Европейские ученые выяснили, что гипертония повышает риск деменции на 42%

Гипертония — одно из самых распространенных заболеваний во всем мире. По статистике ВОЗ, примерно у 1,28 млрд взрослых людей в возрасте от 30 до 39 лет высокое кровяное давление. Однако знают о своем диагнозе чуть больше половины: остальные никак не контролируют гипертонию и даже не думают о том, чтобы сходить на прием к врачу.
Группа ученых из Германии, Швеции, Австралии, Испании и других стран решили выяснить, может ли прием лекарств от повышенного кровяного давления защитить людей с гипертонией от различных нейродегенеративных расстройств. Их научную работу
Выводы ученых
Эксперты провели метаанализ 17 научных работ. В общей сложности в многолетних групповых исследованиях участвовали 34 519 человек из 15 стран, проживающие вне дома престарелых. Средний возраст участников составил 60 лет, 58,4% из них были женщинами.
Ученые поделили всех добровольцев на 3 группы:
тех, у кого была диагностирована гипертония, но они ее не лечили;
тех, кто страдал от высокого давления и регулярно принимал лекарства;
контрольная группа, в нее вошли люди, которые не страдали гипертонией.
Эксперты учитывали такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, расовая принадлежность, индекс массы тела, наличие диабета, повышенного уровня холестерина и привычки курить.
После тщательного анализа эксперты пришли к выводу: у добровольцев с нелеченой гипертонией риск развития деменции на 42% больше по сравнению с группой здоровых людей и на 26% — по сравнению с теми, кто лечил повышенное давление.
Кроме того, люди, которые принимали препараты для контроля артериального давления, не были подвержены риску старческого слабоумия даже по сравнению с контрольной группой. Значимых взаимосвязей с возрастом, полом или расой авторы работы не выявили.
Гипертония может изменять мозг
Это не первое исследование, в котором эксперты выявили связь между деменцией и гипертонией. Ранее международная группа ученых выяснила, что повышенное кровяное давление может влиять на определенные структуры мозга. К ним относятся «области, называемые скорлупой, и определенные области белого вещества».
«Мы думаем, что именно в этих областях высокое кровяное давление может влиять на когнитивные функции, такие как потеря памяти, мыслительные способности и слабоумие», — пояснял профессор Томаш Гузик.
Ученые наблюдали за группой пациентов из Италии, у всех испытуемых была диагностирована гипертония. Исследователи заметили, что у добровольцев были поражены области мозга, от которых зависят:
способность к обучению;
умение планировать задачи;
принятие решений; ,
эмоциональный ответ на происходящее.
Высокое кровяное давление также уменьшило объем мозговой ткани у участников. Ученые уверены, что именно гипертония может запустить опасное заболевание.
Кстати
На риск деменции могут повлиять и препараты, которые мы принимаем. Среди них — таблетки от изжоги. Они воздействуют на ферменты слизистой оболочки желудка, которые производят соляную кислоту. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.