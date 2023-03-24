«По-настоящему важны 2 вещи»: психолог рассказал, как выбрать идеального партнера для брака

Внешность : с годами можно поправиться, похудеть, накачаться, облысеть, сделать пластическую операцию, просто состариться.

Хороший секс : его качество может меняться в зависимости от гормонального фона, состояния здоровья, беременности, возраста.

Влюбленность : она имеет определенную биохимически обусловленную стадийность, характер чувств многократно трансформируется в течение длительных отношений.

Материальный статус : он тоже может измениться в течение жизни.

Бытовые навыки и умения (хорошая хозяйка, «мужик с руками»): иногда достаточно немного подзаработать, чтобы делегировать исполнение многих бытовых задач специально нанятым людям.

По мнению клинического психолога, среди многих переменных в семейной жизни — внутренних и внешних — при выборе партнера очень важно обратить внимание всего на две вещи. И тогда, по словам специалиста, шансы на долгий и счастливый брак сильно возрастут.

Что же это за вещи? Выбранный вами человек должен быть надежен, и с ним должно быть интересно.

— Вы выбираете того, с кем хотите пройти путь, в идеале длиною в жизнь в постоянно меняющихся условиях. Вы должны быть на 100 % уверены, что он не подведет, не предаст, поддержит, что бы ни случилось. А еще вы выбираете того, с кем собираетесь общаться ежедневно. Всю жизнь. И качество этого общения исключительно важно. Вам должно быть интересно вместе. Всегда, — подчеркнул Денис Долгов.