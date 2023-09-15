Европейские ученые выяснили, что гипертония повышает риск деменции на 42%

Гипертония — одно из самых распространенных заболеваний во всем мире. По статистике ВОЗ, примерно у 1,28 млрд взрослых людей в возрасте от 30 до 39 лет высокое кровяное давление. Однако знают о своем диагнозе чуть больше половины: остальные никак не контролируют гипертонию и даже не думают о том, чтобы сходить на прием к врачу.