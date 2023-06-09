Ученые США выяснили, какое вещество замедляет старение и продлевает жизнь, но есть нюансы

Исследователи выяснили, что аминокислота, которую часто используют бодибилдеры — добавляют в энергетические и спортивные напитки, может быть «эликсиром жизни». Об этом говорится в
Выводы ученых о таурине
Живительный эффект таурина пока изучали на червях, мышах и обезьянах. Исследование проводилось в течение 10 лет с участием более 50 ученых в лабораториях по всему миру. Результаты оказались удивительными. Самки мышей среднего возраста, которым давали таурин, жили в среднем на 12% дольше, чем мыши, которые не получали эту добавку. Самцы — на 10% дольше.
Те животные, кому давали таурин, были стройнее, имели более здоровую печень, более плотные кости, более молодую иммунную систему и более низкие уровни сахара в крови, а еще были сильнее и умнее своих ровесников,
«Мое субъективное мнение — таурин каким-то образом влияет на процесс старения, — заявил Виджай Ядав, доцент кафедры генетики и развития Колумбийского университета. — Похоже, он на метаболическом уровне улучшает здоровье митохондрий, клеточной электростанции организма».
Анализ тканей у животных, получавших таурин, показал, что аминокислота подавляет старые и поврежденные «зомби-клетки», которые провоцируют воспалительные процессы и ускоряют старение, а также увеличивает количество стволовых клеток, присутствующих в некоторых тканях, уменьшает повреждение ДНК и улучшает способность клеток воспринимать питательные вещества.
«Таурин не обращает время вспять, а тормозит старение, поэтому животные были здоровее и жили дольше», — объяснил Ядав.
А что с человеком? Дискуссия в разгаре
Эксперты отмечают, что эксперимент на мышах и обезьянах еще не говорит о том, что такой же эффект будет наблюдаться и у человека.
«Конечно, трудно не увлечься этим исследованием. Но мне очень не нравятся заявления о чрезмерном увеличении продолжительности жизни у людей, потому что мы пока не можем этого знать, — сказал профессор Гордон Литгоу из Калифорнии. — Необходимы клинические испытания на людях. А их результаты могут оказаться совсем другими. Например, обнаружено, что витамин Е не приносит никакой пользы и даже может быть вредным».
Есть и еще один нюанс.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)Личный сайт
«Лечебные дозы аминокислоты таурин для мышей были 1 грамм на 1 килограмм в день. Это для человека как-то нереально, —
Добавим, что для человека
Опасайтесь добавок
Ученые, доказавшие пользу таурина на мышах и обезьянах, предостерегают: ни в коем случае нельзя кидаться в аптеки и скупать добавки с таурином, чтобы омолодиться и жить дольше. Во-первых, их состав нередко оказывается далеким от заявленного, к тому же легко можно получить передозировку, особенно если принимать таурин с кофеином.
Исследователи резюмируют, что на самом деле одним таурином остановить старение человека вряд ли возможно. «Это очень сложный биохимический процесс, который затрагивает самые разные органы и ткани. Единого решения быть не может. Вероятно, в итоге работающим „эликсиром молодости“ будет комбинация правильного образа жизни, физической нагрузки и приема лекарств с доказанной эффективностью», — сказал Литгоу.