Мгновенный тест на болезнь Альцгеймера: сколько животных вы увидите на картинке?

Чтобы оградить себя от опасных нейродегенеративных заболеваний, нужно соблюдать несколько простых, но важных правил: следить за режимом труда и отдыха, полноценно питаться, заниматься физическими нагрузками и постоянно узнавать что-то новое.
Еще один важный критерий — это общение. Ученые давно доказали, что пожилые, которые ведут активную социальную жизнь, сохраняют ясный разум и позитивный настрой. Кроме того, это поможет сохранить пластичность мозга, орган будет лучше выстраивать ассоциации, тем самым защищаясь от разрушения.
Помочь мозгу сохранять форму способны также логические задачки. Они помогают развивать внимание, память, наблюдательность, пишет «Вокруг света».
Попробуйте пройти тест, который требует совсем немного времени — всего одну минуту. Вам потребуется полная концентрация, поэтому выключите телевизор и внимательно посмотрите на картинку.
Задание простое: вам нужно найти животных. Итак, сколько получилось увидеть?
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Люди с IQ выше 120 видят на ней 9 человек, а сколько найдете вы?