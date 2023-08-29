Делайте эти упражнения, когда немеют руки: видеоинструкция от врача Мариинской больницы

Как рассказал врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов, по статистике, более 90% водителей страдают вибрационной болезнью, сами не подозревая об этом. По сути, вибрационная болезнь — это профессиональное заболевание, которое развивается из-за длительного воздействия производственной вибрации и характеризуется поражением периферических сосудов, нервов и мышц.
Обычно эта болезнь встречается у людей, у которых идет интенсивная нагрузка на кисти рук и лучезапястный сустав.
Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы
«Чаще всего болеют именно водители, потому что у них идет интенсивная нагрузка на кисти рук во время удерживания их в неудобном положении, особенно в позиции сгибания или разгибания. Также есть воздействие вибрации машины», — объясняет Илья Тарасов.
Среди характерных симптомов:
болят, немеют и затекают кисти рук;
ощущение легкого покалывания в кистях;
мерзнут руки;
во время холодов часто белеют пальцы рук;
снижается сила рук.
Врачи выделяют три степени вибрационной болезни — от начальных (I степень) до выраженных проявлений (III степень).
Что делать
Справиться с вибрационной болезнью помогают самые простые, но действенные упражнения. Их можно делать на работе, за рулем в пробке или во время небольших остановок. Залог успеха — в регулярности.
В этом ролике Илья Тарасов показал четыре таких упражнения.