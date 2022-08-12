Типичные симптомы Паркинсона

Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание, поражающее нервную систему. Это тяжелая болезнь, которую невозможно вылечить, но можно «затормозить». Она долго протекает практически бессимптомно, поэтому очень важно поймать признаки Паркинсона на ранней стадии.

Симптомы заболевания могут быть очень разнообразными и отличаться у разных пациентов. У одних они очень смазаны, могут быть совершенно незаметными, у других проявляются более ярко.

Один из основных симптомов болезни Паркинсона, а часто и первый признак заболевания — небольшой и едва заметный тремор (дрожание) только одной руки. Есть и другие более-менее типичные симптомы: