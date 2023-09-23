Болезнь Альцгеймера или деменция? Невролог рассказала, как отличить причину проблем с памятью

Оба нейродегенеративных заболевания вызывают снижение памяти, когнитивных функций и навыков. Но проблемы с памятью проявляются при этих недугах немного по-разному. В чем разница, рассказала врач-невролог Люберецкой областной больницы Дарья Ремезова.
Невролог Люберецкой областной больницы
Признаки Альцгеймера
По словам специалиста, болезнь Альцгеймера обычно проявляется у людей старше 60-70 лет и протекает достаточно агрессивно: в течение нескольких лет человек может полностью потерять память. Считается, что основная причина болезни — накопление патологических белков в тканях головного мозга.
При этом заболевании страдает прежде всего кратковременная память, хотя долговременная остается сохранной. Человек хорошо помнит события прошлых лет, где учился, с кем работал и даже без запинки может прочесть стихи, которые когда-то учил. Между тем события сегодняшнего или вчерашнего дня вспомнить не может — какой фильм смотрел, куда положил очки.
Сосудистая деменция и ее симптомы
По словам доктора, она протекает более мягко и становится последствием других заболеваний: длительной гипертонии, атеросклероза сосудов, сахарного диабета. Если человек часто забывает, куда шел, что делал, в течение месяца и дольше зацикливается на какой-нибудь мелочи, Дарья Ремезова советует не медлить и обратиться к неврологу.
«Важно, чтобы не получилось, что пожилого человека на консультацию к врачу родственники привели тогда, когда он уже ничего не помнит. Это надо делать при первых признаках ослабления памяти, чтобы доктор правильно поставил диагноз и сделал назначение, которое поможет увеличить продолжительность жизни», —
Как сберечь память
Чтобы сохранить ясность ума как можно дольше, необязательно надо решать суперсложные интеллектуальные задачи. Невролог советует чаще использовать простые, но при этом действенные занятия:
разгадывать кроссворды и ребусы;
читать вслух;
общаться с родственниками;
вспоминать события, имена, даты;
развивать кругозор для формирования новых нейронных связей в мозге,
каждый день гулять на свежем воздухе, так как мозгу нужен кислород.
Полезны будут также задачки на логику и ассоциативное мышление, которые помогают развивать внимание, память, наблюдательность.
Попробуйте пройти тест, который займет около минуты: внимательно посмотрите на картинку и найдите на ней животных. Некоторые не могут и вовсе там никого увидеть, а другим удается найти больше десяти. Еще один интересный тест-картинку можно пройти ЗДЕСЬ.
Накануне инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов показал три простейших упражнения, которые помогут сохранить здоровье мозга. Выполнять их можно прямо на рабочем месте, главное — делать это регулярно. Видео с упражнениями смотрите ЗДЕСЬ.