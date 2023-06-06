Психолог Шахов перечислил 5 признаков, что вы себя не любите

В соцсетях есть популярный ролик, его авторы предлагают назвать пять имен тех, кого вы любите. И после паузы спрашивают: а среди них есть ваше собственное? На самом деле люди перечисляют имена родителей, любимых, мужей, друзей, собак, но о себе даже не вспоминают.
Эксперимент этот, конечно, не самый чистый. Но если вы на самом деле хотите понять, любите себя или нет, то узнайте, какие признаки об этом говорят на 100%. О них
5 признаков, указывающих на нелюбовь к себе
Вы не знаете свои потребности
«Вы чувствуете себя грустно и одиноко и в то же время идете на шопинг, — объясняет психолог Александр Шахов. — Вы устали и хотите спать, вместо этого налегаете на быстрые углеводы. Часто такая подмена бывает неосознанной, просто в какой-то момент мы перестаем чувствовать сигналы организма и стараемся заглушить их самыми легкими способами».
Вы не удовлетворяете свои потребности
«Каждый из нас нуждается в питании. Заметьте, в полноценном сбалансированном питании! Будут ли бутерброд на завтрак и полторта на обед считаться удовлетворением своих потребностей? Ответ, думаю, очевиден», — говорит эксперт.
И это может проявляться во многих ситуациях.
«Мы игнорируем потребность тела в физической нагрузке, потребность психики в проявлении эмоций, потребность мозга в качественной информации», — объясняет Шахов.
Вы обесцениваете себя
Вы ведь тоже любите повторять фразы вроде «Да я бестолковый…», «Да что я? Ничего особенного… Вот у Маши талант, а я…»?
«Вспомните, как вы смотрите на людей, которых любите. С восхищением? Уверен, что они кажутся вам самыми лучшими, самыми красивыми, умными и талантливыми. Уникальными! Почему же вы не видите этого в себе?» — задает вопрос психолог.
Вы излишне строги к себе
«Вы запрещаете себе плакать, злиться, хотеть, уставать, — говорит эксперт. — Вы ругаете себя за любую ошибку, сотни раз прокручиваете в голове события многолетней давности. Если вы относитесь к себе как строгий авторитарный родитель, это не про любовь».
Вы слишком себя балуете
Этот признак может показаться полным противоречием предыдущему, но он его продолжает, отмечает Шахов.
«Если вы не можете отказать себе в сиюминутных радостях — поедании сладостей, просмотре сериалов, мелких ненужных покупках, залипании в соцсетях, — вполне возможно, за этим стоит глубокий дефицит истинной любви. Ведь что такое настоящая любовь? Это прежде всего забота, а на потакание», — резюмирует психолог.