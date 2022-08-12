Если вы вдруг замечаете специфические изменения во время разговора с вашим близким или родственником, возможно, есть смысл пройти обследование на болезнь Паркинсона. По мнению экспертов, это расстройство мозга в первую очередь может повлиять на речь, и есть определенные симптомы, которые можно услышать, а не увидеть.
Типичные симптомы Паркинсона
Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание, поражающее нервную систему. Это тяжелая болезнь, которую невозможно вылечить, но можно «затормозить». Она долго протекает практически бессимптомно, поэтому очень важно поймать признаки Паркинсона на ранней стадии.
Симптомы заболевания могут быть очень разнообразными и отличаться у разных пациентов. У одних они очень смазаны, могут быть совершенно незаметными, у других проявляются более ярко.
Один из основных симптомов болезни Паркинсона, а часто и первый признак заболевания — небольшой и едва заметный тремор (дрожание) только одной руки. Есть и другие более-менее типичные симптомы:
замедленность движений,
напряжение в мышцах,
нарушение осанки и равновесия,
утрата автоматических движений — снижена способность выполнять бессознательные движения: моргание, улыбка и так далее,
изменения в стиле письма — буквы «разбегаются» или скучены, заметно изменяется почерк.
Проблемы с речью
Особенное внимание стоит обратить и на речь человека, у которого начинается Паркинсон. По ней можно заподозрить заболевание в самом начале развития.
Например, если человек всегда говорил понятно и грамотно, и вдруг начинает путать слова, не может завершить начатую мысль или речь его становится невнятной, это серьезные сигналы для беспокойства.
- Болезнь Паркинсона влияет на речь и симптомы могут ухудшаться по мере прогрессирования заболевания, — ссылается на слова врача Джозефа Кеннеди
Известно, что при этой болезни в мозге нарушается выработка нейромедиатора дофамина, но вот что вызывает гибель дофаминовых нейронов — единой версии у ученых пока нет.
Недостаток дофамина со временем воздействует на движения мышц лица и горла, которые затем влияют на речь и общение.
Два ярких «речевых» признака Паркинсона
Есть мнение, что некоторые проблемы с речью у пациента с болезнью Паркинсона могут появиться раньше, чем другие, считает врач Вольфрам Шварц.
Отсутствие контроля над тоном голоса — человек говорит гораздо громче, чем обычно, или тише.
Более медленная или быстрая речь, чем была всегда, и это невозможно контролировать.
Также признаком болезни Паркинсона могут быть проблемы с глотанием жидкости и твердой пищи, уточняет эксперт.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал и о других самых ранних симптомах Паркинсона — это снижение обоняния, проблемы со сном, запоры и головокружения.