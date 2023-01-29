Идеальной кожу считают, когда она гладкая, ровная, без изменений цвета и структуры. Но различные влияния — порезы, царапины, ссадины, сильное растяжение, ожоги или прыщи — могут оставлять на теле отметины. Большинство неглубоких повреждений оставляет лишь временную пигментацию, а сами ранки заживают бесследно.

Но с более серьезными, глубокими ранами, послеоперационными швами или обширными повреждениями тканей все сложнее. Они не всегда могут полностью исчезнуть, в некоторых случаях остаются рубцы, шрамы. О проблемах борьбы с ними «Доктору Питеру» рассказала Наталья Гущина — реконструктивно-пластический хирург, комбустиолог клиники АБИА.