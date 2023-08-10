Просто нарисуйте: минутный тест, который может выявить первые признаки деменции

Когда человек страдает от деменции, он уже не способен думать так, как раньше, его реальность сильно искажается. С ним бесполезно спорить, ему нельзя что-то доказать или объяснить — ваши аргументы будут несостоятельны. К сожалению, у таких людей уже давно своя реальность, которую никто не в силах изменить.
Пока что вылечить деменцию нельзя, ученым и врачам только предстоит найти лекарство от этого заболевания. Однако вы можете затормозить развитие заболевания и частично взять его под контроль. Для этого нужно как можно скорее обнаружить первые тревожные звоночки, а затем обратиться к неврологу.
Тест «часы»
Это простой тест, который любой здоровый человек в состоянии пройти за минуту.
Для выполнения вам понадобятся:
ручка или карандаш;
чистый лист бумаги.
Человека просят нарисовать круглый циферблат и в нем цифры, обозначающие время — от одного до двенадцати. Далее надо изобразить на рисунке стрелки, чтобы они показывали определенное время — например, ровно шесть или половину первого. Здесь время не играет важной роли.
Затем необходимо оценить результат. Если человек верно нарисовал циферблат, правильно расположил цифры и стрелки, то беспокоиться не о чем. Его картина мира соответствует действительности, все в порядке.
Но вот если вы видите, что цифры расположены не в том порядке (например сразу за 1 идет 4, а потом только 2 и 3) или же стрелки неверно указывают время, то здесь стоит обеспокоиться. Возможно, у тестируемого уже есть некоторые когнитивные нарушения, его нужно как можно скорее показать врачу.
Почерк тоже имеет значение
Ранее исследование японских ученых показало, что деменцию можно выявить и по тому, как человек пишет. Просто попросите его написать письмо, переписать отрывок из книги, оставить кому-нибудь записку.
Красные флажки деменции во время письма:
человек часто делает паузы при письме;
пишет рывками;
нажим ручки постоянно меняется со слабого на более сильный.
«Раннее обнаружение легких признаков умственного расстройства может предотвратить или отсрочить развитие деменции, — объясняют значимость исследования японцы. — Очень важно обращать внимание на то, как человек пишет, есть ли у него также незначительные проблемы с памятью — не может вспомнить недавние события или повторяет один и тот же вопрос».