Психолог Шахов перечислил 5 признаков, что вы себя не любите

В соцсетях есть популярный ролик, его авторы предлагают назвать пять имен тех, кого вы любите. И после паузы спрашивают: а среди них есть ваше собственное? На самом деле люди перечисляют имена родителей, любимых, мужей, друзей, собак, но о себе даже не вспоминают.