Это нарушение в работе сердца в 3 раза увеличивает риск болезни Альцгеймера

Если сердечно-сосудистые патологии не контролировать и не лечить, то велик риск различных осложнений. В некоторых случаях все может закончиться летальным исходом.
Ученые из Университета Эмори в Атланте решили выяснить, как различные сердечные патологии могут влиять на когнитивные функции. Оказалось, что если у человека диагностирована мерцательная аритмия, то это может в разы повысить риск развития болезни Альцгеймера. И чаще всего этому риску подвержены именно женщины.
«Симптомы у женщин часто игнорируют медицинские работники. Их списывают на стресс или тревогу, поэтому заболевание может долгое время оставаться без лечения. В то время как у мужчин эти симптомы проявляются гораздо ярче», —
Если болезнь не контролировать, то она может давать осложнения: у человека образуются мелкие тромбы, которые легко проникают в сосуды головного мозга. Это существенно сказывается на здоровье: может произойти инсульт, инфаркт, а также пострадают и когнитивные функции.
Команда доктора Вуд наблюдала за 43 630 взрослыми в США, все добровольцы участвовали в исследовании, которое было посвящено диагностике деменции. От участников требовалось не менее трех визитов в клинику в год, во время которых они проходили нейропсихологические тесты.
Оказалось, что женщины, у которых диагностировали мерцательную аритмию, в три раза чаще страдали от болезни Альцгеймера в будущем. Причем подавляющее большинство никак не контролировало заболевание. Кроме того, у них был на 21% повышен риск развития других когнитивных нарушений, чем у участниц со здоровым сердцем.
Что касается мужчин, то у них не было выявлено статистически значимой связи между болезнями сердца и развитием деменции в будущем.
На образование тромбов действительно может влиять мерцательная аритмия, рассказывала кардиолог.
«Чем вы старше, тем больше вероятность, что у вас разовьется мерцательная аритмия», — говорит Анна Кореневич. — «И если у ваших родственников была или есть мерцательная аритмия, то с высокой долей вероятности она может быть и у вас».
При мерцательной аритмии предсердия начинают сокращаться хаотично, при этом желудочки работают как у здорового человека. Гемодинамика и общее самочувствие от этого страдают несильно, мерцательная аритмия жизни никак не угрожает, сердце не остановится. Но проблема заключается в том, что в предсердиях могут образовываться тромбы.
Особенно это опасно, если приступ длится дольше 24 часов. В таком случае врачи вначале проводят антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбообразования, а уже после приступают к восстановлению ритма.
«Просто при приступе мерцательной аритмии срочно скорую вызывать нет необходимости, — предположила Анна Кореневич. — Но надо учитывать, что приступы вообще могут протекать бессимптомно, при этом наносить серьезный вред организму».
Почему же возникает аритмия? Такой вопрос возникает сразу же после постановки диагноза, особенно если до этого у пациента не было никаких проблем с сердечно-сосудистой системой. Оказывается, причины могут быть весьма неожиданными. Например, из-за заболеваний щитовидной железы. Ранее врач-кардиолог Ирина Поляева назвала 13 причин, из-за которых может появиться аритмия.