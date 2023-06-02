Ранние признаки повреждения мозга, которые предупреждают о скорой деменции

Ученые из разных стран проводят сотни исследований, чтобы наконец-то найти лекарство от деменции. Увы, этого пока сделать не удалось. Если в головном мозге начались изменения, то обратить вспять их невозможно. Однако болезнь можно замедлить, не дать ей перейти в тяжелую фазу.
Человек, у которого только-только начались нейродегенеративные изменения в мозгу, все равно меняется. Это может быть не так очевидно, ведь память и здравый смысл все еще при нем. Однако поведение и психика все равно становятся другими,
Бурные эмоции
Стоит насторожиться, если ваш близкий человек вдруг стал иначе на все реагировать. Эмоции могут варьироваться от гнева и раздражительности до беспокойства и возбуждения.
В некоторых случаях люди, у которых развивается деменция, могут «испытывать эмоциональную отстраненность». Это выглядит как потеря эмпатии по отношению к окружающим.
«Во время этих скачков люди борются со множеством противоречивых эмоций, пытаясь найти баланс», — говорит доктор Вассерман.
Дезориентация
Еще одним признаком, который может указывать на измененное состояние мозга, считается дезориентация во времени: человек просто не понимает, что сейчас надо делать. Начинает ложиться спать днем, готовить традиционные блюда на завтрак вечером.
«Деменция вызывает глубокое чувство замешательства и дезориентации, превращает когда-то знакомые ориентиры, лица и объекты в неизведанную пустыню», — объясняет доктор Вассерман.
Путаница в событиях
Конечно, все мы можем что-то забыть: это нормально и вполне естественно. Однако если человек постоянно стал путать важные даты, имена, знакомые ему места, то здесь явно что-то не то.
Важно: пострадавший не забывает, что всю жизнь дружил с блондинкой Леной и брюнеткой Олей. Только вот блондинку он теперь постоянно называет Олей, а брюнетку — Леной.
Внезапная агрессия
Человек, у которого только начала развиваться деменция, может легко начать раздражаться или злиться, что может привести к срыву на других.
Причем приступы агрессии возникают словно из ниоткуда: вот вы мирно беседовали, как вдруг человек начинает ругаться, повышать голос, размахивать руками. Что его спровоцировало — непонятно. От ответа он тоже уклоняется, просто замолкает или уходит в другую комнату.
Постоянная тоска по прошлому
Люди, у которых начинаются необратимые процессы в головном мозге, все больше полагаются на долговременные воспоминания. То, что было в детстве или юности, они помнят хорошо, поэтому постоянно говорят об этом. Но вот что они делали неделю назад, едва ли вспомнят.
«Фрагменты их когда-то ярких воспоминаний ускользают из их рук, заставляя тосковать по стабильности в постоянно меняющейся реальности. Да, они помнят, но не так хорошо. Со временем и часть этих воспоминаний сотрется, если ничего не делать», — заключила доктор Вассерман.