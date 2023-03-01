Крепкий и спокойный сон — залог хорошего здоровья и долголетия, говорят врачи. Его нельзя недооценивать, равно как и питание, наличие вредных привычек и физической активности. И если со сном далеко не все в порядке, то это веский повод насторожиться.
Европейские ученые провели исследование, после которого пришли к выводу: ночные кошмары могут спровоцировать серьезные нарушения, особенно если ими страдают дети. Работа
Ученые проанализировали данные Британского когортного исследования 1958 года, в котором приняли участие 17 416 детей в возрасте от 7 до 11 лет. Эксперты внимательно изучали привычки детей, уделяя особое внимание их ночному сну: мамы рассказывали, как часто дети жаловались на ночные кошмары.
Оказалось, что чем чаще мальчиков и девочек мучили кошмары, тем выше риск того, что в будущем они пострадают от деменции или болезни Паркинсона. Так, от жутких снов страдали 6 991 ребенок, у 267 (3,8%) развились когнитивные нарушения или болезнь Паркинсона в возрасте 50 лет.
— Более регулярные тревожные сны в детстве были линейно и статистически значимо связаны с более высоким риском развития когнитивных нарушений или болезни Паркинсона к 50 годам. По сравнению с детьми, у которых никогда не было тревожных снов, у детей, у которых были постоянные тревожные сны, риск развития когнитивных нарушений или болезни Паркинсона к 50 годам возрастал на 85 процентов, — поясняют ученые.
Ученые также пришли к выводу, что тревожные сны у некоторых людей могут быть ранним проявлением возрастных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви или болезнь Альцгеймера.
— Если эти результаты будут воспроизведены в будущих исследованиях и будет подтверждена причинно-следственная связь, возможно, раннее лечение тревожных снов может стать основной стратегией профилактики деменции и болезни Паркинсона, — заключили эксперты.
Частота кошмаров тоже важна
Самая частая причина таких снов — это бурные эмоции в течение дня, мозг не успевает «переработать» всю информацию, поэтому выплескивает ее во время сна. Если эмоции еще и подкреплены стрессом, пусть даже незначительным, избежать дурных сновидений точно не удастся.
Однако ученые пришли к выводу: взрослому человеку точно стоит насторожиться, если кошмары снятся довольно часто — от 1 до 3 раз в неделю. По мнению ученых, люди с таким анамнезом рискуют получить диагноз «болезнь Паркинсона» в ближайшем будущем. Подробнее — ЗДЕСЬ.