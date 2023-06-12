Вы всегда заметите обман: один жест, который сразу выдает лжеца

Сказку про Пиноккио, у которого от вранья увеличивался нос, мы знаем с детства. В реальности нос, конечно, не растет, когда человек говорит неправду, но один из невербальных сигналов действительно связан именно с ним.
«Если человек во время разговора почесывает или потирает нос, часто прикасается к нему, можно заподозрить, что он говорит неправду, —
Эксперт поясняет: страх быть уличенным в обмане запускает реакцию «бей или беги». С физиологической точки зрения она может проявляться сужением сосудов и повышением давления, которое провоцирует отек слизистой носа и небольшое покалывание. То есть, когда человек лжет, у него действительно зудит нос и он хочет его почесать.
«Но к этому симптому надо подходить с осторожностью, — предупреждает профайлер. — Есть подлинные факторы, из-за которых может чесаться нос: аллергия, простуда, сухость кожи. Поэтому данный признак надо рассматривать в сочетании с другими невербальными сигналами. Сам по себе он не является окончательным сигналом обмана».
Ранее психолог-физиономист Артем Павлов рассказывал, как вывести человека на чистую воду. Это техника, которая называется «мягкой беседой». Сначала надо определить психотип человека. Например, высокочувствительным людям сложно лгать, их выдают все реакции. А те, кто врет и не краснеет, будут стоять на своем, даже если уже все улики против них.
Затем надо понять, какие у человека ценности, что ему говорили в детстве, обманывали ли его родители, то есть какие принципы заложены. На третьем этапе наблюдаем за обычным поведением человека, чтобы понять, какие ему свойственны жесты и мимика.
Теперь можно завести разговор на интересующую тему. Если поведение резко изменилось, то с высокой вероятностью человек врет. Психолог предупреждает: в ходе этого разговора нельзя давить на собеседника и обвинять его в чем-либо. Иначе он уйдет в глухую оборону, и уже будет непонятно, что это — защитная реакция или обман.