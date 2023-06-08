«Фасадный брак»: 3 причины, почему люди симулируют, что они счастливы в отношениях

Помогают не сомневаться в счастливой семейной жизни других и социальные сети: сейчас принято демонстрировать, как у тебя все хорошо. Смотришь на фотографии других и думаешь: «Как же у них все здорово! Хочу так же». Но не спешите завидовать, предупреждает психолог Михаил Лабковский.