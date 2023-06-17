Гинеколог Янчевская назвала две инфекции, которые могут поставить крест на беременности

Если же женщина не была обследована до беременности, то по однократному обследованию на антитела М и G во время беременности не всегда можно сделать какой-то однозначный вывод. Часто требуется обследование в динамике, наблюдение за изменением титра антител, чтобы понять, имеет ли место заражение именно при беременности, есть ли риск врожденной инфекции и требуется ли лечение.