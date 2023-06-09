Ученые США выяснили, какое вещество замедляет старение и продлевает жизнь, но есть нюансы

«Конечно, трудно не увлечься этим исследованием. Но мне очень не нравятся заявления о чрезмерном увеличении продолжительности жизни у людей, потому что мы пока не можем этого знать, — сказал профессор Гордон Литгоу из Калифорнии. — Необходимы клинические испытания на людях. А их результаты могут оказаться совсем другими. Например, обнаружено, что витамин Е не приносит никакой пользы и даже может быть вредным».