Проверьте аптечку: прием этих популярных лекарств от изжоги связали с повышенным риском деменции

В свое исследование ученые включили 5712 мужчин и женщин, у которых на момент начала наблюдения не было деменции. Средний возраст участников составил 75 лет. За их состоянием наблюдали около 5,5 года. Испытуемых разделили на несколько групп — в зависимости от того, принимали они ИПП или нет и как долго. Сообщается, что в целом продолжительность приема таких лекарств варьировалась от 112 дней до более чем 20 лет.