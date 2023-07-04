А бюст-то ненастоящий! Сможете ли вы по фото определить силиконовую грудь (тест)

О силиконовой груди ходит множество баек. Например, что с имплантами грудь теряет чувствительность. Или что искусственный бюст можно вычислить с помощью простого фонарика. И уж самый нелепый миф: с силиконовой грудью нельзя летать в самолете — импланты могут взорваться. Но если бы все это было правдой, вряд ли пластика груди стала бы сегодня одной из самых распространенных операций в мире.