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Как помочь человеку с деменцией и не потерять себя: 7 советов профессора Босс

Тому, кто ухаживает за пожилым родственником с деменцией, очень непросто справиться с нагрузкой и принять необратимые изменения в жизни. Это «вопрос на миллион», уверены те, кто столкнулся с когнитивными нарушениями у близкого человека. Доктор Полин Босс дает семь важных рекомендаций.

11 апреля 20241
деменция
Источник:

iStockphoto

Когда у близкого человека диагностируют деменцию, он постепенно уходит в свой мир, находится здесь и не здесь одновременно. Неудивительно, что все, кто рядом, испытывают колоссальную нагрузку. Их жизнь полностью меняется, на плечи ложится ответственность по уходу за родственником, теряющим себя.

Как помочь человеку с деменцией и не потерять себя: 7 советов профессора Босс
Источник:

bombora.ru

И если многие знают, как оказывать повседневную практическую помощь близкому с деменцией, то сохранить собственную жизнестойкость, сопротивляться стрессу и горю порой весьма непросто.

Известный клинический американский психолог, профессор Полин Босс считает деменцию ярким примером неоднозначной потери.

В поддержку тем, кто столкнулся с когнитивными нарушениями у близкого человека, она написала книгу «Любить человека с деменцией». В России ее представляет издательство «Бомбора» при поддержке социального проекта Деменция.net.

«Ни одна семья, в которой есть родственник с деменцией, не похожа на другую, но в то же время проблема одна — деменция и как ухаживать за любимым человеком, который присутствует физически, но отсутствует психологически, — говорит Светлана Устинова, актриса, режиссер, амбассадор социального проекта Деменция.net. — Cправиться с двойственностью состояния родственника и не потерять себя от горя и стресса поможет эта книга. Она станет настоящим настольным психологом».

Полин Босс
Психология

Доктор философии, преподаватель Университета Миннесоты с 1981 по 2005 год, практиковала семейную терапию более 40 лет, автор учебников и книг

Семь рекомендаций ухаживающим за людьми с деменцией

В них нет никакой жесткой последовательности. Вы не должны уделять каждой одинаковое внимание. Адаптируйте их к собственным потребностям. Ваша цель — не добиться совершенства, а, скорее, делать все, что в ваших силах, чтобы позаботиться о себе на этом долгом и непростом пути.

1. Найти смысл

Независимо от того, как вы находите смысл в своей потере, терпение жизненно важно. Поиск смысла требует времени. Часто он проявляется в повествовательной форме — через написание или рассказывание собственной истории.

  • Способность разобраться в деменции требует двойственного типа мышления. Одной лишь уверенности в себе недостаточно. Работайте над изменением своего образа мышления.

  • Переход от негативного смысла к позитивному может снизить ваш стресс.

  • Поиск смысла должен включать в себя некоторую надежду на ваше будущее.

  • Так же как имеет смысл заботиться о людях, страдающих деменцией, имеет смысл заботиться и о тех, кто ухаживает за ними.

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2. Контроль баланса с принятием

Люди хотят, чтобы их жизнь была управляемой. Когда нет уверенности в том, как долго может прожить человек с деменцией, у вас может возникнуть соблазн перейти к абсолютному мышлению — считать, что любимый человек уже ушел из вашей жизни, или отрицать, что что-то не так. Но абсолютные ответы являются выдумкой и таким образом создают еще больший стресс — хрупкость, а не устойчивость. Лучше научиться терпеть неоднозначность и верить, что все получится, даже если в настоящий момент мы не можем понять как.

  • Решение принять ситуацию — это не то же самое, что пассивно сдаться ей.

  • Знайте, что мир не всегда справедлив, а то, что вы переживаете, — не ваша вина.

  • Пассивное ожидание улучшения ситуации, вместо того чтобы активно справляться с ней, приведет к депрессии. Если вам нужна помощь, обратитесь к лицензированному терапевту, который работает с людьми, осуществляющими уход.

3. Расширение своей личности

  • Знайте, кто вы и как изменились ваша личность и роль с тех пор, как вы стали заботиться о другом человеке.

  • Воспринимайте себя не только тем, кто ухаживает за другим, смотрите шире. Цепляться за одну жестко фиксированную роль вредно.

  • Поддерживайте социальные связи, чтобы предотвратить изоляцию и разрыв отношений с другими.

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4. Управляйте своими смешанными эмоциями

  • Поймите, что такие смешанные эмоции, как любовь и ненависть, радость и гнев, типичны, но ими нужно управлять.

  • Поговорите о плохих чувствах со специалистом или с кем‑нибудь из других людей, чтобы не действовать на них неосознанно.

  • Говорите о своей вине и стыде с другими, чтобы знать, что вы не одиноки.

  • Запишитесь на курсы по управлению гневом, пройдите курс лечения от зависимости, если есть проблема с этим. Научитесь управлять деньгами, если необходимо, научитесь решать проблемы там, где это необходимо.

  • Помните, неоднозначная потеря ведет к двойственности, но вы можете научиться справляться с ней.

5. Держитесь и умейте отпускать

  • Продолжайте прикасаться, разговаривать и навещать человека, страдающего деменцией.

  • Выходите на прогулки или даже возьмите отпуск. Это не является предательством по отношению к человеку, о котором заботитесь. Ей или ему будет полезно, если вы немного отдохнете.

  • Заведите несколько новых друзей.

6. Подумайте о новых мечтах и надеждах

  • Пусть ваши прежние надежды и мечты уступят место новым.

  • Надежда может мешать, если она нереалистична. Представьте новые варианты изменений.

  • Надежда не зависит от нашей воли. Она возникает из волнения по поводу возможности достичь более крупной цели.

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7. Найдите время, чтобы подумать о себе

  • Помимо проблем в отношениях, есть и личные переживания. Некоторые из них типичны, а некоторые опасны для жизни.

  • Если вы чувствуете безнадежность и такую депрессию, что больше не выходите на улицу, обратитесь за помощью к своему врачу или лицензированному специалисту, имеющему опыт работы с людьми, осуществляющими уход, и их семьями.

  • Если вам грустно и одиноко, попытайтесь найти группу, которая предлагает социальную поддержку и информацию по управлению стрессом. Или обратитесь за помощью к своему лечащему врачу или терапевту.

  • Исследователи до сих пор не уверены в медикаментозном лечении легкой депрессии, но в любом случае даже она требует внимания. Присоединяйтесь к группе, собирайте информацию, слушайте, как другие рассказывают свои истории, чтобы научиться справляться. Информация — это сила. Общение с другими людьми поднимает настроение.

  • Если вы чувствуете себя виноватым, требуя непрерывного сна, знайте, что лечащие врачи часто помогают людям, осуществляющим уход. Они могут сообщить другим членам семьи, насколько это острая проблема и что они, как врачи, просят об этом, а не вы.

Автор текста:Анна Майская
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