По мнению клинического психолога Дениса Долгова, признание в неверности своему партнеру в любом случае нанесет ему «лютую психологическую травму» — хотите вы потом сохранить с ним отношения или, наоборот, собираетесь расстаться. Даже если вы твердо решили прекратить отношения, по словам психолога, можно признаться, но лучше уйти более экологично. Зачем травмировать когда-то любимого вами человека? А если расходиться не планируете, то и вовсе признаваться не стоит — ни в коем случае.
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
— Даже если у партнера есть обоснованные подозрения, молчите, как партизан. Пока вы стоите на своем, остается какая-то надежда, что этого не было. Включаются различные механизмы психологической защиты, реакция на ситуацию не такая острая. Ваше признание наносит партнеру глубокую психологическую рану, и даже если вас «простили» и вы остались вместе, шрам от этой раны остается на всю жизнь и очень, очень сильно болит, —
По словам психолога, к нему на прием приходит много клиенток, которые когда-то «простили» мужа, но продолжают страдать от воспоминаний о его измене даже не годами, а десятилетиями.
Прикрываться честностью в этом случае со стороны изменщика тоже странно и негуманно по отношению к другому человеку. По мнению специалиста, лучше от такой честности никому не будет при любом развитии событий.
— Особенно меня удивляют персонажи, которые признаются в неверности практически в инициативном порядке, демонстрируя этим свою «честность». По-настоящему честно в этом случае уйти. Но даже если вы ушли, партнер все равно остается с серьезной травмой, — подытожил психолог.
Почему тянет «налево»?
Ранее психологи называли 7 настоящих причин, почему люди изменяют друг другу.
Самооценка. Иногда, переживая неуверенность в себе, люди стремятся получить подтверждение своей привлекательности и важности в других людях. Но проблема в том, что сколько бы партнеров ни было у человека, его самооценка от этого не станет устойчивее.
Проблемы в отношениях. От этого возникает желание найти «тихую гавань», где таких сложностей не будет, переключить внимание на кого-то еще.
Избегание. Люди с избегающим типом привязанности склонны неосознанно бежать от близости — часто это проявляется через интерес и связь с разными партнерами. Ему гораздо легче построить несколько поверхностных связей, чем идти в глубокую привязанность с одним.
Неудовлетворенные потребности. Есть большая разница между ощущениями, мыслями и поведением. Тут важно помнить, что физиологический отклик не делает вас плохим человеком. Важно то, как вы потом поступаете с реакциями тела.
Измена как компенсация страха измены. Есть такой защитный механизм психики — проекция. Именно этот феномен заставляет самых ревнивых людей изменять самим, а самых склонных к изменам — неистово ревновать.
Вы с партнером не подходите друг другу в сексуальном плане. У вас могут быть прекрасные отношения, сходство интересов и родство душ — но вот в постели совсем никак.
В системе ценностей человека верность стоит далеко не на первом месте. Такие люди четко разграничивают секс и чувства, искренне не видя в связях вне отношений ничего плохого.