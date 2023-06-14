Будут болеть спина и голова: врач назвал самую вредную летнюю обувь

- Шлепанцы, как и любимые многими «сланцы» или «вьетнамки» совершенно не подходят для прогулок и длительной ходьбы, — говорит врач. Как и в обычных тапочках, в такой обуви желательно передвигаться не дальше, чем на 100 метров в бане, аквапарке или на пляже. Для таких целей это самый лучший вариант. Но для дальней ходьбы шлепанцы не годятся.