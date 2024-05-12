Узнаёте себя? Эти 7 привычек разрушают ваш позвоночник

Среди множества причин, вызывающих боли в спине, особое место занимают наши повседневные привычки. Некоторые из них могут казаться довольно безобидными, но в реальности оказываются губительными для позвоночника. Они изнашивают позвоночные структуры, ускоряют течение остеохондроза и провоцируют его осложнения.
Главный специалист, врач-невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
1. Сидячий образ жизни
Длительная статическая нагрузка — один из главных врагов здорового позвоночника. Неслучайно с болью в спине и шее особенно часто сталкиваются люди с сидячей работой: программисты, продавцы, офисные сотрудники и так далее. Статичная нагрузка усиливает давление на межпозвоночные диски, нарушает их питание и структуру. Привычка подолгу сидеть в неправильной позе также способствует развитию нарушений осанки, из-за чего дегенеративные изменения в позвоночнике ускоряются еще сильнее.
Как помочь себе. Делать регулярные перерывы в работе, в идеале каждый час. 5-7 минут вполне хватит, чтобы снять накопившееся напряжение, расслабить и перезагрузить мышцы. Дополнительно можно ввести в привычку специальные упражнения для спины, но лучше их делать после предварительной консультации с врачом-неврологом или ортопедом.
2. Ношение тяжестей на одном плече
Частое ношение тяжелых сумок, пакетов или рюкзака на одной лямке дает неравномерную нагрузку на позвоночник. Со временем это может привести к развитию асимметрии тела и деформации осанки. Для межпозвоночных дисков, позвонков и позвоночных суставов это становится дополнительным стрессом.
Как помочь себе. Стараться реже носить тяжести, использовать рюкзак на двух лямках или хотя бы регулярно менять плечо, на которое идет основная нагрузка.
3. Сон в неудобной позе
Спальное место и выбор позы для сна играют важную роль в заботе о здоровье позвоночника. Слишком мягкий, изношенный матрас не дает позвоночнику нормальной опоры, а слишком жесткий — заставляет все изгибы тела лежать на одной поверхности, тем самым оставляя поясницу без поддержки. В идеале матрас должен иметь определенный запас жесткости, но при этом слегка продавливаться внутрь в области плеч и бедер. Остальные нюансы зависят от веса, возраста человека, любимых поз для сна. Здесь важно не спешить с выбором и лично протестировать в магазине разные варианты.
Не меньшее значение имеет выбор позы для сна. Наименее предпочтительным вариантом считается сон на животе. Такая поза не позволяет мышцам спины расслабиться и усиливает давление на шейный отдел позвоночника. Более полезный в этом плане — сон на спине или на правом боку. Но только при условии правильно подобранной подушки: она должна удерживать голову примерно на одном уровне со спиной. Соответственно, для любителей сна на боку лучше подойдет подушка повыше, а для спины — более тонкая и низкая.
Как помочь себе. Обновить матрас и подушку, приучить себя засыпать в правильной позе.
4. Нелюбовь к спорту
Недостаток физической активности, или гиподинамия, приводит к ослаблению мышечного корсета, поддерживающего позвоночник, ухудшению питания в межпозвоночных дисках и кровообращения в окружающих тканях. Вместе с тем важно понимать, что к занятиям спортом необходимо подходить с умом. Неадекватные физические нагрузки вредят позвоночнику ничуть не меньше их полного отсутствия.
Особенно — поднятие тяжестей и разнообразные силовые упражнения с утяжелением. Даже в обычной жизни без особой необходимости ношением тяжестей лучше не увлекаться. Кроме того, при подъеме предметов весом более 10 килограммов важно минимизировать нагрузку на спину за счет напряжения мышц кора и ног.
Как помочь себе. Добавить жизни движения — хотя бы на уровне базовой домашней зарядки. Полезно будет задействовать бассейн. Плавание помогает расслабить опорные мышцы позвоночника, но при этом укрепляет мышцы пресса, которые также участвуют в поддержке нашей спины.
5. Курение
Говоря о вреде курения, обычно вспоминают легкие и сердечно-сосудистую систему. Однако не меньший вред эта привычка наносит позвоночнику. Курение провоцирует спазм кровеносных сосудов, что ухудшает кровообращение и питание межпозвоночных дисков. Никотин также негативно влияет на структуру костной ткани: снижает ее плотность и повышает риски развития остеопороза.
Как помочь себе. Все очевидно: бросить курить!
6. Неправильная обувь
Выбор обуви — это один из ключевых элементов профилактики проблем с позвоночником. Здесь важно найти золотую середину и не впадать в крайности. Слишком высокие каблуки увеличивают нагрузку на переднюю часть стопы, что создает перенапряжение в области поясницы, а заодно перегружает коленные и тазобедренные суставы.
Впрочем, и плоской подошвы тоже лучше избегать. Такая обувь не дает нормальной поддержки своду стопы и не обеспечивает нормальной амортизации при ходьбе. В результате нагрузка на позвоночник опять-таки возрастает.
Как помочь себе. Выбирать обувь на небольшом устойчивом каблуке (2-4 см) с хорошими амортизационными свойствами. Если у вас есть проблемы со стопами, дополнительно необходимо использовать ортопедические стельки.
7. Стресс и постоянные переживания
Стресс выводит из равновесия не только душу, но и тело. На практике это выражается в избыточном напряжении мышц, особенно в зоне шеи, плеч и поясницы. Постоянное мышечное напряжение, в том числе в области шеи и поясницы, приводит к снижению кровоснабжения и нарушению обмена веществ в соответствующих тканях.
В результате человек испытывает постоянную боль и дискомфорт. Мышечные зажимы также усиливают давление на позвоночные структуры, тем самым увеличивая риски развития протрузий и грыж межпозвонковых дисков.
Как помочь себе. Взять стресс под контроль, снизить информационный шум и постараться не концентрироваться на негативе. Здесь можно задействовать занятия йогой, медитации, дыхательные упражнения.