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Упражнение «водоросль» поможет не сутулиться и долго оставаться молодым и здоровым

Кто выполняет это простое движение с характерным названием «водоросль», тот долго будет молодым и красивым. Так считает врач-остеопат. Подробная инструкция и видео — у «Доктора Питера».

20 июля 2023
сутулость
Источник:
iStockphoto

Если вас беспокоит боль в грудном отделе позвоночника, вы сутулитесь, часто «складываете» плечи вперед и это вас старит, а еще не можете полностью выпрямиться, попробуйте начать регулярно делать простое упражнение, которое улучшит гибкость позвоночника.

Как следствие — вы будете выглядеть моложе и сохраните здоровье надолго.

Владимир Животов
Медицина

Остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России

«Сутулость формируется в грудной клетке, поэтому так важно улучшать гибкость позвоночника именно в грудном отделе. Поскольку он самый тугоподвижный из-за фиксации позвонков ребрами, то разработка этого отдела повлияет и на гибкость всего позвоночника в целом», — объяснил в своем блоге врач-остеопат Владимир Животов.

Особенно важно работать с грудным отделом, если:

  • вы ощущаете там боль;

  • есть выраженная сутулость;

  • плечи устремлены вперед;

  • вы хотите выпрямиться, но не получается.

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Пустите волну по телу

Движение, которое рекомендует регулярно выполнять врач, называется «водоросль». Главная задача — сочетать волнообразное движение позвоночника с дыханием.

«При движении вперед и в сгибании делаем выдох, а при движении назад — вдох, — говорит доктор. — Вдох и выдох можно делать носом и ртом. Есть четыре возможных типа дыхания. Можно дышать каждым по нескольку минут: вдох носом — выдох носом, вдох носом — выдох ртом, вдох ртом — выдох носом, вдох ртом — выдох ртом».

Запрокидывать голову во время выполнения упражнения не надо, уточняет врач. При движении назад старайтесь сохранять выпрямленное положение головы.

Особенности выполнения упражнения

«Важно выйти на барьер подвижности в грудном отделе — когда вы отклоняетесь назад, нужно разогнуть грудной отдел настолько, насколько можете. Внимание: не шейный, а именно грудной», — говорит Владимир Животов.

Упражнение можно делать 5, 7, 10, 15 минут — зависит от того, насколько вам хватит терпения. Но главное — не менее 1-3 минут.

«При этих движениях можно чуть-чуть развернуться вправо и влево, чтобы задействовать разные связки и мышцы, которые управляют движением позвонков. Очень важно делать все аккуратно и осторожно», — предупреждает врач.

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Автор текста:Анна Майская
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