После спасительной операции на позвоночнике в НИИТО девочка выросла сразу на 5 сантиметров

В новосибирском НИИТО им. Цивьяна врачи провели сложную операцию 15-летней девочке. Она страдала от сколиоза 4-й степени, ее позвоночник изгибался под углом 54 градуса.
Болезнь проявилась, когда Соне было 12 лет. Сначала девочка обратила внимание на то, как сидит одежда: как будто неровно и неопрятно. После у нее начала болеть поясница.
«Мы обратились с родителями к врачу, нам сказали, что у меня сколиоз, и назначили массажи, лечебную физкультуру, затем ношение специального корсета», — рассказала Соня.
Но это не помогло: спина продолжала болеть, а деформация позвоночника прогрессировала. Изначально девочке диагностировали сколиоз второй стадии, но всего за несколько лет она переросла в четвертую.
Тогда родители Сони решились обратиться к врачам НИИТО. Специалисты осмотрели девочку, после чего приняли решение: нужна операция. Требовалась установка металлоконструкций, только они могли позволить вернуть красивую ровную осанку.
Травматолог-ортопед НИИТО им. Цивьяна
«Деформация в основном проявляет себя в период активного роста — в 11-14 лет. Ребенок может за год вырасти до 10 сантиметров, и в это время деформация может прогрессировать со второй до третьей и даже до четвертой степени», — говорит врач.
Медики уверены, что девочку привезли вовремя: ее позвоночник был уже сформирован, но деформация не успела достичь грубой формы.
Соню забрали на операцию 15 сентября. Через две недели, 30-го числа, она отметит свое 16-летие. Операция стала для нее своего рода подарком на день рождения.
Все прошло без осложнений. Медики дают хорошие прогнозы: девочка должна быстро восстановиться.
«До этого я никогда не лежала в больнице, это первая моя операция. Конечно, после нее очень больно, первые дни я просто лежала, мне давали обезболивающие. Затем доктор разрешил вставать и ходить понемногу. Я первым делом пошла посмотреть на себя в зеркало», — говорит Соня.
Девушка сразу увидела изменения. Она стала выше ростом на целых 5 сантиметров! Талия теперь четкая и красивая, вся одежда сидит как надо.
На позвоночнике у Сони останется тоненький шрам. Девушка планирует в будущем сделать татуировку, чтобы перекрыть его.
«Сразу после операции коррекцию держит только металлоконструкция, поэтому пациенты должны соблюдать особенный режим. В течение полутора лет сформируются костные блоки, к легкой лечебной физкультуре можно будет добавить фитнес или другие виды физической активности и в целом вести полноценную жизнь», —
Все самое страшное для Сони уже позади. Сейчас она успешно восстанавливается, ходит на осмотры к врачам, выполняет рекомендации. Дальше — учеба и выбор будущей профессии. Соня признается, что хочет связать свою жизнь с медициной, чтобы помогать людям.