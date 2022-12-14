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Постоянная работа за компьютером и почти полное отсутствие физической активности — все это ухудшает нашу осанку, заставляет горбиться, сутулиться, становится причиной острых и хронических болей в шее и спине.

Какое незатратное упражнение можно делать, сидя прямо за компьютером, чтобы не допустить такую ситуацию? Рассказывает остеопат.

Владимир Животов
Владимир Животов
медицина

врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра Остеопатов Росси

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Простой эксперимент

— Когда мы сидим за компьютером и работаем, наши руки направлены вниз, — рассказал в своем блоге остеопат Владимир Животов. — Когда мы печатаем на клавиатуре, у нас работают большие мышцы внутренней стороны руки, которые разворачивают кисть внутрь и сгибают пальцы. Проведите маленький эксперимент — сядьте за компьютером, положите руки на стол перед клавиатурой в нейтральную позицию — на ребро. А теперь медленно поверните руки ладонями вниз и почувствуйте при этом как ведет себя ваша голова. А теперь из нейтральной позиции разверните руки ладонями вверх. Скорее всего, вы отчетливо ощутите, что когда вы опускаете кисти вниз, голова тоже наклоняется, а когда вы руки разворачиваете вверх — голова выпрямляется.

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Простое упражнение для каждого

На этом принципе и основано очень простое и малозатратное упражнение, которое можно делать прямо во время работы за компьютером, отмечает врач.

— Когда вы сидите за компьютером и не печатаете, отдыхаете, — держите кисти рук повернутыми ладонями вверх. Это поможет улучшить осанку и положение головы, — рассказывает остеопат.

Ранее Владимир Животов рассказывал про эффективные упражнения от отеков ног — например, «Чулки» и «Цыпочки». Выполнять их рекомендуется тем, кто замечает, что в ногах скапливается избыток жидкости — трудно застегнуть сапоги, на коже заметно отпечатывается резинка от носков. Подробнее советы остеопата — в материале «Доктора Питера».

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Как нельзя лечить боль в шее

Если у вас болят шея или спина, очень опасно заниматься самолечением и назначать себе курс упражнений, которые вам порекомендовали в блоге или в соцсетях. Об этом ранее рассказал врач-нейрофизиолог Юрий Корюкалов.

По его словам, шея — самая деликатная структура при терапии позвоночника — ведь через нее идет кровоснабжение мозга, поэтому любые манипуляции должны быть очень аккуратными. Неосторожное выполнение упражнений для шеи может вызвать нестабильность шейных позвонков.

Особенно опасно крутить шеей, делать глубокие наклоны и агрессивный массаж гипертоникам. Это вполне способно вызвать скачок артериального давления или вообще потерю сознания.

Анна Майская