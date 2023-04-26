«Мы так делали в детстве»: врач показал простое упражнение против варикоза (видео)

«В детстве мы точно часто так делали и использовали эти мышцы, когда тянулись за запретной конфеткой, — рассказал в своем блоге врач-остеопат Владимир Животов. — А вот в обычной жизни совсем нечасто встаем на носочки. Только если человек маленького роста или в доме высокие шкафы и ему постоянно приходится тянуться вверх за тарелками или шапкой. А вот и зря! Работа мышц голени важна для хорошей циркуляции венозной крови в ногах».