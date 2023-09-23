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Болезнь Альцгеймера или деменция? Невролог рассказала, как отличить причину проблем с памятью

У деменции много форм. Болезнь Альцгеймера считается самой распространенной. Но есть также сосудистая деменция, она может развиваться на фоне многолетней гипертонии, атеросклероза или диабета.

23 сентября 2023
альцгеймер деменция в чем разница
Источник:
iStockphoto

Оба нейродегенеративных заболевания вызывают снижение памяти, когнитивных функций и навыков. Но проблемы с памятью проявляются при этих недугах немного по-разному. В чем разница, рассказала врач-невролог Люберецкой областной больницы Дарья Ремезова.

Дарья Ремезова
Неврология

Невролог Люберецкой областной больницы

Признаки Альцгеймера

По словам специалиста, болезнь Альцгеймера обычно проявляется у людей старше 60-70 лет и протекает достаточно агрессивно: в течение нескольких лет человек может полностью потерять память. Считается, что основная причина болезни — накопление патологических белков в тканях головного мозга.

При этом заболевании страдает прежде всего кратковременная память, хотя долговременная остается сохранной. Человек хорошо помнит события прошлых лет, где учился, с кем работал и даже без запинки может прочесть стихи, которые когда-то учил. Между тем события сегодняшнего или вчерашнего дня вспомнить не может — какой фильм смотрел, куда положил очки.

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Сосудистая деменция и ее симптомы

По словам доктора, она протекает более мягко и становится последствием других заболеваний: длительной гипертонии, атеросклероза сосудов, сахарного диабета. Если человек часто забывает, куда шел, что делал, в течение месяца и дольше зацикливается на какой-нибудь мелочи, Дарья Ремезова советует не медлить и обратиться к неврологу.

«Важно, чтобы не получилось, что пожилого человека на консультацию к врачу родственники привели тогда, когда он уже ничего не помнит. Это надо делать при первых признаках ослабления памяти, чтобы доктор правильно поставил диагноз и сделал назначение, которое поможет увеличить продолжительность жизни», — говорит Дарья Ремезова.

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Как сберечь память

Чтобы сохранить ясность ума как можно дольше, необязательно надо решать суперсложные интеллектуальные задачи. Невролог советует чаще использовать простые, но при этом действенные занятия:

  • разгадывать кроссворды и ребусы;

  • читать вслух;

  • общаться с родственниками;

  • вспоминать события, имена, даты;

  • развивать кругозор для формирования новых нейронных связей в мозге,

  • каждый день гулять на свежем воздухе, так как мозгу нужен кислород.

Полезны будут также задачки на логику и ассоциативное мышление, которые помогают развивать внимание, память, наблюдательность.

Попробуйте пройти тест, который займет около минуты: внимательно посмотрите на картинку и найдите на ней животных. Некоторые не могут и вовсе там никого увидеть, а другим удается найти больше десяти. Еще один интересный тест-картинку можно пройти ЗДЕСЬ.

Накануне инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов показал три простейших упражнения, которые помогут сохранить здоровье мозга. Выполнять их можно прямо на рабочем месте, главное — делать это регулярно. Видео с упражнениями смотрите ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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