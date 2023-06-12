Вы всегда заметите обман: один жест, который сразу выдает лжеца

«Если человек во время разговора почесывает или потирает нос, часто прикасается к нему, можно заподозрить, что он говорит неправду, — говорит поведенческий аналитик Джон Шафер. — Почему так происходит, до сих пор не ясно. По одной из версий, это подсознательная попытка отвлечь внимание от лица или снизить беспокойство, связанное с обманом».