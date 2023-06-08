«Фасадный брак»: 3 причины, почему люди симулируют, что они счастливы в отношениях

Встретить любовь всей своей жизни, выйти замуж, родить красивых детей и жить долго и счастливо — сюжет типичной сказки, которую так хочется воплотить в жизнь любой девочке. Некоторые готовы годами ждать принца, а кто-то рисует себе этого принца, убеждая себя и других, что в отношениях все прекрасно, сказка наконец-то стала былью.
Помогают не сомневаться в счастливой семейной жизни других и социальные сети: сейчас принято демонстрировать, как у тебя все хорошо. Смотришь на фотографии других и думаешь: «Как же у них все здорово! Хочу так же». Но не спешите завидовать, предупреждает психолог Михаил Лабковский.
В психологии существует такое понятие, как «фасадный брак».
«Так обозначают союз, в котором между партнерами нет тепла и человеческой близости. При этом на публике они стараются сохранять видимость, что у них все идеально. Кстати, любые отношения могут быть фасадными, от наличия штампа в паспорте это не зависит», — поясняет психолог.
Важно то, что за внешним благополучием партнеры пытаются скрыть какую-то проблему. Яркий пример — брак принцессы Дианы и принца Чарльза.
«Фасадный брак» встречается и в обычных семьях: люди могут больше не любить друг друга или жить вместе ради ребенка. А может быть и так, что один из партнеров страдает от алкоголизма, а другой это скрывает от окружающих. Вариантов масса.
Почему так происходит
По мнению психолога, демонстрация счастья и жизнь в «фасадном браке» могут быть потому, что у людей включается механизм отрицания или избегания. Они не могут выйти из этих отношений, потому что:
во-первых, у них просто нет на это энергии;
во-вторых, партнеры заглушают свои эмоции - мол, все так живут. Иногда они убеждают себя, что раз союз выглядит нормальным, значит, так оно и есть;
в-третьих, на людей может давить страх осуждения.
«Думаю, вы понимаете, какое эмоциональное напряжение царит в „фасадных отношениях“. Партнеры как будто всегда на сцене, где к ним приковано внимание, поэтому им приходится постоянно носить маски, следить за тем, что они говорят и делают, чтобы случайно не выдать тайну своей семьи», — говорит Михаил Лабковский.
Что со всем этим делать? Перво-наперво стоит признать, что проблема существует. А затем — принять, что вы не одиноки в своей беде. Помочь в этом может опытный специалист и групповая терапия.
Проверка на совместимость
Чтобы брак не превратился в ваш персональный ад, клинический психолог Денис Долгов посоветовал партнерам перед созданием семьи не спешить, а проверить друг друга на совместимость. Психолог в своем телеграм-канале назвал пять самых важных параметров для тестирования отношений. Узнать о них можно ЗДЕСЬ.