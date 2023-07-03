Доктор Демченко объяснил, что надо изменить в жизни прямо сейчас, чтобы спина не болела

Движение для позвоночника и мышц очень важно, поэтому сидячий образ жизни — один из врагов спины. Например, у водителей боли в спине — профессиональный риск, поскольку в среднем они проводят 10-12 часов за рулем.

Если ваша профессия предусматривает длительное нахождение в сидячем положении, делайте небольшой перерыв каждые полчаса, чтобы пройтись и размяться. Даже минута смены позы и движения будет во благо.

А вот люди, которые имеют стоячую работу, должны в любую свободную минуту садиться. Еще одна полезная рекомендация - правильно подобранные ортопедические стельки. В большинстве случаев они снимают боли в пояснице, связанные с длительным стоянием. Все дело в том, что при стоячей работе стопы из-за нагрузки заваливаются внутрь, а это приводит к тому, что и колени, и бедра тоже приобретают такое положение. В результате перекашивается таз, поясница фиксируется в неправильном положении, что и приводит к возникновению боли. Хорошо подобранные стельки выравнивают стопы, а вместе с ними и поясницу, и человеку становится легче держать спину.