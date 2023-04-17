Избегайте стоп-тем: психолог рассказала, о чем нельзя спрашивать ребенка после школы

Не нужно задавать вопросы про школу напрямую. Вместо этого можно спросить, как прошел день, что интересного случилось, что ребенку понравилось или не понравилось. Такие вопросы могут помочь ребенку рассказать обо всем без давления.

Слушайте ребенка внимательно и задавайте уточняющие вопросы. Попробуйте понять, что его беспокоит или радует, что он узнал нового.

Избегайте давления и осуждения. Если ребенок не хочет рассказывать о школе, не настаивайте на этом. Поддержите его, дайте понять, что вы выслушаете его, когда он будет готов говорить.

Покажите свою заинтересованность и поддержку. Если ребенок говорит о своих увлечениях и предпочтениях, старайтесь задавать дополнительные вопросы и показывать свой интерес. Поддержите его в его увлечениях и успехах.