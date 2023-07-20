Упражнение «водоросль» поможет не сутулиться и долго оставаться молодым и здоровым

«При движении вперед и в сгибании делаем выдох, а при движении назад — вдох, — говорит доктор. — Вдох и выдох можно делать носом и ртом. Есть четыре возможных типа дыхания. Можно дышать каждым по нескольку минут: вдох носом — выдох носом, вдох носом — выдох ртом, вдох ртом — выдох носом, вдох ртом — выдох ртом».