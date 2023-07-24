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«Доктор, это диабет?»: почему после сладкого хочется спать и появляется слабость

Стоит ли переживать, если после шоколадки, мороженого или торта вас клонит в сон или даже тошнит, бросает в холодный пот? О чем говорит такое состояние, объяснила эндокринолог ФМБА.

24 июля 20231
сладкое спать слабость
Источник:
iStockphoto

Многие замечали, что после большого количества калорийной или сладкой пищи очень хочется спать, накатывает сильная слабость или даже тошнота. Почему так происходит? Нормально это или нет?

Врач-эндокринолог ФКНЦ ФМБА Вероника Очирова объяснила, когда этот симптом может предупредить о грозном заболевании — сахарном диабете второго типа.

Вероника Очирова
Медицина

Эндокринолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)

«Сахарный диабет второго типа — это хроническое обменное нарушение, проявляющееся постоянным повышенным уровнем глюкозы в крови, чаще всего развивающимся на фоне нечувствительности клеток организма к инсулину (инсулинорезистентности), либо недостатком выработки инсулина, — объясняет врач-эндокринолог Вероника Очирова. — Другими словами, у пациентов с сахарным диабетом второго типа поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина или организм теряет способность правильно использовать гормон».

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Симптомы диабета:

  • повышенная утомляемость;

  • ощущение усталости даже на фоне незначительных физических нагрузок;

  • общая слабость, рассеянность, апатия;

  • жажда и сухость во рту;

  • учащенное мочеиспускание (полиурия), в том числе в ночное время — более 2-3 раз;

  • повышенная потливость;

  • кожный зуд (может быть и генитальный);

  • медленное заживление порезов и ран;

  • онемение, покалывание, ощущение жара в области стоп.

«Неспецифическими симптомами сахарного диабета второго типа могут быть сексуальная дисфункция, проблемы со сном и нарушение качества сна, нервозность и раздражительность, ухудшение зрения», — рассказывает Вероника Очирова.

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Если клонит в сон после ударной дозы сладкого

«Если у человека возникает сильная слабость, тошнота, влажный пот после того, как он съел что-то высокоуглеводное, например пирожное или торт, то в данном случае нельзя говорить о том, что у него диабет, — говорит эндокринолог. — Это состояние называется реактивной гипогликемией. Она может возникнуть у абсолютно здоровых людей, это вполне нормальная реакция организма на употребление продуктов с высоким содержанием сахара.

При избыточном поступлении глюкозы поджелудочная железа вырабатывает большое количество инсулина, чтобы быстрее расщепить сахар. На фоне этого уровень глюкозы в крови стремительно снижается, поэтому человек начинает чувствовать слабость.

«Тем не менее, если помимо слабости из-за сладостей у человека есть и другие проявления сахарного диабета второго типа, то в этой ситуации следует обратиться к специалисту и пройти диагностику, — рекомендует Вероника Очирова. — Сахарный диабет второго типа длительное время может протекать бессимптомно, так как у многих пациентов патология прогрессирует в медленном темпе».

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Симптомов может и не быть

Как показывает практика, сахарный диабет может протекать и без каких-либо проявлений в течение длительного времени, особенно когда значения глюкозы крови не превышают 7,0 ммоль/л.

«Пациенты со случайно выявленным повышением сахара крови нередко отрицают какую-либо сухость во рту или жажду, — говорит эндокринолог. — Для большинства пациентов с диабетом второго типа характерны некоторые общие факторы в анамнезе — например, наличие лишнего веса или ожирения, несбалансированный рацион питания, частое пребывание в состоянии стресса и эмоциональной нестабильности, малоподвижный образ жизни, повышенное давление, другие сердечно-сосудистые заболевания, наличие такого же диагноза у кровных родственников».

Анализы, которые покажут диабет, — это тест крови на глюкозу (из пальца — более 6,1 ммоль/л натощак, из вены — более 7,0 ммоль/л), а также гликированный гемоглобин — средний показатель уровня глюкозы за 3 месяца (норма — от 4,8 до 5,9%).

Автор текста:Анна Майская
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