Сигнал прощаться? Почему пациенты с деменцией становятся снова разумными перед смертью

«Люди по-разному реагируют на проблески сознания у их родных, — объясняют эксперты. — Некоторые начинают строить планы, как можно спасти умирающего, где его лечить дальше и так далее. Но придется осознать: терминальная осознанность — это часть процесса умирания. Для тех, кто стал его свидетелем, это может быть последним шансом максимально использовать отпущенное время, поговорить по душам и попрощаться».