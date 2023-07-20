Упражнение «водоросль» поможет не сутулиться и долго оставаться молодым и здоровым

Если вас беспокоит боль в грудном отделе позвоночника, вы сутулитесь, часто «складываете» плечи вперед и это вас старит, а еще не можете полностью выпрямиться, попробуйте начать регулярно делать простое упражнение, которое улучшит гибкость позвоночника.
Как следствие — вы будете выглядеть моложе и сохраните здоровье надолго.
«Сутулость формируется в грудной клетке, поэтому так важно улучшать гибкость позвоночника именно в грудном отделе. Поскольку он самый тугоподвижный из-за фиксации позвонков ребрами, то разработка этого отдела повлияет и на гибкость всего позвоночника в целом», —
Особенно важно работать с грудным отделом, если:
вы ощущаете там боль;
есть выраженная сутулость;
плечи устремлены вперед;
вы хотите выпрямиться, но не получается.
Пустите волну по телу
Движение, которое рекомендует регулярно выполнять врач, называется «водоросль». Главная задача — сочетать волнообразное движение позвоночника с дыханием.
«При движении вперед и в сгибании делаем выдох, а при движении назад — вдох, — говорит доктор. — Вдох и выдох можно делать носом и ртом. Есть четыре возможных типа дыхания. Можно дышать каждым по нескольку минут: вдох носом — выдох носом, вдох носом — выдох ртом, вдох ртом — выдох носом, вдох ртом — выдох ртом».
Запрокидывать голову во время выполнения упражнения не надо, уточняет врач. При движении назад старайтесь сохранять выпрямленное положение головы.
Особенности выполнения упражнения
«Важно выйти на барьер подвижности в грудном отделе — когда вы отклоняетесь назад, нужно разогнуть грудной отдел настолько, насколько можете. Внимание: не шейный, а именно грудной», — говорит Владимир Животов.
Упражнение можно делать 5, 7, 10, 15 минут — зависит от того, насколько вам хватит терпения. Но главное — не менее 1-3 минут.
«При этих движениях можно чуть-чуть развернуться вправо и влево, чтобы задействовать разные связки и мышцы, которые управляют движением позвонков. Очень важно делать все аккуратно и осторожно», — предупреждает врач.
Ранее доктор показал простое упражнение против варикоза (видео). Оно поможет улучшить циркуляцию венозной крови в ногах. Так мы часто делали в детстве, когда тянулись за конфетами в высокий шкафчик, отмечает врач. Но сейчас задействуем эти мышцы нечасто.