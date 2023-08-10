Просто нарисуйте: минутный тест, который может выявить первые признаки деменции

Но вот если вы видите, что цифры расположены не в том порядке (например сразу за 1 идет 4, а потом только 2 и 3) или же стрелки неверно указывают время, то здесь стоит обеспокоиться. Возможно, у тестируемого уже есть некоторые когнитивные нарушения, его нужно как можно скорее показать врачу.