На пороге деменции вы не сможете делать эти две вещи одновременно

Ученые из Института исследования старения Артура Маркуса решили выяснить, как могут меняться поведение и привычки людей, которые в ближайшем будущем пострадают от старческого слабоумия. В эксперименте приняли участие 4 026 человек в возрасте от 42 до 64 лет. Ученые наблюдали за ними с мая 2018 по июль 2020 года. После тщательного анализа поведения и медицинских карт испытуемых эксперты пришли к выводу: если человек не может идти и одновременно выполнять какую-то умственную задачку, то его мозг в серьезной опасности. Велик риск, что в ближайшем будущем у него разовьется деменция.

Простой пример: вашему близкому больше не под силу переходить дорогу и считать, сколько денег он потратит на покупку хлеба, молока и сыра, цену которых он отлично знает. Еще более неблагоприятный прогноз, если человек больше не в состоянии идти и говорить одновременно.

— В среднем возрасте плохая способность идти и выполнять какую-то другую задачу может быть показателем ускоренного старения мозга. Это, в свою очередь, считается ярким симптомом приближающегося нейродегенеративного заболевания, — говорит главный соавтор Джунхонг Чжоу, доктор философии и сотрудник Института исследований старения им. Артура Маркуса.

Ученые также отметили, что у некоторых участников эксперимента менялась походка, как только они начинали решать в уме какую-либо арифметическую задачку. Этот факт тоже должен насторожить, уверены исследователи. Особенно, если такой симптом проявляется у человека, которому больше 60 лет.