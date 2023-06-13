Психолог Дмитриева раскрыла секрет, что нужно сделать до свадьбы, чтобы брак был счастливым

«Если вы не можете быть счастливы сами с собой, то и отношения вам счастья не принесут, — говорит психолог Дмитриева. — Никто и никогда не сможет удовлетворить вас своей любовью, если вы сами себя не полюбите. Вам всегда будет мало. Не выстроив отношения с самим собой, не взрастив заботу и любовь к себе, не разобравшись со своими страхами, комплексами и тревогами, вы будете постоянно пытаться залатать эти дыры с помощью другого человека. А это невозможно. Поэтому вы точно будете им недовольны. Как это — человек появился, а счастья он вам не приносит? У вас же был вполне понятный мотив — заимев себе пару, обрести счастье».



Конечно, в желании быть счастливым нет ничего плохого, но не за счет другого человека, обращает внимание психолог.



«Я убеждена: человек, который научился быть счастливым сам по себе, будет счастлив и в отношениях. Человек, который без отношений счастья не видит, не увидит его даже в самом прекрасном браке», — резюмирует эксперт.