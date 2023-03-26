Проверка на совместимость: психолог назвал 5 вещей, без которых невозможен счастливый брак

4. Совместимость, когда вы долго рядом

Одно дело — короткие романтические встречи, другое — постоянное совместное времяпрепровождение в течение нескольких дней или недель.

Тут хорошо подойдут, например, путешествия — это может стать неким «тест-драйвом» отношений. Во время путешествий человек может открыться с совершенно неожиданной стороны.

5. Совместное проживание

Это самая серьезная проверка. Имеет смысл пожить вместе хотя бы год в формате гражданского брака.

Тут появляется возможность выяснить, насколько вы совместимы во множестве бытовых вопросов, не начнут ли бытовые привычки одного партнера бесить другого, и насколько вы готовы к компромиссам . Также в это время окончательно уточняется совместимость по всем предыдущим параметрам.

По словам психолога, если ваши отношения выдержали проверку бытом и совместным ведением хозяйства, можно быть более или менее уверенным, что ваш союз удастся.

Ранее психолог называл 2 вещи, которые по-настоящему важны в поиске идеального партнера для брака. По словам Дениса Долгова, среди многих переменных в семейной жизни — внутренних и внешних — при выборе партнера очень важно обратить внимание на следующее: выбранный вами человек должен быть надежен, и с ним должно быть интересно . Тогда шансы на долгий и счастливый брак сильно возрастут.

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