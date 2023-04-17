Избегайте стоп-тем: психолог рассказала, о чем нельзя спрашивать ребенка после школы

После того как отгремел выпускной в садике, родителей и детей ждет непростое испытание, в том числе и в плане отношений в семье: это школа.
Если в первом классе ребенок еще охотно рассказывает о том, как прошел его день, то к средней школе добиться от него хоть какой-то информации зачастую невозможно. А все потому, что родители задают «неправильные» вопросы.
«Доктор Питер» поговорил с психологами и разобрался, как общаться со школьником после уроков, даже если он не очень хочет говорить об учебе, и что спросить, чтобы гарантированно получить ответ.
Психолог-психотерапевт, коуч
Не задавайте вопросы в лоб
Подбор вопросов для разговора с ребенком после школы зависит от многих факторов — возраста, характера, темперамента и т.д. Но есть несколько общих советов.
Не нужно задавать вопросы про школу напрямую. Вместо этого можно спросить, как прошел день, что интересного случилось, что ребенку понравилось или не понравилось. Такие вопросы могут помочь ребенку рассказать обо всем без давления.
Слушайте ребенка внимательно и задавайте уточняющие вопросы. Попробуйте понять, что его беспокоит или радует, что он узнал нового.
Избегайте давления и осуждения. Если ребенок не хочет рассказывать о школе, не настаивайте на этом. Поддержите его, дайте понять, что вы выслушаете его, когда он будет готов говорить.
Покажите свою заинтересованность и поддержку. Если ребенок говорит о своих увлечениях и предпочтениях, старайтесь задавать дополнительные вопросы и показывать свой интерес. Поддержите его в его увлечениях и успехах.
Избегайте критики и укоризненных замечаний. Если ребенок не справился с какой-то задачей или получил неудовлетворительную оценку, попробуйте поддержать его, выслушать, дать ему понять, что ошибки и неудачи — это нормально, а чтобы их преодолеть, нужно учиться и расти дальше.
«Универсальный фактор для выстраивания позитивного контакта с ребенком — умение слушать и поддерживать его, — обращает внимание психолог Юлия Ватутина. — Необходимо показывать свой интерес и демонстрировать желание помочь в любой, даже самой сложной для него ситуации».
Спросите так
Вот несколько вопросов, которые можно задать школьнику после уроков:
Что нового ты узнал сегодня?
Какие уроки тебе больше всего понравились и почему?
Какие уроки были самыми сложными?
С кем ты сегодня общался в школе?
Как прошли перемены?
Есть ли какие-то новости из школы, которые ты хочешь рассказать?
«Важно помнить, что ребенок может быть усталым или раздраженным после сложного учебного дня, поэтому нужно общаться с ним терпеливо и с пониманием. Также можно попросить ребенка рассказать о том, что ему бы хотелось сделать после уроков, например поиграть или отдохнуть, и помочь ему организовать это время», — советует эксперт.
Вопросы под запретом
Психолог отмечает, что есть несколько вопросов, которые часто задают школьнику родители, но лучше этого не делать.
Почему у тебя такая оценка?
Ты сделал домашнее задание?
Ты с кем-нибудь ссорился в школе? Тебя кто-то обижал?
«Также не стоит задавать вопросы, связанные со взаимоотношениями с одноклассниками. Если есть ощущение, что что-то идет не так, лучше просто задать вопрос о проблемах и переживаниях ребенка в целом, — рекомендует Юлия Ватутина. — Перечисленные вопросы могут вызвать у ребенка чувство дискомфорта, стыда, вины и другие отрицательные эмоции и переживания, которые могут негативно повлиять на отношения с родителями, а также на его мотивацию и интерес к учебе».
Психолог
«Не стоит задавать ребенку после школы вопрос „Что задали?“, если он учится в начальной школе, потому что внимание школьника еще рассеяно. Лучше опираться на записи в дневнике, чате или электронном журнале. Не задавайте и вопрос „Как дела?“ — велик риск получить безликий ответ», — говорит психолог Елена Бурова.
Как общаться с ребенком после школы: 3 верных шага
Создайте позитивный настрой.
«Рада видеть тебя!»
«Как хорошо, что ты уже дома!»
Задавайте простые вопросы, не связанные с учебой (ответ не должен предполагать только «да» или «нет»).
«Как добрался?»
«Сколько времени тебе нужно на отдых?»
«Чем бы хотел бы перекусить/насколько голодный?»
«Если ваш сын или дочь открытые, разговорчивые, нужно просто их выслушать и между строк считывать информацию. Главное — периодически комментировать или уточнять (то есть слушать активно), — говорит психолог Елена Бурова.
Только после этого можно переходить к конструктиву (мы все же переживаем за домашку и за дополнительные занятия).
«Тебе помочь с… или справишься сам?»
«За сколько минут тебе напомнить о… ?»
«Расскажи мне, что тебе обязательно надо сделать сегодня».