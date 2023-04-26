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«Мы так делали в детстве»: врач показал простое упражнение против варикоза (видео)

Быстрое и простое «живительное» упражнение от врача для тренировки мышц голени поможет разогнать венозную кровь. Повторяйте за доктором!

26 апреля 2023
варикоз
Источник:
iStockphoto

Варикоз — это деформация и нарушение нормальной работы вен на ногах. Страдают им чаще всего женщины. Считается, что варикозное расширение вен есть у каждого третьего человека старше 40 лет, ведь развивается патология очень медленно, годами и даже десятилетиями.

Чаще всего болезнь провоцирует сидячий образ жизни, отсутствие физической нагрузки, лишний вес. Как следствие, нарушается венозный отток, возникает застой крови, провоцирующий расширение вен.

Врач-остеопат рассказал, какое простое упражнение поможет улучшить циркуляцию венозной крови в ногах.

Владимир Животов
Медицина

Врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России

Тренировка мышц голени

«В детстве мы точно часто так делали и использовали эти мышцы, когда тянулись за запретной конфеткой, — рассказал в своем блоге врач-остеопат Владимир Животов. — А вот в обычной жизни совсем нечасто встаем на носочки. Только если человек маленького роста или в доме высокие шкафы и ему постоянно приходится тянуться вверх за тарелками или шапкой. А вот и зря! Работа мышц голени важна для хорошей циркуляции венозной крови в ногах».

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  • тренирует мышцы голени;

  • укрепляет стопу;

  • делает ноги более стройными;

  • улучшает венозный отток.

Врач предлагает начать делать это быстрое упражнение прямо сейчас, это не займет у вас больше минуты-двух.

Техника выполнения

«В идеале упражнение надо выполнять на какой-нибудь ступеньке, приступочке, высоком пороге, чтобы пятка опускалась ниже, чем носок, — тогда вы лучше растянете икроножную мышцу и подошвенные мышцы и связки, — объясняет доктор. — Отличный способ разгонять кровь — это делать упражнение на любой „попавшейся под ногу“ ступеньке. Увидел ступеньку — сделал!»

  • Важно: выполняйте упражнение очень медленно.

  • Повторяйте до утомления, постепенно увеличивая количество повторений.

  • Достаточно 1-2 минут в день.

«Если ступеньки нет, делайте упражнение на любой ровной поверхности. Это в любом случае гораздо лучше, чем ничего не делать», — отмечает остеопат.

Напомним, врачи рекомендуют обязательно пройти обследование у флеболога и при необходимости посещать его не менее одного раза в 1,5-2 года. При выявлении варикоза на начальной стадии лучше его устранить, а не дожидаться прогрессирования и осложнений болезни.

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Автор текста:Анна Майская
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