Мы неправильно делаем все: сидим, стоим, носим тяжести и так далее. А потом бегаем по неврологам и терапевтам с жалобами на постоянную боль в спине и слышим от врачей: «Учитесь с этим жить!»
Это факт: около 85% всех взрослых хотя бы раз страдали от боли в спине. Но почему она возникает и какие ошибки мы невольно совершаем? Давайте разбираться.
Неправильно сидите
Большинство людей сидят по многу часов в день и буквально убивают свой позвоночник. Идеальное рабочее место нужно правильно обустроить. Например, экран монитора должен находиться на уровне глаз, нельзя смотреть в него, наклоняя голову вниз.
«Голова находится в вынужденном, не физиологическом положении, — говорит петербургский врач-невролог-алголог Валерий Черненко. — Идет перегрузка межпозвоночных дисков, связок, суставов — в шейном отделе в первую очередь.
Сидите, закидывая ногу на ногу. Это вызывает боль в нижней части позвоночника, нарушает кровообращение и может даже привести к заболеваниям в области малого таза и половых органов.
Садитесь на стул со всей силы, резко. Так вы каждый раз наносите удар по позвонкам, отчего повреждаются хрящевые поверхности и диски.
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Носите сумку на одном плече
Британское
Таким образом создается одностороннее напряжение, и, как следствие, появляется боль. Альтернатива — сумка-рюкзак, которая плотно прилегает к спине, тогда вес распределяется равномерно.
Едите неполезные продукты
Если вы будете заправлять свою машину плохим топливом, она сломается гораздо быстрее. То же самое с нашим организмом,
Не забывайте и про достаточное количество жидкости, она необходима в том числе и для правильного функционирования межпозвонковых дисков. Лучше всего подойдет негазированная вода, вода с лимоном и несладкий чай. Алкоголь, фруктовые соки и газировку следует употреблять в умеренных количествах.
Недостаточно активны
«Гиподинамия — причина многих заболеваний, в том числе хронических болей в спине, — говорит профессор Инго Фробезе из Центра здоровья Кёльнского университета. — Но совсем необязательно становиться заядлым спортсменом, достаточно всего двух-трех часов упражнений средней интенсивности в неделю, даже ходьбы в умеренном темпе. Это поможет предотвратить боль в спине».
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Не укрепляете мышцы
Только «ходить шаги» недостаточно. Чтобы не мучила боль ни в пояснице, ни в шее, надо делать упражнения для тренировки и укрепления мышц.
Важно понимать, что есть физические нагрузки, которые организм эксплуатируют, расходуют ресурс здоровья, а есть — лечебные, восстанавливающие и укрепляющие.
Что делать при хронической боли в спине
Врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета
«Единственное, что возможно, — это компенсировать свое состояние отсутствием лишнего веса, достаточным количеством физических нагрузок, стараясь избегать осевой нагрузки с возрастом (вертикальное давление на позвоночный столб), а также поддержкой мышечного корсета. Больше — ничего! — рассказал врач-нейрохирург Григорий Евзиков. — Конечно, способна помочь и обезболивающая таблетка. Но надо понимать: либо вы постоянно пьете таблетки и в итоге зарабатываете осложнения, либо пытаетесь сдержать неизбежные с возрастом дистрофические изменения в позвоночнике с помощью разных видов лечебной физкультуры».