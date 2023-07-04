А бюст-то ненастоящий! Сможете ли вы по фото определить силиконовую грудь (тест)

О силиконовой груди ходит множество баек. Например, что с имплантами грудь теряет чувствительность. Или что искусственный бюст можно вычислить с помощью простого фонарика. И уж самый нелепый миф: с силиконовой грудью нельзя летать в самолете — импланты могут взорваться. Но если бы все это было правдой, вряд ли пластика груди стала бы сегодня одной из самых распространенных операций в мире.
«Меня часто спрашивают и пациенты, и друзья: можно ли визуально отличить натуральную грудь от искусственной, — рассказывает пластический хирург Антон Выходцев. — В последнее время запрос на избыточно пышные формы не так актуален. Пациентки все чаще просят максимально естественную грудь. Поэтому при правильно спланированной операции отличить грудь с имплантами от обычной груди, особенно в белье, — практически невозможно».
Наш эксперт рассказал, что должен учесть пластический хирург, чтобы новая грудь выглядела максимально естественно.
Пропорции тела
«Обхват по груди должен приблизительно соответствовать обхвату по бедрам — тогда мы сохраним максимально естественные и красивые пропорции», — говорит Антон Выходцев.
Пропорции грудной клетки
Размеры и форма имплантов должны соответствовать размерам грудной клетки.
«Я уделяю внимание не только объему имплантов, но и их форме, — объясняет врач. — Их основание может иметь форму круга, или быть сплюснутым как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении».
Особенности мягких тканей области груди
От толщины прослойки тканей зависит, насколько хорошо будет укрыт имплант и насколько плавный контур приобретет.
«Можно сыграть на форме импланта — выбрать анатомический или круглый, а также на его плотности. В некоторых случаях имплант дополнительно укрывают собственным жиром пациентки», — говорит Антон Выходцев.
«Когда женщина одета, определить наличие имплантов может оказаться непосильной задачей даже для пластического хирурга, так как при правильном подборе и установке импланта грудь должна выглядеть максимально естественно», — говорит наш эксперт.
А вы сможете отличить натуральную грудь от искусственной? Давайте проверим, но только без рук!
Как отличить силиконовую грудь от настоящей — объясняет хирург
Пропорции. У совсем худых, высоких девушек редко бывает пышная грудь. Если вы видите очень худую девушку с 3-4-м размером груди, вероятнее всего, у нее стоят импланты. Однако из этого правила бывают исключения, да и белье пуш-ап может ввести в заблуждение.
Форма. Круглые импланты большого объема способны превратить грудь в шары. При этом в глаза бросается слишком избыточное наполнение верхнего склона. Иногда здесь можно увидеть эффект «ступеньки», особенно заметный в боковой проекции.
Контуры. Плотные импланты в сочетании с тонким покровом мягких тканей могут давать рельеф в виде волн (так называемый, риплинг) в определенных местах. Особенно это бывает заметно в нижней части области межгрудного расстояния.
Симметрия. При некачественной установке импланты часто оказываются на разном уровне. В отличие от естественной асимметрии по птозу груди, в данном случае видна разная высота верхнего склона с его выраженным объемом.
Наличие рубцов в характерных местах.
Большая плотность груди.