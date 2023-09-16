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Против сутулости и для тонкой талии: простые упражнения укрепят мышечный корсет — видео

Это и правда очень просто! Испытано на нетренированном сотруднике «Доктора Питера». Всего 20 минут в день, 2-3 раза в неделю — и вам гарантированы отличная осанка, прямой позвоночник, плоский живот и тонкая талия.

16 сентября 20231
мышечный корсет
Источник:
iStockphoto

Если вас хоть раз беспокоила боль в спине или шее, наверняка врачи рекомендовали заняться укреплением мышечного корсета, проще говоря — начать тренировать мышцы спины, трапециевидные, брюшного пресса. Это необходимо для здоровья позвоночника, суставов, в целом стройной фигуры, сохранения красоты и молодости на долгие годы.

Как же это сделать? Плавать, заниматься в спортзале с тренером, делать зарядку? Да, подойдут любые спортивные активности. Главное — не переусердствовать и выполнять упражнения правильно и регулярно.

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Комплекс упражнений «Мышечный корсет»

Простой комплекс из 20 упражнений для выполнения дома для укрепления мышечного корсета посоветовала врач-терапевт Оксана Драпкина. Он разработан старшим научным сотрудником отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.

Терапия

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор

Подойдет даже неспортивным людям

«Только хорошее развитие мышц спины, брюшного пресса, трапециевидных мышц — то, что называется мышечным корсетом, даст нам прямой позвоночник, втянутый живот, тонкую талию, — отмечает врач. — Укрепление мышечного корсета минимизирует нагрузку на сегменты позвоночника, равномерно распределив ее, тем самым предохраняя нас от таких заболеваний, как остеохондроз, межпозвоночная грыжа, искривление позвоночника».

Эти упражнения очень простые, их могут выполнять даже люди без спортивного опыта — 2-3 раза в неделю. Делать их нужно не позднее чем за три часа до сна и через час после еды.

Начинать можно от 5 повторов комплекса, постепенно доведя до 15-20. При достаточном уровне физической подготовки возможно выполнение комплекса с утяжелителями как для рук, так и для ног (0,5-2,0 кг).

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Автор текста:Анна Майская
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