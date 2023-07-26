Обратите внимание: 5 ранних симптомов диабета, которые проявляются в туалете

Если не лечить диабет или даже не догадываться о том, что он у вас есть, со временем вы столкнетесь со множеством других недугов — от болезней сердца до повреждения нервов. Как и многие другие опасные диагнозы, диабет долгое время может не давать ярко выраженных специфических симптомов. Или тревожные признаки будут, но человек просто будет списывать их на что-то еще.