Мгновенный тест на болезнь Альцгеймера: сколько животных вы увидите на картинке?

Еще один важный критерий — это общение. Ученые давно доказали, что пожилые, которые ведут активную социальную жизнь, сохраняют ясный разум и позитивный настрой. Кроме того, это поможет сохранить пластичность мозга, орган будет лучше выстраивать ассоциации, тем самым защищаясь от разрушения.