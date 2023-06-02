Ранние признаки повреждения мозга, которые предупреждают о скорой деменции

Люди, у которых начинаются необратимые процессы в головном мозге, все больше полагаются на долговременные воспоминания. То, что было в детстве или юности, они помнят хорошо, поэтому постоянно говорят об этом. Но вот что они делали неделю назад, едва ли вспомнят.