— Даже если у партнера есть обоснованные подозрения, молчите, как партизан. Пока вы стоите на своем, остается какая-то надежда, что этого не было. Включаются различные механизмы психологической защиты, реакция на ситуацию не такая острая. Ваше признание наносит партнеру глубокую психологическую рану, и даже если вас «простили» и вы остались вместе, шрам от этой раны остается на всю жизнь и очень, очень сильно болит, — объясняет Денис Долгов подписчикам своего телеграм-канала.

По словам психолога, к нему на прием приходит много клиенток, которые когда-то «простили» мужа, но продолжают страдать от воспоминаний о его измене даже не годами, а десятилетиями.

Прикрываться честностью в этом случае со стороны изменщика тоже странно и негуманно по отношению к другому человеку. По мнению специалиста, лучше от такой честности никому не будет при любом развитии событий.

— Особенно меня удивляют персонажи, которые признаются в неверности практически в инициативном порядке, демонстрируя этим свою «честность». По-настоящему честно в этом случае уйти. Но даже если вы ушли, партнер все равно остается с серьезной травмой, — подытожил психолог.