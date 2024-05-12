Узнаёте себя? Эти 7 привычек разрушают ваш позвоночник

Спальное место и выбор позы для сна играют важную роль в заботе о здоровье позвоночника. Слишком мягкий, изношенный матрас не дает позвоночнику нормальной опоры, а слишком жесткий — заставляет все изгибы тела лежать на одной поверхности, тем самым оставляя поясницу без поддержки. В идеале матрас должен иметь определенный запас жесткости, но при этом слегка продавливаться внутрь в области плеч и бедер. Остальные нюансы зависят от веса, возраста человека, любимых поз для сна. Здесь важно не спешить с выбором и лично протестировать в магазине разные варианты.