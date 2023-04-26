«Мы так делали в детстве»: врач показал простое упражнение против варикоза (видео)

Варикоз — это деформация и нарушение нормальной работы вен на ногах. Страдают им чаще всего женщины. Считается, что варикозное расширение вен есть у каждого третьего человека старше 40 лет, ведь развивается патология очень медленно, годами и даже десятилетиями.
Чаще всего болезнь провоцирует сидячий образ жизни, отсутствие физической нагрузки, лишний вес. Как следствие, нарушается венозный отток, возникает застой крови, провоцирующий расширение вен.
Врач-остеопат рассказал, какое простое упражнение поможет улучшить циркуляцию венозной крови в ногах.
Врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов РоссииЛичный сайт
Тренировка мышц голени
«В детстве мы точно часто так делали и использовали эти мышцы, когда тянулись за запретной конфеткой, —
В чем польза простого упражнения «подъем на носочки»
тренирует мышцы голени;
укрепляет стопу;
делает ноги более стройными;
улучшает венозный отток.
Врач предлагает начать делать это быстрое упражнение прямо сейчас, это не займет у вас больше минуты-двух.
Техника выполнения
«В идеале упражнение надо выполнять на какой-нибудь ступеньке, приступочке, высоком пороге, чтобы пятка опускалась ниже, чем носок, — тогда вы лучше растянете икроножную мышцу и подошвенные мышцы и связки, — объясняет доктор. — Отличный способ разгонять кровь — это делать упражнение на любой „попавшейся под ногу“ ступеньке. Увидел ступеньку — сделал!»
Важно: выполняйте упражнение очень медленно.
Повторяйте до утомления, постепенно увеличивая количество повторений.
Достаточно 1-2 минут в день.
«Если ступеньки нет, делайте упражнение на любой ровной поверхности. Это в любом случае гораздо лучше, чем ничего не делать», — отмечает остеопат.
Напомним, врачи рекомендуют обязательно пройти обследование у флеболога и при необходимости посещать его не менее одного раза в 1,5-2 года. При выявлении варикоза на начальной стадии лучше его устранить, а не дожидаться прогрессирования и осложнений болезни.