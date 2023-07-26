Обратите внимание: 5 ранних симптомов диабета, которые проявляются в туалете

Если не лечить диабет или даже не догадываться о том, что он у вас есть, со временем вы столкнетесь со множеством других недугов — от болезней сердца до повреждения нервов. Как и многие другие опасные диагнозы, диабет долгое время может не давать ярко выраженных специфических симптомов. Или тревожные признаки будут, но человек просто будет списывать их на что-то еще.
Доктор Чун Тан в беседе с изданием
1. Частое мочеиспускание
Постоянно бегаете в туалет, даже если не пьете слишком много жидкости? Как отмечает врач, один из наиболее распространенных признаков диабета — частое мочеиспускание, или полиурия. Дело в том, что когда сахара в крови становится слишком много, то почки стараются ликвидировать переизбыток. Мочи выделяется больше, и человек с диабетом начинает чаще пользоваться уборной.
2. Проблемы с мочеиспусканием
Недержание или другие проблемы с мочеиспусканием тоже нередко указывают на диабет. Дело в том, что это заболевание может спровоцировать поражение нервов, контролирующих мочевой пузырь.
3. Запоры или диарея
Связь между пищеварением, расстройствами кишечника и диабетом может казаться неочевидной на первый взгляд. Однако доктор Тан отмечает: неконтролируемый диабет может стать причиной продолжительных запоров. Дело в том, что скачки сахара в крови способны влиять на работу ЖКТ. С другой стороны, диабет также может спровоцировать желудочно-кишечное расстройство и диарею.
4. Геморрой
Геморрой — это патология венозных сосудов в прямой кишке и анальном канале. Шишки, которые образуются при этой болезни, по сути, увеличенные вены. Этот недуг нередко возникает у тех, кто страдает от хронических запоров, что как раз часто случается с диабетиками.
5. «Фруктовый» запах от мочи
Моча в принципе не слишком приятно пахнет. Однако у диабетиков она может приобретать запах подгнивающих яблок и ацетона. Всему виной состояние, которое врачи называют диабетическим кетоацидозом. Оно развивается, когда организм больного диабетом начинает расщеплять жир для получения энергии из-за недостатка инсулина.
В результате в крови накапливаются продукты метаболизма жиров — кетоны. Они выходят вместе с мочой и как раз становятся причиной специфического запаха.