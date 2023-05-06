Ограничьте нагрузку, но сохраняйте активность: что делать, если на даче прихватило спину

Какую позу принять, чтобы ночью не мучила боль? Важно удерживать позвоночник в естественном положении — выровнять голову, плечи и бедра по одной линии. Обычно это происходит, когда мы лежим на спине. Но не всем эта поза подходит. Эксперты ProNews советовали еще пять поз для сна, которые могут уменьшить боль в пояснице: