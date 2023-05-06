Ограничьте нагрузку, но сохраняйте активность: что делать, если на даче прихватило спину

По словам Галины Чудинской, врача-невролога АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), боли в спине можно избежать, если не забывать о профилактике. При дачных работах доктор советует учесть несколько правил:
поднимать только посильные тяжести;
фиксировать поясницу корсетом или широким ремнем;
при поднятии тяжестей работать ногами: присесть, а затем поднять предмет;
использовать для работы в огороде специальную низкую скамеечку.
Однако если это не помогло и спина все-таки дала о себе знать, действовать надо в зависимости от силы и продолжительности боли.
«Если боль в спине сопровождается слабостью в ногах, онемением в них или нарушениями работы тазовых органов, обязательно требуется осмотр врача. Такие симптомы могут означать защемление нервных корешков. При прострелах в ногу или если боль отдает в руку, тоже желательно обратиться к врачу», —
Также врачу надо показаться, если боль не проходит 3-5 дней и ее силу можно оценить в 4 и более баллов по 10-балльной шкале.
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Если же спина болит несильно и у вас такое уже случилось раньше, для облегчения состояния невролог посоветовала три способа:
используйте наружные и пероральные нестероидные противовоспалительные средства;
обеспечьте пояснице сухое тепло — например, замотайте шерстяным платком. Вместе с наружными противовоспалительными средствами сухое тепло поможет снять мышечно-тонический синдром;
ограничьте нагрузку при дискомфорте, но по возможности не отказывайтесь полностью от активности, иногда она помогает быстрее избавиться от боли.
Как лучше спать, если болит спина
Какую позу принять, чтобы ночью не мучила боль? Важно удерживать позвоночник в естественном положении — выровнять голову, плечи и бедра по одной линии. Обычно это происходит, когда мы лежим на спине. Но не всем эта поза подходит. Эксперты ProNews советовали еще пять поз для сна, которые могут уменьшить боль в пояснице:
на спине, подложив подушку под колени;
на боку с подушкой между коленями;
в позе эмбриона;
на животе. В такой позе лучше всего подложить под живот и бедра небольшую подушку, чтобы выровнять позвоночник, а под лоб — свернутое валиком полотенце или тонкую подушку;
на спине на наклонной поверхности.