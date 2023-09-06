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Делайте эти упражнения, если отекают ноги: видеоинструкция от врача Мариинской больницы

Отеки ног —  частый недуг. Если они возникают иногда и в каких-то ситуациях, скорее всего, ничего страшного нет. Но если такое случается часто, нужна консультация врача: за отеками могут скрываться серьезные болезни.

6 сентября 2023
ноги отекают
Источник:
iStockphoto

Ноги могут отекать, например, после:

  • долгих поездок на автомобиле;

  • длительных авиаперелетов;

  • стояния на ногах;

  • сидения в неудобной позе.

По словам врача Ильи Тарасова, инструктора ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы, обычно отеки достаточно быстро проходят. Но далеко не всегда это повод расслабляться и их игнорировать.

Илья Тарасов
Реабилитация

Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы

«Если отеки ног возникают регулярно, распространяются на голени и сопровождаются чувством распирания, это может быть признаком заболеваний почек и сердца, сосудистых патологий, болезней суставов», — предупреждает Илья Тарасов.

По словам врача, отеки бывают воспалительные и невоспалительные, односторонние, когда отекает одна нога, и двусторонние, то есть симметричные. По некоторым признакам можно заподозрить, что могло стать причиной их появления.

  • При воспалительных отеках часто кожа в месте поражения становится красной и горячей.

  • Односторонние отеки чаще развиваются при тромбозах или травмах ног.

  • Двусторонние отеки указывают на системную патологию, например, нарушение работы почек, сердца или сосудов.

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Что делать

Справиться с отечностью ног помогают самые простые, но при этом действенные упражнения. Их можно делать не только дома, но и на работе. Залог успеха — в регулярности.

В этом ролике Илья Тарасов показал пять простых упражнений, которые помогут справиться с отечностью и сделать вашим ногам легче. 

  1. Сядьте на стул: спина прямая, стопы полностью прилегают к полу. На счет раз поднимите носки стоп и потяните пальцы на себя, на счет два  вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз.

  2. Сидя на стуле, поставьте стопы на пятки и делайте круговые движения стопами — вовнутрь и в обратную сторону. Повторите по 8-10 раз в каждую сторону.

  3. Сидя на стуле, поставьте правую ногу на носок, левую — на пятку. На счет раз — поменяйте ноги местами, на счет два поменяйте обратно. Так повторите 8-10 раз.

  4. Сядьте и плотно прижмитесь спиной к спинке стула. Левую ногу согните в упоре, а правой выполняйте движения как при езде на велосипеде. Затем поменяйте ноги местами. Упражнение повторите 8-10 раз на каждую ногу.

  5. Встаньте в положение ноги вместе, спина прямая, руки вытянуты по швам. Далее поднимитесь на носочки, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз.

А ЗДЕСЬ можно посмотреть четыре простых упражнения, которые Илья Тарасов рекомендует делать, когда немеют кисти рук.

Автор текста:Анастасия Романова
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