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Врач Животов посоветовал быстрый комплекс упражнений, который поможет снять боль в пояснице

Когда болит спина, хочется избавиться от мучений как можно быстрее. Это возможно без таблеток, если выполнять комплекс упражнений. О нем рассказал врач-остеопат.

17 мая 2023
боль в спине
Источник:
iStockphoto

Боль в спине испытывал, пожалуй, каждый в течение жизни. Считается, что с ней сталкиваются 40% людей ежегодно. В большинстве случаев возникает она из-за мышечного спазма или проблем в мягких тканях.

«Прихватить» может по самым разным причинам — из-за резкого движения, физической нагрузки, долгого сидения,  и бывает так, что унять боль не помогают даже таблетки.

Врач-остеопат советует при боли в пояснице, если она не связана с какими-то серьезными заболеваниями, попробовать выполнять простой комплекс упражнений.

Владимир Животов
Медицина

Остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России

«Поясница может заболеть потому, что человек долго сидел — например, за компьютером, в машине или самолете, — рассказал в своем блоге врач-остеопат Владимир Животов. — Другая причина боли — человек слишком много ходил, и у него устали ноги. Ведь мышцы ног через ягодичную область постепенно переходят в поясницу, а значит, при большой нагрузке на ноги гарантированно напрягается и спина».

Доктор рекомендует выполнять быстрый комплекс из восьми упражнений для поясницы, который дает результат.

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  • Вращение тазом. Ноги прямые, стоят чуть шире плеч. Во время движения назад втягиваем живот, при этом поясницу выталкиваем назад, чтобы ее немного растянуть.

Делаем сначала в одну, потом в другую сторону.

  • Ноги стоят чуть уже ширины плеч. Приседаем, а во время опускания вниз перекатываемся с носков на пятки.

Во время каждого подъема втягиваем живот и выталкиваем поясницу назад. При этом перекатываемся с пяток на носки. Получаются три движения в одном.

  • Представляем себе, что у нас под стопами есть блюдечко и мы по нему катаемся.

Переносим вес с пятки одной ноги на пятку другой, на ребро стопы, на пальцы, на большой палец, потом на большой палец другой ноги, на остальные пальцы, на ребро, на пятку — и вот так крутимся "на блюдечке" сначала в одну, потом в другую сторону.

Таким образом мы равномерно натягиваем все мышечные цепочки, которые идут от стоп вверх, объясняет врач.

  • Ставим ноги широко, сгибаем колени и плавно ими вращаем — навстречу друг другу и в противоположном направлении.

При этом руки прямые, ладони упираются в колени. За счет этого через плечевой пояс мы немного растягиваем позвоночник.

  • Разминаем тазобедренные суставы и поясничный отдел. Стопы вместе, колени чуть согнуты.

Ладони ставим на колени и начинаем вращать тазом с максимальной амплитудой, за счет чего вращаются и колени.

  • Наклоняемся корпусом к коленям — и немного растягиваем поясницу.

  • Упираемся прямыми руками в бедра и вытягиваем позвоночник.

  • Через стороны поднимаем прямые руки вверх, тянемся всем телом вслед за пальцами рук и медленно, с усилием опускаемся на пятки, растягивая таким образом весь позвоночник. Для этого при опускании на пятки удерживаем руки в максимальном растяжении вверх.

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Красные флаги

Ранее врач-реабилитолог рассказал «Доктору Питеру», что есть красные флаги, которые подскажут, что боль в спине специфическая и срочно надо к врачу.

  • Начало стойкой боли в спине в возрасте до 15 лет или после 50 лет.

  • Боль не уменьшается в покое (лежа).

  • Боль постепенно (ежедневно) усиливается, связана с травмой, сопровождается подъемом температуры тела, снижением массы тела, нарушением мочеиспускания.

  • Ранее было перенесено онкологическое заболевание.

Автор текста:Анна Майская
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