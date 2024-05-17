Сигнал прощаться? Почему пациенты с деменцией становятся снова разумными перед смертью

Деменция — одна из самых страшных болезней для родных пациента: сложно принять то, что физически человек еще жив, но ментально уже где-то далеко. Его воспоминания, качества, черты характера медленно и необратимо разрушаются. И все это перерастает в долгое прощание, которое может растянуться на годы.
Но еще в XIX веке были свидетельства того, что некоторые пациенты с деменцией внезапно обретали рассудок: здраво общались, снова узнавали близких, делились воспоминаниями, шутили, просили о чем-то. У их родных появлялась надежда на выздоровление. Но тем больнее оказывалась реальность.
«По оценкам
В 2009 году исследователи Майкл Нам и Брюс Грейсон дали этому явлению
«Моменты ясности, которые необязательно указывают на скорую смерть, иногда называют „парадоксальной ясностью“, —
Почему возникает терминальная ясность
Увы, но четкого ответа на этот вопрос ученые пока что дать не могут. Одни отмечают, что сознание возвращается к пациентам в присутствии родственников, другие — что иногда помогает музыка. Но все сходятся на том, что большинство эпизодов не имеет четкого триггера. Предположительно речь идет об изменениях в активности мозга.
«Но это все равно не объясняет полностью, почему люди внезапно восстанавливают способности, которые считались утраченными, — говорят ученые. — Такие эпизоды случаются не у каждого больного, они непредсказуемы. Объяснение этих явлений выходит за рамки науки».
В общем, пока что это надо воспринимать как маленькое чудо, возможность для умирающего человека попрощаться с семьей, друзьями. И реагировать на такие проблески сознания тоже надо правильно — осознавая, что это не шаг к выздоровлению, а начало конца.
«Люди по-разному реагируют на проблески сознания у их родных, — объясняют эксперты. — Некоторые начинают строить планы, как можно спасти умирающего, где его лечить дальше и так далее. Но придется осознать: терминальная осознанность — это часть процесса умирания. Для тех, кто стал его свидетелем, это может быть последним шансом максимально использовать отпущенное время, поговорить по душам и попрощаться».