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Делайте эти упражнения, когда немеют руки: видеоинструкция от врача Мариинской больницы

Такие симптомы часто бывают у людей, проводящих много времени за рулем машины. Медики называют это вибрационной болезнью.

29 августа 2023
Немеют руки, что делать
Источник:
iStockphoto

Как рассказал врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов, по статистике, более 90% водителей страдают вибрационной болезнью, сами не подозревая об этом. По сути, вибрационная болезнь — это профессиональное заболевание, которое развивается из-за длительного воздействия производственной вибрации и характеризуется поражением периферических сосудов, нервов и мышц.

Обычно эта болезнь встречается у людей, у которых идет интенсивная нагрузка на кисти рук и лучезапястный сустав.

Илья Тарасов
Реабилитация

Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы

«Чаще всего болеют именно водители, потому что у них идет интенсивная нагрузка на кисти рук во время удерживания их в неудобном положении, особенно в позиции сгибания или разгибания. Также есть воздействие вибрации машины», — объясняет Илья Тарасов.

Среди характерных симптомов:

  • болят, немеют и затекают кисти рук;

  • ощущение легкого покалывания в кистях;

  • мерзнут руки;

  • во время холодов часто белеют пальцы рук;

  • снижается сила рук.

Врачи выделяют три степени вибрационной болезни — от начальных (I степень) до выраженных проявлений (III степень).

Что делать

Справиться с вибрационной болезнью помогают самые простые, но действенные упражнения. Их можно делать на работе, за рулем в пробке или во время небольших остановок. Залог успеха — в регулярности.

В этом ролике Илья Тарасов показал четыре таких упражнения.

Автор текста:Анастасия Романова
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