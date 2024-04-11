Как помочь человеку с деменцией и не потерять себя: 7 советов профессора Босс

И если многие знают, как оказывать повседневную практическую помощь близкому с деменцией, то сохранить собственную жизнестойкость, сопротивляться стрессу и горю порой весьма непросто.

Известный клинический американский психолог, профессор Полин Босс считает деменцию ярким примером неоднозначной потери.

В поддержку тем, кто столкнулся с когнитивными нарушениями у близкого человека, она написала книгу «Любить человека с деменцией». В России ее представляет издательство «Бомбора» при поддержке социального проекта Деменция.net.

«Ни одна семья, в которой есть родственник с деменцией, не похожа на другую, но в то же время проблема одна — деменция и как ухаживать за любимым человеком, который присутствует физически, но отсутствует психологически, — говорит Светлана Устинова, актриса, режиссер, амбассадор социального проекта Деменция.net. — Cправиться с двойственностью состояния родственника и не потерять себя от горя и стресса поможет эта книга. Она станет настоящим настольным психологом».