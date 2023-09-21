Боитесь болезни Альцгеймера? Делайте эти три упражнения, чтобы защитить здоровье мозга

А ЗДЕСЬ можно посмотреть четыре простых упражнения, которые Илья Тарасов рекомендует делать, когда немеют кисти рук. Вот такие пять упражнений врач советует делать, если отекают ноги, а такие четыре упражнения — если беспокоят отеки на лице. При болях же в пояснице попробуйте следующие пять действенных способов.