Проверка на совместимость: психолог назвал 5 вещей, без которых невозможен счастливый брак

Брак — не просто роспись в загсе и торжество с друзьями-близкими. Как напомнил клинический психолог Денис Долгов, с ним связано множество взаимных обязательств, а при скоропалительных решениях надеть друг другу кольца может оказаться, что вы просто-напросто несовместимы. Как говорят в таких случаях: «Не сошлись характерами». А развод в любом случае — событие не из приятных, а у некоторых вообще может оставить душевную рану на всю жизнь.
Чтобы брак не превратился в ваш «персональный ад», Денис Долгов посоветовал партнерам перед созданием семьи не спешить, а проверить друг друга на совместимость. Психолог в своем телеграм-канале
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
1. Совместимость эстетическая
Это самое простое — понять, насколько вы нравитесь друг другу внешне и насколько вам приятно смотреть на вашего партнера.
С этого обычно все начинается. Выявляется сразу и часто становится первым толчком к началу отношений.
2. Совместимость интеллектуальная
Важно также оценить, насколько вам интересно друг с другом, нет ли в ваших фундаментальных ценностях каких-то непреодолимых противоречий.
Выявляется в ходе общения в конфетно-букетный период или во время первых недолгих встреч.
3. Сексуальная совместимость
Секс, особенно на начальных этапах отношений, очень важен. Не всегда первый сексуальный контакт достаточно показателен. Так как нужно изучить, кто и что предпочитает, подстроиться и приспособиться так, чтобы доставлять друг другу максимальное удовольствие.
Получается это не всегда и не у всех.
4. Совместимость, когда вы долго рядом
Одно дело — короткие романтические встречи, другое — постоянное совместное времяпрепровождение в течение нескольких дней или недель.
Тут хорошо подойдут, например, путешествия — это может стать неким «тест-драйвом» отношений. Во время путешествий человек может открыться с совершенно неожиданной стороны.
5. Совместное проживание
Это самая серьезная проверка. Имеет смысл пожить вместе хотя бы год в формате гражданского брака.
Тут появляется возможность выяснить, насколько вы совместимы во множестве бытовых вопросов, не начнут ли бытовые привычки одного партнера бесить другого, и насколько вы готовы к компромиссам. Также в это время окончательно уточняется совместимость по всем предыдущим параметрам.
По словам психолога, если ваши отношения выдержали проверку бытом и совместным ведением хозяйства, можно быть более или менее уверенным, что ваш союз удастся.
Ранее психолог называл 2 вещи, которые по-настоящему важны в поиске идеального партнера для брака. По словам Дениса Долгова, среди многих переменных в семейной жизни — внутренних и внешних — при выборе партнера очень важно обратить внимание на следующее: выбранный вами человек должен быть надежен, и с ним должно быть интересно. Тогда шансы на долгий и счастливый брак сильно возрастут.
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Главное качество человека, который умеет любить по-настоящему
По словам известного психолога Михаила Лабковского, многие ищут корень проблем в любовной сфере в своей внешности — изнуряют себя диетами и тренировками, ходят, как на работу, по косметологам и пластическим хирургам. А зря. По мнению специалиста, на самом деле внешность не играет роли ни в любви, ни в отношении окружающих.
Михаил Лабковский считает, что способность человека по-настоящему полюбить кого-то другого зависит от того, насколько он умеет любить и принимать себя.