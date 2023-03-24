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«По-настоящему важны 2 вещи»: психолог рассказал, как выбрать идеального партнера для брака

Когда мы собираемся создавать с человеком семью, то ориентируемся не только на чувства. Большинство все-таки стараются изначально предугадать, каким мужем или женой будет выбранный ими человек. Но как не ошибиться?

24 марта 2023
как выбрать идеального партнера для брака
Источник:
IStockphoto

Конечно, к выбору партнера для создания семьи важно подходить с особой тщательностью. Все-таки большинство изначально надеются, что это на всю жизнь. Но на какие качества партнера ориентироваться при принятии решения, кроме чувств и взаимного притяжения?

По словам клинического психолога Дениса Долгова, те или иные достоинства человека, которые были когда-то важны для вас и повлияли на выбор, могут меняться в долгосрочной перспективе и не один раз. В том числе, и к худшему. Психолог на примерах объяснил, как это происходит.

Психология

Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук

  • Внешность: с годами можно поправиться, похудеть, накачаться, облысеть, сделать пластическую операцию, просто состариться.

  • Хороший секс: его качество может меняться в зависимости от гормонального фона, состояния здоровья, беременности, возраста.

  • Влюбленность: она имеет определенную биохимически обусловленную стадийность, характер чувств многократно трансформируется в течение длительных отношений.

  • Материальный статус: он тоже может измениться в течение жизни.

  • Бытовые навыки и умения (хорошая хозяйка, «мужик с руками»): иногда достаточно немного подзаработать, чтобы делегировать исполнение многих бытовых задач специально нанятым людям.

По мнению клинического психолога, среди многих переменных в семейной жизни — внутренних и внешних — при выборе партнера очень важно обратить внимание всего на две вещи. И тогда, по словам специалиста, шансы на долгий и счастливый брак сильно возрастут.

Что же это за вещи? Выбранный вами человек должен быть надежен, и с ним должно быть интересно.

— Вы выбираете того, с кем хотите пройти путь, в идеале длиною в жизнь в постоянно меняющихся условиях. Вы должны быть на 100 % уверены, что он не подведет, не предаст, поддержит, что бы ни случилось. А еще вы выбираете того, с кем собираетесь общаться ежедневно. Всю жизнь. И качество этого общения исключительно важно. Вам должно быть интересно вместе. Всегда, — подчеркнул Денис Долгов.

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Все счастливые семьи похожи друг на друга. В чем же именно проявляется их схожесть? Как ранее рассказывала семейный психолог Виктория Дмитриева, есть условные 10 «секретов», которые помогают парам сохранить долгие и комфортные отношения. Вот они.

  1. Взрослая позиция и мужа, и жены. Они не позволяют своим родителям влиять на отношения.

  2. Взаимозаменяемость. Это когда без скандалов и сопротивления сторон при необходимости жена может, например, некоторое время обеспечивать семью, а муж — сидеть с детьми. Или жена может прибить полочку, а муж — помыть посуду.

  3. Стабильность. В семье они чувствуют себя спокойно и уверенно.

  4. Новизна. Они умеют вносить разнообразие в ту самую базовую стабильность. Например, делают сюрпризы или вместе пробуют что-то новое.

  5. Общие традиции. Это не обязательно что-то глобальное. Такой традицией может быть даже чашка кофе с утра для любимого или совместная пробежка.

  6. Схожее мировоззрение. Это принципы, установки, представления о мире.

  7. Оба говорят о том, что их волнует и беспокоит. А не молча обижаются или ждут, пока другой догадается, в чем причина недовольства.

  8. Секс. Стараются открывать друг в друге что-то новое, балуют.

  9. Общие предпочтения в еде. Если ваш супруг любит сладкое и булочки, а вы едите только куриную грудку, будет непросто.

  10. Желание трогать друг друга. Даже в непростой период они не теряют желания взять любимого за руку или обнять.

Автор текста:Анастасия Романова
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