Как помочь человеку с деменцией и не потерять себя: 7 советов профессора Босс

Когда у близкого человека диагностируют деменцию, он постепенно уходит в свой мир, находится здесь и не здесь одновременно. Неудивительно, что все, кто рядом, испытывают колоссальную нагрузку. Их жизнь полностью меняется, на плечи ложится ответственность по уходу за родственником, теряющим себя.
И если многие знают, как оказывать повседневную практическую помощь близкому с деменцией, то сохранить собственную жизнестойкость, сопротивляться стрессу и горю порой весьма непросто.
Известный клинический американский психолог, профессор Полин Босс считает деменцию ярким примером неоднозначной потери.
В поддержку тем, кто столкнулся с когнитивными нарушениями у близкого человека, она написала книгу «Любить человека с деменцией». В России ее представляет издательство «Бомбора» при поддержке социального проекта Деменция.net.
«Ни одна семья, в которой есть родственник с деменцией, не похожа на другую, но в то же время проблема одна — деменция и как ухаживать за любимым человеком, который присутствует физически, но отсутствует психологически, — говорит Светлана Устинова, актриса, режиссер, амбассадор социального проекта Деменция.net. — Cправиться с двойственностью состояния родственника и не потерять себя от горя и стресса поможет эта книга. Она станет настоящим настольным психологом».
Доктор философии, преподаватель Университета Миннесоты с 1981 по 2005 год, практиковала семейную терапию более 40 лет, автор учебников и книгЛичный сайт
Семь рекомендаций ухаживающим за людьми с деменцией
В них нет никакой жесткой последовательности. Вы не должны уделять каждой одинаковое внимание. Адаптируйте их к собственным потребностям. Ваша цель — не добиться совершенства, а, скорее, делать все, что в ваших силах, чтобы позаботиться о себе на этом долгом и непростом пути.
1. Найти смысл
Независимо от того, как вы находите смысл в своей потере, терпение жизненно важно. Поиск смысла требует времени. Часто он проявляется в повествовательной форме — через написание или рассказывание собственной истории.
Способность разобраться в деменции требует двойственного типа мышления. Одной лишь уверенности в себе недостаточно. Работайте над изменением своего образа мышления.
Переход от негативного смысла к позитивному может снизить ваш стресс.
Поиск смысла должен включать в себя некоторую надежду на ваше будущее.
Так же как имеет смысл заботиться о людях, страдающих деменцией, имеет смысл заботиться и о тех, кто ухаживает за ними.
2. Контроль баланса с принятием
Люди хотят, чтобы их жизнь была управляемой. Когда нет уверенности в том, как долго может прожить человек с деменцией, у вас может возникнуть соблазн перейти к абсолютному мышлению — считать, что любимый человек уже ушел из вашей жизни, или отрицать, что что-то не так. Но абсолютные ответы являются выдумкой и таким образом создают еще больший стресс — хрупкость, а не устойчивость. Лучше научиться терпеть неоднозначность и верить, что все получится, даже если в настоящий момент мы не можем понять как.
Решение принять ситуацию — это не то же самое, что пассивно сдаться ей.
Знайте, что мир не всегда справедлив, а то, что вы переживаете, — не ваша вина.
Пассивное ожидание улучшения ситуации, вместо того чтобы активно справляться с ней, приведет к депрессии. Если вам нужна помощь, обратитесь к лицензированному терапевту, который работает с людьми, осуществляющими уход.
3. Расширение своей личности
Знайте, кто вы и как изменились ваша личность и роль с тех пор, как вы стали заботиться о другом человеке.
Воспринимайте себя не только тем, кто ухаживает за другим, смотрите шире. Цепляться за одну жестко фиксированную роль вредно.
Поддерживайте социальные связи, чтобы предотвратить изоляцию и разрыв отношений с другими.
4. Управляйте своими смешанными эмоциями
Поймите, что такие смешанные эмоции, как любовь и ненависть, радость и гнев, типичны, но ими нужно управлять.
Поговорите о плохих чувствах со специалистом или с кем‑нибудь из других людей, чтобы не действовать на них неосознанно.
Говорите о своей вине и стыде с другими, чтобы знать, что вы не одиноки.
Запишитесь на курсы по управлению гневом, пройдите курс лечения от зависимости, если есть проблема с этим. Научитесь управлять деньгами, если необходимо, научитесь решать проблемы там, где это необходимо.
Помните, неоднозначная потеря ведет к двойственности, но вы можете научиться справляться с ней.
5. Держитесь и умейте отпускать
Продолжайте прикасаться, разговаривать и навещать человека, страдающего деменцией.
Выходите на прогулки или даже возьмите отпуск. Это не является предательством по отношению к человеку, о котором заботитесь. Ей или ему будет полезно, если вы немного отдохнете.
Заведите несколько новых друзей.
6. Подумайте о новых мечтах и надеждах
Пусть ваши прежние надежды и мечты уступят место новым.
Надежда может мешать, если она нереалистична. Представьте новые варианты изменений.
Надежда не зависит от нашей воли. Она возникает из волнения по поводу возможности достичь более крупной цели.
7. Найдите время, чтобы подумать о себе
Помимо проблем в отношениях, есть и личные переживания. Некоторые из них типичны, а некоторые опасны для жизни.
Если вы чувствуете безнадежность и такую депрессию, что больше не выходите на улицу, обратитесь за помощью к своему врачу или лицензированному специалисту, имеющему опыт работы с людьми, осуществляющими уход, и их семьями.
Если вам грустно и одиноко, попытайтесь найти группу, которая предлагает социальную поддержку и информацию по управлению стрессом. Или обратитесь за помощью к своему лечащему врачу или терапевту.
Исследователи до сих пор не уверены в медикаментозном лечении легкой депрессии, но в любом случае даже она требует внимания. Присоединяйтесь к группе, собирайте информацию, слушайте, как другие рассказывают свои истории, чтобы научиться справляться. Информация — это сила. Общение с другими людьми поднимает настроение.
Если вы чувствуете себя виноватым, требуя непрерывного сна, знайте, что лечащие врачи часто помогают людям, осуществляющим уход. Они могут сообщить другим членам семьи, насколько это острая проблема и что они, как врачи, просят об этом, а не вы.