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Сигнал прощаться? Почему пациенты с деменцией становятся снова разумными перед смертью

Ученые называют такое явление «терминальной» или же «предельной» ясностью сознания. И советуют не обольщаться, а по максимуму воспользоваться этими проблесками.

17 мая 20243
Сигнал прощаться? Почему пациенты с деменцией становятся снова разумными перед смертью
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Деменция — одна из самых страшных болезней для родных пациента: сложно принять то, что физически человек еще жив, но ментально уже где-то далеко. Его воспоминания, качества, черты характера медленно и необратимо разрушаются. И все это перерастает в долгое прощание, которое может растянуться на годы.

Но еще в XIX веке были свидетельства того, что некоторые пациенты с деменцией внезапно обретали рассудок: здраво общались, снова узнавали близких, делились воспоминаниями, шутили, просили о чем-то. У их родных появлялась надежда на выздоровление. Но тем больнее оказывалась реальность.

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«По оценкам ученых, 43% людей, которые испытывают эту кратковременную ясность сознания, умирают в течение 24 часов, а 84% — в течение недели», — говорит адъюнкт-профессор Института мозга и психического здоровья им. Тернера при Университете Монаша Йен Ин Лим.

В 2009 году исследователи Майкл Нам и Брюс Грейсон дали этому явлению название «терминальная» или «предельная» ясность сознания, отметив, что в большинстве случаев оно является предвестником скорой смерти пациента. Конечно, есть исключения — так, в науке описаны случаи, когда проблески разума возникали задолго до перехода в мир иной, но все же исключений не так много.

«Моменты ясности, которые необязательно указывают на скорую смерть, иногда называют „парадоксальной ясностью“, — объясняет кандидат наук в сфере клинической нейропсихологии, психолог Университета Монаша Дини Томсон. — Она считается таковой, потому что бросает вызов ожидаемому течению нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция. Но важно отметить: эти эпизоды, к сожалению, временные и никогда не говорят об обращении болезни вспять».

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Почему возникает терминальная ясность

Увы, но четкого ответа на этот вопрос ученые пока что дать не могут. Одни отмечают, что сознание возвращается к пациентам в присутствии родственников, другие — что иногда помогает музыка. Но все сходятся на том, что большинство эпизодов не имеет четкого триггера. Предположительно речь идет об изменениях в активности мозга.

«Но это все равно не объясняет полностью, почему люди внезапно восстанавливают способности, которые считались утраченными, — говорят ученые. — Такие эпизоды случаются не у каждого больного, они непредсказуемы. Объяснение этих явлений выходит за рамки науки».

В общем, пока что это надо воспринимать как маленькое чудо, возможность для умирающего человека попрощаться с семьей, друзьями. И реагировать на такие проблески сознания тоже надо правильно — осознавая, что это не шаг к выздоровлению, а начало конца.

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«Люди по-разному реагируют на проблески сознания у их родных, — объясняют эксперты. — Некоторые начинают строить планы, как можно спасти умирающего, где его лечить дальше и так далее. Но придется осознать: терминальная осознанность — это часть процесса умирания. Для тех, кто стал его свидетелем, это может быть последним шансом максимально использовать отпущенное время, поговорить по душам и попрощаться».

Автор текста:Ирина Себелева

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