Делайте эти упражнения, если отекают ноги: видеоинструкция от врача Мариинской больницы

Сядьте на стул: спина прямая, стопы полностью прилегают к полу. На счет раз поднимите носки стоп и потяните пальцы на себя, на счет два вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз.

Сидя на стуле, поставьте стопы на пятки и делайте круговые движения стопами — вовнутрь и в обратную сторону. Повторите по 8-10 раз в каждую сторону.

Сидя на стуле, поставьте правую ногу на носок, левую — на пятку. На счет раз — поменяйте ноги местами, на счет два поменяйте обратно. Так повторите 8-10 раз.

Сядьте и плотно прижмитесь спиной к спинке стула. Левую ногу согните в упоре, а правой выполняйте движения как при езде на велосипеде. Затем поменяйте ноги местами. Упражнение повторите 8-10 раз на каждую ногу.