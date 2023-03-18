На пороге деменции вы не сможете делать эти две вещи одновременно

Патологии, которые раньше большинству казались далекими и маловероятными, с каждым годом становятся все моложе и моложе, поражая людей, которым нет и 40. Если верить статистике, то все больше молодых мужчин и женщин страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, хотя большинству кажется, что это удел тех, кто уже на пенсии.
Еще одна опасная болезнь, которая успешно «омолодилась» — это деменция. Например, болезнь Альцгеймера стали диагностировать даже у тридцатитрехлетних. От нее нет лекарства, ученые и врачи из разных стран до сих стараются разгадать точную причину развития этой патологии, чтобы потом создать препарат для всех заболевших.
Ученые из Института исследования старения Артура Маркуса
Простой пример: вашему близкому больше не под силу переходить дорогу и считать, сколько денег он потратит на покупку хлеба, молока и сыра, цену которых он отлично знает. Еще более неблагоприятный прогноз, если человек больше не в состоянии идти и говорить одновременно.
— В среднем возрасте плохая способность идти и выполнять какую-то другую задачу может быть показателем ускоренного старения мозга. Это, в свою очередь, считается ярким симптомом приближающегося нейродегенеративного заболевания, — говорит главный соавтор Джунхонг Чжоу, доктор философии и сотрудник Института исследований старения им. Артура Маркуса.
Ученые также отметили, что у некоторых участников эксперимента менялась походка, как только они начинали решать в уме какую-либо арифметическую задачку. Этот факт тоже должен насторожить, уверены исследователи. Особенно, если такой симптом проявляется у человека, которому больше 60 лет.
Как можно замедлить старение мозга
Для счастливой старости важно не только сохранить свое тело в форме, но и сберечь мозг. Есть несколько простых правил, которые помогут замедлить старение этого органа, — познакомиться с ними можно ЗДЕСЬ.