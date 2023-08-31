Берегите голову: что помогает в борьбе с деменцией и другими когнитивными нарушениями

— Один из хорошо изученных и доказавших свою пользу нейропротекторов — производное витамина В6, этилметилгидроксипиридина сукцинат (ЭМГПС). В России он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, — говорит Вероника Шишкова. — За почти 30 лет применения накоплены доказательства его терапевтических преимуществ у пациентов с сосудистыми и метаболическими нарушениями, сопровождающимися ишемией, — в том числе ССЗ и ЦВЗ. Клиническая эффективность ЭМГПС была продемонстрирована во многих крупных контролируемых исследованиях у пациентов с сосудистыми КН. Так, у пациентов с хроническими ЦВЗ курс препарата положительно влиял на память, особенно на недавние события, концентрацию внимания и эмоциональное состояние. В других наблюдениях терапия ЭМГПС повышала интеллектуальную работоспособность, концентрацию и поддержание внимания, у больных улучшились показатели памяти, беглости речи и вербальных ассоциаций и психоэмоционального состояния. Получены данные об эффективной коррекции депрессии, тревоги и КН у пациентов с хроническими и острыми ЦВЗ на фоне сахарного диабета и метаболического синдрома.