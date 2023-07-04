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А бюст-то ненастоящий! Сможете ли вы по фото определить силиконовую грудь (тест)

«Раз уж увеличивать грудь, то как следует», — рассуждали женщины на заре пластической хирургии. Тогда обладательниц искусственной груди легко вычисляли по небывалым объемам. А что сейчас? Сможете ли вы отличить настоящую грудь от силиконовой?

4 июля 20232
А бюст-то ненастоящий! Сможете ли вы по фото определить силиконовую грудь (тест)
Источник:
https://stock.adobe.com/

О силиконовой груди ходит множество баек. Например, что с имплантами грудь теряет чувствительность. Или что искусственный бюст можно вычислить с помощью простого фонарика. И уж самый нелепый миф: с силиконовой грудью нельзя летать в самолете — импланты могут взорваться. Но если бы все это было правдой, вряд ли пластика груди стала бы сегодня одной из самых распространенных операций в мире.

Антон Выходцев

Пластический хирург

«Меня часто спрашивают и пациенты, и друзья: можно ли визуально отличить натуральную грудь от искусственной, — рассказывает пластический хирург Антон Выходцев. — В последнее время запрос на избыточно пышные формы не так актуален. Пациентки все чаще просят максимально естественную грудь. Поэтому при правильно спланированной операции отличить грудь с имплантами от обычной груди, особенно в белье, — практически невозможно».

Наш эксперт рассказал, что должен учесть пластический хирург, чтобы новая грудь выглядела максимально естественно.

Пропорции тела

«Обхват по груди должен приблизительно соответствовать обхвату по бедрам — тогда мы сохраним максимально естественные и красивые пропорции», — говорит Антон Выходцев.

Пропорции грудной клетки

Размеры и форма имплантов должны соответствовать размерам грудной клетки.

«Я уделяю внимание не только объему имплантов, но и их форме, — объясняет врач. — Их основание может иметь форму круга, или быть сплюснутым как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении».

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От толщины прослойки тканей зависит, насколько хорошо будет укрыт имплант и насколько плавный контур приобретет.

«Можно сыграть на форме импланта — выбрать анатомический или круглый, а также на его плотности. В некоторых случаях имплант дополнительно укрывают собственным жиром пациентки», — говорит Антон Выходцев.

«Когда женщина одета, определить наличие имплантов может оказаться непосильной задачей даже для пластического хирурга, так как при правильном подборе и установке импланта грудь должна выглядеть максимально естественно», — говорит наш эксперт.

А вы сможете отличить натуральную грудь от искусственной? Давайте проверим, но только без рук!

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Угадайте по фото, где настоящая грудь, а где силиконовая
А бюст-то ненастоящий! Сможете ли вы по фото определить силиконовую грудь (тест)

Как отличить силиконовую грудь от настоящей — объясняет хирург

  1. Пропорции. У совсем худых, высоких девушек редко бывает пышная грудь. Если вы видите очень худую девушку с 3-4-м размером груди, вероятнее всего, у нее стоят импланты. Однако из этого правила бывают исключения, да и белье пуш-ап может ввести в заблуждение.

  2. Форма. Круглые импланты большого объема способны превратить грудь в шары. При этом в глаза бросается слишком избыточное наполнение верхнего склона. Иногда здесь можно увидеть эффект «ступеньки», особенно заметный в боковой проекции.

  3. Контуры. Плотные импланты в сочетании с тонким покровом мягких тканей могут давать рельеф в виде волн (так называемый, риплинг) в определенных местах. Особенно это бывает заметно в нижней части области межгрудного расстояния.

  4. Симметрия. При некачественной установке импланты часто оказываются на разном уровне. В отличие от естественной асимметрии по птозу груди, в данном случае видна разная высота верхнего склона с его выраженным объемом.

  5. Наличие рубцов в характерных местах.

  6. Большая плотность груди.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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