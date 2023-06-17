Гинеколог Янчевская назвала две инфекции, которые могут поставить крест на беременности

Важный момент в планировании беременности — профилактика возможного внутриутробного инфицирования плода, оценка иммунитета будущей мамы, проведение плановой вакцинации при необходимости. Речь идет о двух инфекциях — токсоплазмозе и краснухе. В теме «Доктору Питеру» помогла разобраться врач акушер-гинеколог высшей категории клиники «АБИА» Юлия Янчевская.
Акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-эндокринолог, врач УЗДСсылка на сайт клиники
Опасный паразит
Токсоплазмоз — инфекционное паразитарное заболевание, которое вызывает простейшее — токсоплазма. Цисты токсоплазм заносятся в почву зараженными кошками. Инфицирование токсоплазмами широко распространено среди людей, однако заболевание с клиническими проявлениями встречается редко. В 90% случаев инфицирование взрослых людей протекает бессимптомно. В некоторых случаях появляется слабость, субфебрилитет, увеличение лимфоузлов, поражение глаз.
Люди заражаются алиментарным путем — через употребление сырого или недостаточно термически обработанного мяса, фарша, плохо вымытой зелени или фруктов и овощей, через грязные руки, плохо обработанные кухонные ножи или доски, при контакте с кошачьими фекалиями.
Если был контакт до и при беременности
В случае заражения до наступления беременности инфицирование внутриутробного плода не происходит. В этом случае женщина имеет повышенный уровень защитных антител класса G, которые сохраняются пожизненно, и не нуждается в лечении, если нет клинических проявлений.
В случае же первичного инфицирования женщины именно в период беременности есть риск передачи инфекции через плаценту и развития врожденного токсоплазмоза у плода. Цисты токсоплазм поражают миометрий, далее плаценту, нарушают ее функцию, что приводит к ее функциональной недостаточности, нарушению плацентарного кровотока и как следствие, может вызвать гибель плода.
При заболевании внутриутробно у плода развивается врожденный токсоплазмоз, частота которого, по статистике, 1-10 случаев на 10 000 рожденных живыми детей. Наиболее тяжелые поражения возможны при заражении токсоплазмозом на ранних сроках беременности.
Врожденный токсоплазмоз включает в себя:
недоношенность;
задержку развития;
поражения головного мозга плода, сердца;
пневмонию;
хориоретинит (поражение глаз);
желтуху, увеличение печени и селезенки;
различные виды сыпи;
судороги.
Тяжелые поражения новорожденных встречаются при врожденной инфекции с частотой от 3-5 до 10%. В остальных случаях дети рождаются без клинических признаков инфекции, однако последствия могут проявиться через месяцы и даже годы — неврологическая симптоматика, поражения глаз.
Какие меры профилактики в отношении токсоплазмоза возможны?
Самое главное — необходимо оценить иммунитет будущей мамы: сдать кровь на антитела G к токсоплазме до беременности. В случае если женщина имеет эти антитела, риска нет. Никакое лечение или дальнейшее специфическое обследование, в том числе во время беременности, не требуется.
В случае если выяснится, что у женщины нет защитных антител класса G, это будет означать, что она не имеет иммунитета к этой инфекции и может заразиться во время беременности, что крайне нежелательно.
Вакцинация от токсоплазмоза не разработана. Рекомендовано соблюдать меры предосторожности, направленные на предотвращение инфицирования:
тщательно мыть руки;
мыть или очищать от кожуры овощи и фрукты;
тщательно мыть зелень;
не пить непроверенную воду;
не пробовать сырое мясо и фарш;
избегать употребления недостаточно термически обработанного мяса;
убирать туалет кошек в перчатках;
не выпускать гулять домашних кошек, не гладить уличных кошек, не кормить кошек сырым мясом.
Нужно повторять анализы
Необходимо будет в этом случае повторять обследование на антитела M и G к токсоплазме ежемесячно во время беременности или хотя бы один раз в триместр, для того чтобы в случае выявления инфицирования женщины — скачка титра антител — начать своевременно прием антибиотика для профилактики врожденного токсоплазмоза. Также будет проводиться тщательное обследование внутриутробного плода для выявления возможных признаков его инфицирования (УЗИ, возможно — ПЦР амниотической жидкости).
Если же женщина не была обследована до беременности, то по однократному обследованию на антитела М и G во время беременности не всегда можно сделать какой-то однозначный вывод. Часто требуется обследование в динамике, наблюдение за изменением титра антител, чтобы понять, имеет ли место заражение именно при беременности, есть ли риск врожденной инфекции и требуется ли лечение.
Чем опасна краснуха
Краснуха - одна из наиболее важных в плане риска осложнений беременности инфекций. Это острое вирусное заболевание вызывает РНК-вирус, который при циркуляции в крови способен попадать в плаценту и инфицировать плод, оказывая прямое повреждающее воздействие на ткани и поражение сосудов плаценты.
Врожденная краснуха может проявляться в отставании в физическом и умственном развитии, снижении роста и веса, хромосомных изменениях (особенно при заражении до 14 недель беременности), нарушении зрения (врожденная катаракта, глаукома, ретинопатия), глухоте, множественных пороках сердца, нарушении кроветворения, поражении печени.
Три ключевые проблемы
Триада Грегга при врожденной краснухе включает в себя катаракту, порок сердца и глухоту. У ребенка развивается хроническая инфекция с длительной персистенцией вируса в организме. При этом не существует специфического лечения, может быть предложена только симптоматическая терапия.
Риск пороков развития плода при заражении до 10-14 недель составляет около 90%, поэтому в таких ситуациях решается вопрос о прерывании беременности по медицинским показаниям.
При заражении беременной после 18 недель риск снижается, но есть вероятность глухоты и глазных дефектов у ребенка, пороков сердца, аутизма, отсроченного появления аутоиммунных заболеваний ребенка (СД 1-го типа, тиреоидит). Врожденная краснуха занимает около 10% среди всех врожденных аномалий плода.
Сама инфекция протекает легко
Сама по себе краснуха у взрослого человека может протекать легко, даже практически бессимптомно. Инфицированный человек заразен уже с начала инкубационного периода. Заболевание протекает с сезонными вспышками, чаще заболевают весной.
Поэтому очень важно оценить иммунитет к краснухе у женщины до планирования беременности и провести вакцинацию при необходимости. Вакцинация защищает от риска врожденной краснухи с очень высокой надежностью (практически 100%), дает стойкий иммунитет на 15-20 лет. Беременность разрешена через три месяца после проведения вакцинации.
В случае наличия защитного уровня антител у женщины, планирующей беременность, вакцинация не требуется.