Ученые выяснили, какие два признака во внешности людей старше 65 лет говорят о их шансах прожить дольше

Фигура каждого человека индивидуальна, и пожилые люди любого пола не исключение. Однако задумывались ли вы, как внешний облик человека может указывать на состояние его здоровья?
Эндокринолог Зухра Павлова в своем
Ученые на протяжении более трех лет наблюдали за пожилыми китайцами. Всего участие в исследовании приняли 4627 человек старше 65 лет, чуть больше половины из них были женщинами старше 80 лет.
Авторы работы неспроста обратили внимание не только на талию, но и на икры. Дело в том, что этот параметр дает возможность точнее оценить мышечную массу пожилого человека.
Исследователи пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом для пожилых людей можно считать окружность талии 80 сантиметров, а икр — 30 сантиметров.
Как мышечная масса влияет на здоровье
Врачи связывают низкую мышечную массу с более высоким риском функционального снижения, инвалидности, проблем с метаболическим здоровьем и более высокой смертностью. А вот более высокая мышечная масса способна защитить от хронического воспаления.
Интересно, что маленькие икры и широкая талия оказались внешними признаками одиноких стариков, которые ели недостаточно овощей и мало двигались. У этих же людей были более высокие риски умереть от болезней сердечно-сосудистой системы.
Большой обхват икры и талии повышает риск смерти от одного из трех основных заболеваний. А сочетание узких икр и тонкой талии, напротив, снижают эти риски.
Крупные икры сами по себе можно считать признаком здорового процента мышечной массы. Слишком широкая или слишком узкая талия может указывать на повышенный риск умереть от рака.
Кроме того, чрезмерно большая талия свидетельствует о высоком уровне висцерального жира, который способствует резистентности к инсулину и воспалению.
Поэтому, если хотите проверить свое здоровье в домашних условиях, можно для начала обратить внимание на эти параметры.