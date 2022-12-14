Постоянная работа за компьютером и почти полное отсутствие физической активности — все это ухудшает нашу осанку, заставляет горбиться, сутулиться, становится причиной острых и хронических болей в шее и спине.
Какое незатратное упражнение можно делать, сидя прямо за компьютером, чтобы не допустить такую ситуацию? Рассказывает остеопат.
врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра Остеопатов РоссиЛичный сайт
Простой эксперимент
— Когда мы сидим за компьютером и работаем, наши руки направлены вниз, — рассказал
Простое упражнение для каждого
На этом принципе и основано очень простое и малозатратное упражнение, которое можно делать прямо во время работы за компьютером, отмечает врач.
— Когда вы сидите за компьютером и не печатаете, отдыхаете, — держите кисти рук повернутыми ладонями вверх. Это поможет улучшить осанку и положение головы, — рассказывает остеопат.
Ранее Владимир Животов рассказывал про эффективные упражнения от отеков ног — например, «Чулки» и «Цыпочки». Выполнять их рекомендуется тем, кто замечает, что в ногах скапливается избыток жидкости — трудно застегнуть сапоги, на коже заметно отпечатывается резинка от носков. Подробнее советы остеопата — в материале «Доктора Питера».
Как нельзя лечить боль в шее
Если у вас болят шея или спина, очень опасно заниматься самолечением и назначать себе курс упражнений, которые вам порекомендовали в блоге или в соцсетях. Об этом ранее рассказал врач-нейрофизиолог Юрий Корюкалов.
По его словам, шея — самая деликатная структура при терапии позвоночника — ведь через нее идет кровоснабжение мозга, поэтому любые манипуляции должны быть очень аккуратными. Неосторожное выполнение упражнений для шеи может вызвать нестабильность шейных позвонков.
Особенно опасно крутить шеей, делать глубокие наклоны и агрессивный массаж гипертоникам. Это вполне способно вызвать скачок артериального давления или вообще потерю сознания.