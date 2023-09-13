Первый признак болезни Альцгеймера озвучил профессор Емелин. И это не проблемы с памятью

В целом симптомы болезни Альцгеймера специалисты сравнивают со снежным комом или масляным пятном, которое неуклонно растет — к прежним проявлениям присоединяются все новые и новые. И хотя излечить человека полностью пока невозможно, врачи призывают не медлить и не откладывать поход к специалисту в долгий ящик. У медиков сегодня в арсенале есть средства, которые могут, если не вылечить, то заметно затормозить развитие болезни и улучшить качество жизни пациентов. Если же человек и его близкие ничего не будут делать, болезнь, скорее всего, будет прогрессировать достаточно быстро.