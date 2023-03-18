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На пороге деменции вы не сможете делать эти две вещи одновременно

Ученые провели эксперимент, после которого пришли к выводу: заподозрить необратимую патологию можно самостоятельно, главное, быть повнимательнее. Результаты их работы опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

18 марта 20232
На пороге деменции вы не сможете делать эти две вещи одновременно
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iStockphoto

Патологии, которые раньше большинству казались далекими и маловероятными, с каждым годом становятся все моложе и моложе, поражая людей, которым нет и 40. Если верить статистике, то все больше молодых мужчин и женщин страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, хотя большинству кажется, что это удел тех, кто уже на пенсии.

Еще одна опасная болезнь, которая успешно «омолодилась» — это деменция. Например, болезнь Альцгеймера стали диагностировать даже у тридцатитрехлетних. От нее нет лекарства, ученые и врачи из разных стран до сих стараются разгадать точную причину развития этой патологии, чтобы потом создать препарат для всех заболевших.

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Ученые из Института исследования старения Артура Маркуса решили выяснить, как могут меняться поведение и привычки людей, которые в ближайшем будущем пострадают от старческого слабоумия. В эксперименте приняли участие 4 026 человек в возрасте от 42 до 64 лет. Ученые наблюдали за ними с мая 2018 по июль 2020 года. После тщательного анализа поведения и медицинских карт испытуемых эксперты пришли к выводу: если человек не может идти и одновременно выполнять какую-то умственную задачку, то его мозг в серьезной опасности. Велик риск, что в ближайшем будущем у него разовьется деменция.

Простой пример: вашему близкому больше не под силу переходить дорогу и считать, сколько денег он потратит на покупку хлеба, молока и сыра, цену которых он отлично знает. Еще более неблагоприятный прогноз, если человек больше не в состоянии идти и говорить одновременно.

— В среднем возрасте плохая способность идти и выполнять какую-то другую задачу может быть показателем ускоренного старения мозга. Это, в свою очередь, считается ярким симптомом приближающегося нейродегенеративного заболевания, — говорит главный соавтор Джунхонг Чжоу, доктор философии и сотрудник Института исследований старения им. Артура Маркуса.

Ученые также отметили, что у некоторых участников эксперимента менялась походка, как только они начинали решать в уме какую-либо арифметическую задачку. Этот факт тоже должен насторожить, уверены исследователи. Особенно, если такой симптом проявляется у человека, которому больше 60 лет.

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Автор текста:Софья Хромова
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