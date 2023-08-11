Проверьте аптечку: прием этих популярных лекарств от изжоги связали с повышенным риском деменции

Американские ученые выяснили, что у людей, которые принимали ингибиторы протонной помпы 4,5 года и дольше, был выше риск развития деменции по сравнению с теми, кто не пил такие таблетки. Как уточняют авторы работы, результаты которой были опубликованы в журнале Neurology, их исследование не доказывает, что лекарства от изжоги вызывают деменцию, а лишь показывает ассоциацию.
Ингибиторы протонной помпы (их несколько, но самый известный — омепразол) назначают для снижения кислотности желудка при изжоге и ГЭРБ. Такие препараты воздействуют на ферменты слизистой оболочки желудка, которые производят соляную кислоту.
В свое исследование ученые включили 5712 мужчин и женщин, у которых на момент начала наблюдения не было деменции. Средний возраст участников составил 75 лет. За их состоянием наблюдали около 5,5 года. Испытуемых разделили на несколько групп — в зависимости от того, принимали они ИПП или нет и как долго. Сообщается, что в целом продолжительность приема таких лекарств варьировалась от 112 дней до более чем 20 лет.
За время наблюдения было зарегистрировано 585 случаев деменции, примерно у каждого десятого. Авторы заметили следующую зависимость: у тех, кто принимал ингибиторы протонной помпы в общей сложности более 4,4 года риск развития деменции был на 33% выше, чем у тех, кто не использовал их. А вот у тех, кто принимал такие препараты меньшее количество времени, значимых ассоциаций с риском слабоумия не было.
«Это исследование предоставляет доказательства класса III о том, что использование назначенных ингибиторов протонной помпы в течение более 4,4 года людьми в возрасте 45 лет и старше связано с более высокой частотой впервые диагностированной деменции», —
И может убить почки?
Еще недавно, весной 2023 года, сообщалось, что Минздрав внес изменения в инструкции к ряду препаратов, которые часто прописывают пациентам для защиты желудка. Речь шла об ингибиторах протонной помпы — омепразола, партопразола и других. Согласно предыдущим исследованиям, их долгий прием связали с более высоким риском развития хронических заболеваний почек.