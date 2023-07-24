«Доктор, это диабет?»: почему после сладкого хочется спать и появляется слабость

«Если у человека возникает сильная слабость, тошнота, влажный пот после того, как он съел что-то высокоуглеводное, например пирожное или торт, то в данном случае нельзя говорить о том, что у него диабет, — говорит эндокринолог. — Это состояние называется реактивной гипогликемией. Она может возникнуть у абсолютно здоровых людей, это вполне нормальная реакция организма на употребление продуктов с высоким содержанием сахара.