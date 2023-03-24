«По-настоящему важны 2 вещи»: психолог рассказал, как выбрать идеального партнера для брака

Конечно, к выбору партнера для создания семьи важно подходить с особой тщательностью. Все-таки большинство изначально надеются, что это на всю жизнь. Но на какие качества партнера ориентироваться при принятии решения, кроме чувств и взаимного притяжения?
По словам клинического психолога Дениса Долгова, те или иные достоинства человека, которые были когда-то важны для вас и повлияли на выбор, могут меняться в долгосрочной перспективе и не один раз. В том числе, и к худшему. Психолог на примерах
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
Внешность: с годами можно поправиться, похудеть, накачаться, облысеть, сделать пластическую операцию, просто состариться.
Хороший секс: его качество может меняться в зависимости от гормонального фона, состояния здоровья, беременности, возраста.
Влюбленность: она имеет определенную биохимически обусловленную стадийность, характер чувств многократно трансформируется в течение длительных отношений.
Материальный статус: он тоже может измениться в течение жизни.
Бытовые навыки и умения (хорошая хозяйка, «мужик с руками»): иногда достаточно немного подзаработать, чтобы делегировать исполнение многих бытовых задач специально нанятым людям.
По мнению клинического психолога, среди многих переменных в семейной жизни — внутренних и внешних — при выборе партнера очень важно обратить внимание всего на две вещи. И тогда, по словам специалиста, шансы на долгий и счастливый брак сильно возрастут.
Что же это за вещи? Выбранный вами человек должен быть надежен, и с ним должно быть интересно.
— Вы выбираете того, с кем хотите пройти путь, в идеале длиною в жизнь в постоянно меняющихся условиях. Вы должны быть на 100 % уверены, что он не подведет, не предаст, поддержит, что бы ни случилось. А еще вы выбираете того, с кем собираетесь общаться ежедневно. Всю жизнь. И качество этого общения исключительно важно. Вам должно быть интересно вместе. Всегда, — подчеркнул Денис Долгов.
10 секретов людей, которые по-настоящему счастливы в браке
Все счастливые семьи похожи друг на друга. В чем же именно проявляется их схожесть? Как ранее рассказывала семейный психолог Виктория Дмитриева, есть условные 10 «секретов», которые помогают парам сохранить долгие и комфортные отношения. Вот они.
Взрослая позиция и мужа, и жены. Они не позволяют своим родителям влиять на отношения.
Взаимозаменяемость. Это когда без скандалов и сопротивления сторон при необходимости жена может, например, некоторое время обеспечивать семью, а муж — сидеть с детьми. Или жена может прибить полочку, а муж — помыть посуду.
Стабильность. В семье они чувствуют себя спокойно и уверенно.
Новизна. Они умеют вносить разнообразие в ту самую базовую стабильность. Например, делают сюрпризы или вместе пробуют что-то новое.
Общие традиции. Это не обязательно что-то глобальное. Такой традицией может быть даже чашка кофе с утра для любимого или совместная пробежка.
Схожее мировоззрение. Это принципы, установки, представления о мире.
Оба говорят о том, что их волнует и беспокоит. А не молча обижаются или ждут, пока другой догадается, в чем причина недовольства.
Секс. Стараются открывать друг в друге что-то новое, балуют.
Общие предпочтения в еде. Если ваш супруг любит сладкое и булочки, а вы едите только куриную грудку, будет непросто.
Желание трогать друг друга. Даже в непростой период они не теряют желания взять любимого за руку или обнять.