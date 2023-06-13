Психолог Дмитриева раскрыла секрет, что нужно сделать до свадьбы, чтобы брак был счастливым

Многие уверены: чтобы стать счастливым, надо встретить вторую половинку, влюбиться, получить взаимность и сыграть свадьбу. На этой позитивной ноте обычно и заканчиваются все сказки. Но что начинается после того, как праздник отгремел и начались обычные будни, говорится мало.
Психолог объяснила, какие три простых правила надо соблюсти еще до свадьбы, чтобы брак оказался удачным.
«Самое главное перед свадьбой — это не успеть найти подходящее место для церемонии и выбрать платье, а совсем другое, ведь ваш жизненный опыт до свадьбы будет напрямую влиять на вашу жизнь в браке», —
Это надо успеть до свадьбы: 3 правила
Пожить одному
Одному — это совсем одному, а не в соседней комнате с родителями, а еще — без парня или девушки, говорит психолог.
«Этот период „одиночества“ очень важен для ваших будущих отношений, — говорит Виктория Дмитриева. — В этот период основная задача — выстроить отношения с главным человеком в своей жизни: с самим собой. От того, насколько успешно вы пройдете этот этап, от того, насколько хорошо узнаете себя, зависит многое в ваших дальнейших парных отношениях».
В психологии этот важный период называется стадией монады, отмечает психолог.
Человек учится во всем опираться на себя самого.
Самостоятельно принимать важные решения.
Следить за своими финансами и полностью обслуживать себя в быту.
Узнает свои сильные и слабые стороны.
Чувствует свои истинные желания и определяет свои возможности.
Увы, большинство людей, особенно в России, стадию монады пропускают и «влезают» в отношения с другими, не выстроив их с самим собой, отмечает психолог.
Обычно в нашей стране принято переезжать от мамы и папы в новое семейное гнездышко или даже продолжать жить вместе с родителями и новым членом семьи — супругом. Как вариант, многие снимают квартиру с девушкой или парнем, иногда — с подружками или братьями-сестрами.
«Во всех этих схемах пропущен важный период в жизни человека — период, когда он живет один, — объяснила эксперт. — Задумайтесь, ведь после вступления в брак такой период снова наступит в глубокой старости, и то только в том случае, если дети съедут, а партнер умрет раньше вас. Во всех остальных случаях человек в течение жизни не имеет возможности познать себя самого как отдельную единицу от родителей, детей, мужа или жены, друзей».
Научиться обеспечивать себя самостоятельно, а не за счет другого человека
Это необходимо для уверенности в себе в первую очередь. Вы всегда будете знать, что способны зарабатывать, не опираясь ни на кого. Это очень мощное чувство.
«Эта уверенность дает достоинство в отношениях, внутреннее разрешение что-то решать, менять, опираться на себя, — говорит Виктория Дмитриева. — И еще это дает ощущение мужчине, как с вами можно и как нельзя, если женщине приходится какое-то время зависеть от него. Ведь он знает: вы и без него прекрасно справитесь с этой жизнью».
Научиться быть счастливым одному
«Если вы не можете быть счастливы сами с собой, то и отношения вам счастья не принесут, — говорит психолог Дмитриева. — Никто и никогда не сможет удовлетворить вас своей любовью, если вы сами себя не полюбите. Вам всегда будет мало. Не выстроив отношения с самим собой, не взрастив заботу и любовь к себе, не разобравшись со своими страхами, комплексами и тревогами, вы будете постоянно пытаться залатать эти дыры с помощью другого человека. А это невозможно. Поэтому вы точно будете им недовольны. Как это — человек появился, а счастья он вам не приносит? У вас же был вполне понятный мотив — заимев себе пару, обрести счастье».
Конечно, в желании быть счастливым нет ничего плохого, но не за счет другого человека, обращает внимание психолог.
«Я убеждена: человек, который научился быть счастливым сам по себе, будет счастлив и в отношениях. Человек, который без отношений счастья не видит, не увидит его даже в самом прекрасном браке», — резюмирует эксперт.