Ученые проанализировали данные Британского когортного исследования 1958 года, в котором приняли участие 17 416 детей в возрасте от 7 до 11 лет. Эксперты внимательно изучали привычки детей, уделяя особое внимание их ночному сну: мамы рассказывали, как часто дети жаловались на ночные кошмары.

Оказалось, что чем чаще мальчиков и девочек мучили кошмары, тем выше риск того, что в будущем они пострадают от деменции или болезни Паркинсона. Так, от жутких снов страдали 6 991 ребенок, у 267 (3,8%) развились когнитивные нарушения или болезнь Паркинсона в возрасте 50 лет.

— Более регулярные тревожные сны в детстве были линейно и статистически значимо связаны с более высоким риском развития когнитивных нарушений или болезни Паркинсона к 50 годам. По сравнению с детьми, у которых никогда не было тревожных снов, у детей, у которых были постоянные тревожные сны, риск развития когнитивных нарушений или болезни Паркинсона к 50 годам возрастал на 85 процентов, — поясняют ученые.