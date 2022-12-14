Постоянная работа за компьютером и почти полное отсутствие физической активности — все это ухудшает нашу осанку, заставляет горбиться, сутулиться, становится причиной острых и хронических болей в шее и спине.

Какое незатратное упражнение можно делать, сидя прямо за компьютером, чтобы не допустить такую ситуацию? Рассказывает остеопат.