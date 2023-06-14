Будут болеть спина и голова: врач назвал самую вредную летнюю обувь

Летом мы предпочитаем носить самую простую одежду и обувь — туфлям, лодочкам и даже сандалиям и босоножкам предпочитаем легкие и удобные пляжные сланцы-вьетнамки или простые пластиковые тапочки. Но это очень вредно для здоровья.
Носить шлепанцы как повседневную обувь нельзя, предупреждает врач-остеопат.
врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра Остеопатов РоссиЛичный сайт
- В теле все взаимосвязано, в первую очередь, за счет мышц, — говорит Владимир Животов. — Мышцы соединяются в мышечные цепочки, которые начинаются на кончиках пальцев ног и рук и через все тело идут к черепу. Составной частью этих цепей выступают также внутренние органы и кости. Неудивительно, что если нарушается работа одного из звеньев, это отражается на функционировании всей цепи.
Чем плохи шлепанцы
- Шлепанцы, как и любимые многими «сланцы» или «вьетнамки» совершенно не подходят для прогулок и длительной ходьбы, — говорит врач. Как и в обычных тапочках, в такой обуви желательно передвигаться не дальше, чем на 100 метров в бане, аквапарке или на пляже. Для таких целей это самый лучший вариант. Но для дальней ходьбы шлепанцы не годятся.
Стопа в шлепанцах работает не так, как должна — ведь, чтобы удерживать эту обувь на ноге, мы постоянно чуть-чуть сгибаем пальцы.
- Из-за постоянного напряжения и отсутствия отдыха мышцы стопы перенапрягаются, это напряжение переходит на голени, бедра, поясницу, шею, — объясняет врач-остеопат. — Под конец дня вернувшись домой или в номер отеля, человек может испытывать боль в спине, головную боль. В мышцах голени скапливаются продукты обмена и вызывают болезненность.
Какой должна быть правильная летняя обувь
Летом отдавайте предпочтение сандалиям и босоножкам. При этом очень важно, чтобы ремешки надежно удерживали и носок, и пятку.
Главное требование к летней обуви точно такое же, как и к обуви на зиму или на межсезонье — она должна быть удобной.
Выбирайте модели с мягкой и гнущейся подошвой.
Плоская обувь для цивилизованных людей, ходящих по асфальту, вредна, так как не дает должной опоры. Поэтому, если вы предпочитаете балетки, выбирайте модели, имеющие разницу в высоте между носком и пяткой не менее 2 см.
Туфли с каблуком выше 6 см рекомендуется носить не дольше 2 часов в день.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, чем опасна обувь на каблуке — из-за нефизиологичности положения стопы могут развиться артриты, артроз и варикоз. Есть и эстетический нюанс — длительная ходьба на высоком каблуке усиливает нагрузку на икроножные мышцы, из-за чего они увеличиваются в размерах, а на стопах появляются натоптыши из-за нарушения кровообращения и утолщения кожи.