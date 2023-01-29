Идеальной кожу считают, когда она гладкая, ровная, без изменений цвета и структуры. Но различные влияния — порезы, царапины, ссадины, сильное растяжение, ожоги или прыщи — могут оставлять на теле отметины. Большинство неглубоких повреждений оставляет лишь временную пигментацию, а сами ранки заживают бесследно.
Но с более серьезными, глубокими ранами, послеоперационными швами или обширными повреждениями тканей все сложнее. Они не всегда могут полностью исчезнуть, в некоторых случаях остаются рубцы, шрамы. О проблемах борьбы с ними «Доктору Питеру» рассказала Наталья Гущина — реконструктивно-пластический хирург, комбустиолог клиники АБИА.
Реконструктивно-пластический хирург, комбустиолог клиники АБИАЛичный сайт
Шрамы не украшают
Известно, что ежегодно около 100 миллионов человек по всему миру получают новые рубцы и шрамы. И это вполне нормальная функция живого организма на любое повреждение тканей. Если невозможно полностью восстановить целостность, образуется рубцовая ткань, она закрывает дефект, защищая организм от инфекций, кровотечений, дальнейшего углубления повреждения.
Но рубцы и шрамы часто выглядят неэстетично, особенно на открытых частях тела и не украшают даже мужчин. Поэтому многие пытаются убрать их или хотя бы сделать менее заметными.
Все рубцы — разные, их важно различать
В практической медицине принято выделять:
нормотрофические,
гипертрофические,
атрофические
келоидные рубцы.
Образование того или иного вида рубца зависит от травмирующего агента, глубины повреждения и особенностей восстановительных функций организма человека. Правильно определить, какой именно у вас рубец, сможет только врач.
Можно ли убрать следы шрамов и рубцов?
В современной медицине разработано множество методов консервативного и хирургического лечения рубцов и шрамов. Но, к сожалению, ни один из них не может полностью вернуть внешний вид неповрежденной здоровой кожи — изменения так или иначе останутся, если ткани были повреждены слишком сильно. Однако существуют способы сделать рубцы менее заметными.
Среди методов безоперационного лечения более распространены такие, как:
лазерная шлифовка рубца,
химические пилинги и дермабразия,
инъекционное и физиотерапевтическое введение различных лекарственных препаратов,
наружные мази, кремы и повязки.
Агрессивные методики — строго под контролем врача
Методы лазерной шлифовки, химические пилинги и дермабразия — едины по своей сути. Действие их заключается в удалении поверхностных слоев кожи вместе с рубцовой тканью. Агрессивное воздействие, особенно механической дермабразии и химических пилингов, может привести к еще большему росту рубцовой ткани, а также вызвать гиперпигментацию. Но в надежных руках косметологов эти методы могут с легкостью справиться с поверхностными шрамами и неровностями кожи.
Более безопасным считается метод лазерного лечения из-за возможности выбора глубины и мощности воздействия лазерного луча. Но не стоит ожидать, что после лазерной шлифовки рубец растворится полностью. Внешний вид, цвет и текстура рубца станут более схожими с неповрежденной кожей. Соответственно можно сделать рубцы менее заметными после ряда дорогостоящих и порой болезненных процедур.
Физиотерапия и инъекции
Инъекционное и физиотерапевтическое введение лекарственных препаратов преследует различные цели: от стимуляции механизмов самообновления кожи при мелких и атрофических рубцах (гиалуроновая кислота, препараты коллагена и т. д.) до подавления роста рубцовой ткани гипертрофических и келоидных рубцов (ферменкол, лонгидаза, гормональные препараты глюкокортикостероидного ряда).
Каждый метод имеет свои показания, противопоказания и не исключает риск развития ряда осложнений.
Крем или мазь помогут незначительно
Крема и мази способны лишь снизить местное раздражение кожных покровов в области рубца. Применение же силиконовых гелей, повязок, пластыря признано одним из немногих доказанных способов лечения, а точнее сказать, нормального формирования рубцовой ткани. Этот, казалось бы, элементарный способ, основанный на окклюзии и удержании влаги в рубцовой ткани, действительно может предотвратить избыточный рост рубца.
Радикально решит проблему только хирургия
Но ни один метод консервативного лечения не приведет к значительным результатам при обширных и глубоких рубцах. В таких случаях единственное надежное решение — хирургическое удаление. Иными словами, иссечение рубцовой ткани с ушиванием краев раны деликатным эстетическим швом.
По мнению современных ученых, хирургический метод должен сочетаться с одним, а возможно, и с двумя методами консервативного лечения. Поэтому в раннем послеоперационном периоде следует соблюдать рекомендации вашего реконструктивно-пластического хирурга, а порой необходимо также наблюдение у врача-косметолога. В любом случае результат лечения рубцов и шрамов будет зависеть как от исходного состояния, так и от метода коррекции, выбранного вашим врачом.