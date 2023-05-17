Врач Животов посоветовал быстрый комплекс упражнений, который поможет снять боль в пояснице

Боль в спине испытывал, пожалуй, каждый в течение жизни. Считается, что с ней сталкиваются 40% людей ежегодно. В большинстве случаев возникает она из-за мышечного спазма или проблем в мягких тканях.
«Прихватить» может по самым разным причинам — из-за резкого движения, физической нагрузки, долгого сидения, и бывает так, что унять боль не помогают даже таблетки.
Врач-остеопат советует при боли в пояснице, если она не связана с какими-то серьезными заболеваниями, попробовать выполнять простой комплекс упражнений.
«Поясница может заболеть потому, что человек долго сидел — например, за компьютером, в машине или самолете, —
Доктор рекомендует выполнять быстрый комплекс из восьми упражнений для поясницы, который дает результат.
8 упражнений от боли в пояснице
Вращение тазом. Ноги прямые, стоят чуть шире плеч. Во время движения назад втягиваем живот, при этом поясницу выталкиваем назад, чтобы ее немного растянуть.
Делаем сначала в одну, потом в другую сторону.
Ноги стоят чуть уже ширины плеч. Приседаем, а во время опускания вниз перекатываемся с носков на пятки.
Во время каждого подъема втягиваем живот и выталкиваем поясницу назад. При этом перекатываемся с пяток на носки. Получаются три движения в одном.
Представляем себе, что у нас под стопами есть блюдечко и мы по нему катаемся.
Переносим вес с пятки одной ноги на пятку другой, на ребро стопы, на пальцы, на большой палец, потом на большой палец другой ноги, на остальные пальцы, на ребро, на пятку — и вот так крутимся "на блюдечке" сначала в одну, потом в другую сторону.
Таким образом мы равномерно натягиваем все мышечные цепочки, которые идут от стоп вверх, объясняет врач.
Ставим ноги широко, сгибаем колени и плавно ими вращаем — навстречу друг другу и в противоположном направлении.
При этом руки прямые, ладони упираются в колени. За счет этого через плечевой пояс мы немного растягиваем позвоночник.
Разминаем тазобедренные суставы и поясничный отдел. Стопы вместе, колени чуть согнуты.
Ладони ставим на колени и начинаем вращать тазом с максимальной амплитудой, за счет чего вращаются и колени.
Наклоняемся корпусом к коленям — и немного растягиваем поясницу.
Упираемся прямыми руками в бедра и вытягиваем позвоночник.
Через стороны поднимаем прямые руки вверх, тянемся всем телом вслед за пальцами рук и медленно, с усилием опускаемся на пятки, растягивая таким образом весь позвоночник. Для этого при опускании на пятки удерживаем руки в максимальном растяжении вверх.
Красные флаги
Ранее врач-реабилитолог рассказал «Доктору Питеру», что есть красные флаги, которые подскажут, что боль в спине специфическая и срочно надо к врачу.
Начало стойкой боли в спине в возрасте до 15 лет или после 50 лет.
Боль не уменьшается в покое (лежа).
Боль постепенно (ежедневно) усиливается, связана с травмой, сопровождается подъемом температуры тела, снижением массы тела, нарушением мочеиспускания.
Ранее было перенесено онкологическое заболевание.