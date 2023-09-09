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Мгновенный тест на болезнь Альцгеймера: сколько животных вы увидите на картинке?

Все, что требуется, — это внимательно посмотреть на изображение. Некоторые не могут и вовсе увидеть там животных, а некоторым удается найти больше десяти.

9 сентября 20233
Мгновенный тест на болезнь Альцгеймера: сколько животных вы увидите на картинке?
Источник:
Getty Images

Чтобы оградить себя от опасных нейродегенеративных заболеваний, нужно соблюдать несколько простых, но важных правил: следить за режимом труда и отдыха, полноценно питаться, заниматься физическими нагрузками и постоянно узнавать что-то новое.

Еще один важный критерий — это общение. Ученые давно доказали, что пожилые, которые ведут активную социальную жизнь, сохраняют ясный разум и позитивный настрой. Кроме того, это поможет сохранить пластичность мозга, орган будет лучше выстраивать ассоциации, тем самым защищаясь от разрушения.

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Помочь мозгу сохранять форму способны также логические задачки. Они помогают развивать внимание, память, наблюдательность, пишет «Вокруг света».

Попробуйте пройти тест, который требует совсем немного времени — всего одну минуту. Вам потребуется полная концентрация, поэтому выключите телевизор и внимательно посмотрите на картинку.

Задание простое: вам нужно найти животных. Итак, сколько получилось увидеть?

ТЕСТ
Сколько животных на картинке?
Мгновенный тест на болезнь Альцгеймера: сколько животных вы увидите на картинке?

Пройдите другие тесты:

Автор текста:Софья Хромова
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