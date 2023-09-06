Делайте эти упражнения, если отекают ноги: видеоинструкция от врача Мариинской больницы

Ноги могут отекать, например, после:
долгих поездок на автомобиле;
длительных авиаперелетов;
стояния на ногах;
сидения в неудобной позе.
По словам врача Ильи Тарасова, инструктора ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы, обычно отеки достаточно быстро проходят. Но далеко не всегда это повод расслабляться и их игнорировать.
Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы
«Если отеки ног возникают регулярно, распространяются на голени и сопровождаются чувством распирания, это может быть признаком заболеваний почек и сердца, сосудистых патологий, болезней суставов», — предупреждает Илья Тарасов.
По словам врача, отеки бывают воспалительные и невоспалительные, односторонние, когда отекает одна нога, и двусторонние, то есть симметричные. По некоторым признакам можно заподозрить, что могло стать причиной их появления.
При воспалительных отеках часто кожа в месте поражения становится красной и горячей.
Односторонние отеки чаще развиваются при тромбозах или травмах ног.
Двусторонние отеки указывают на системную патологию, например, нарушение работы почек, сердца или сосудов.
Что делать
Справиться с отечностью ног помогают самые простые, но при этом действенные упражнения. Их можно делать не только дома, но и на работе. Залог успеха — в регулярности.
В этом ролике Илья Тарасов показал пять простых упражнений, которые помогут справиться с отечностью и сделать вашим ногам легче.
Сядьте на стул: спина прямая, стопы полностью прилегают к полу. На счет раз поднимите носки стоп и потяните пальцы на себя, на счет два вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз.
Сидя на стуле, поставьте стопы на пятки и делайте круговые движения стопами — вовнутрь и в обратную сторону. Повторите по 8-10 раз в каждую сторону.
Сидя на стуле, поставьте правую ногу на носок, левую — на пятку. На счет раз — поменяйте ноги местами, на счет два поменяйте обратно. Так повторите 8-10 раз.
Сядьте и плотно прижмитесь спиной к спинке стула. Левую ногу согните в упоре, а правой выполняйте движения как при езде на велосипеде. Затем поменяйте ноги местами. Упражнение повторите 8-10 раз на каждую ногу.
Встаньте в положение ноги вместе, спина прямая, руки вытянуты по швам. Далее поднимитесь на носочки, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз.
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