Врач Животов посоветовал быстрый комплекс упражнений, который поможет снять боль в пояснице

«Поясница может заболеть потому, что человек долго сидел — например, за компьютером, в машине или самолете, — рассказал в своем блоге врач-остеопат Владимир Животов. — Другая причина боли — человек слишком много ходил, и у него устали ноги. Ведь мышцы ног через ягодичную область постепенно переходят в поясницу, а значит, при большой нагрузке на ноги гарантированно напрягается и спина».