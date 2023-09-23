Болезнь Альцгеймера или деменция? Невролог рассказала, как отличить причину проблем с памятью

При этом заболевании страдает прежде всего кратковременная память, хотя долговременная остается сохранной . Человек хорошо помнит события прошлых лет, где учился, с кем работал и даже без запинки может прочесть стихи, которые когда-то учил. Между тем события сегодняшнего или вчерашнего дня вспомнить не может — какой фильм смотрел, куда положил очки.