Мы неправильно делаем все: сидим, стоим, носим тяжести и так далее. А потом бегаем по неврологам и терапевтам с жалобами на постоянную боль в спине и слышим от врачей: «Учитесь с этим жить!»

Это факт: около 85% всех взрослых хотя бы раз страдали от боли в спине. Но почему она возникает и какие ошибки мы невольно совершаем? Давайте разбираться.