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Психолог Дмитриева раскрыла секрет, что нужно сделать до свадьбы, чтобы брак был счастливым

Есть три условия, которые повысят шансы жить в браке долго и счастливо. Семейный психолог рассказала, что важно успеть сделать еще до свадьбы.

13 июня 20232
психолог свадьба
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iStockphoto

Многие уверены: чтобы стать счастливым, надо встретить вторую половинку, влюбиться, получить взаимность и сыграть свадьбу. На этой позитивной ноте обычно и заканчиваются все сказки. Но что начинается после того, как праздник отгремел и начались обычные будни, говорится мало.

Психолог объяснила, какие три простых правила надо соблюсти еще до свадьбы, чтобы брак оказался удачным.

Психология

Социолог, семейный психолог

«Самое главное перед свадьбой — это не успеть найти подходящее место для церемонии и выбрать платье, а совсем другое, ведь ваш жизненный опыт до свадьбы будет напрямую влиять на вашу жизнь в браке», — рассказала семейный психолог Виктория Дмитриева. 

Это надо успеть до свадьбы: 3 правила

  •  Пожить одному

Одному — это совсем одному, а не в соседней комнате с родителями, а еще — без парня или девушки, говорит психолог.

«Этот период „одиночества“ очень важен для ваших будущих отношений, — говорит Виктория Дмитриева. — В этот период основная задача — выстроить отношения с главным человеком в своей жизни: с самим собой. От того, насколько успешно вы пройдете этот этап, от того, насколько хорошо узнаете себя, зависит многое в ваших дальнейших парных отношениях».

В психологии этот важный период называется стадией монады, отмечает психолог.

  • Человек учится во всем опираться на себя самого.

  • Самостоятельно принимать важные решения.

  • Следить за своими финансами и полностью обслуживать себя в быту.

  • Узнает свои сильные и слабые стороны.

  • Чувствует свои истинные желания и определяет свои возможности.

Увы, большинство людей, особенно в России, стадию монады пропускают и «влезают» в отношения с другими, не выстроив их с самим собой, отмечает психолог.

Обычно в нашей стране принято переезжать от мамы и папы в новое семейное гнездышко или даже продолжать жить вместе с родителями и новым членом семьи — супругом. Как вариант, многие снимают квартиру с девушкой или парнем, иногда — с подружками или братьями-сестрами.

«Во всех этих схемах пропущен важный период в жизни человека — период, когда он живет один, — объяснила эксперт. — Задумайтесь, ведь после вступления в брак такой период снова наступит в глубокой старости, и то только в том случае, если дети съедут, а партнер умрет раньше вас. Во всех остальных случаях человек в течение жизни не имеет возможности познать себя самого как отдельную единицу от родителей, детей, мужа или жены, друзей».

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  • Научиться обеспечивать себя самостоятельно, а не за счет другого человека

Это необходимо для уверенности в себе в первую очередь. Вы всегда будете знать, что способны зарабатывать, не опираясь ни на кого. Это очень мощное чувство.

«Эта уверенность дает достоинство в отношениях, внутреннее разрешение что-то решать, менять, опираться на себя, — говорит Виктория Дмитриева. — И еще это дает ощущение мужчине, как с вами можно и как нельзя, если женщине приходится какое-то время зависеть от него. Ведь он знает: вы и без него прекрасно справитесь с этой жизнью». 

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  •  Научиться быть счастливым одному

«Если вы не можете быть счастливы сами с собой, то и отношения вам счастья не принесут, — говорит психолог Дмитриева. — Никто и никогда не сможет удовлетворить вас своей любовью, если вы сами себя не полюбите. Вам всегда будет мало. Не выстроив отношения с самим собой, не взрастив заботу и любовь к себе, не разобравшись со своими страхами, комплексами и тревогами, вы будете постоянно пытаться залатать эти дыры с помощью другого человека. А это невозможно. Поэтому вы точно будете им недовольны. Как это — человек появился, а счастья он вам не приносит? У вас же был вполне понятный мотив — заимев себе пару, обрести счастье».

Конечно, в желании быть счастливым нет ничего плохого, но не за счет другого человека, обращает внимание психолог.

«Я убеждена: человек, который научился быть счастливым сам по себе, будет счастлив и в отношениях. Человек, который без отношений счастья не видит, не увидит его даже в самом прекрасном браке», — резюмирует эксперт.

Автор текста:Анна Майская
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