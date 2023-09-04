Всего минута в день: простое упражнение, которое разгонит лимфу, оздоровит сердце и спину

Есть миф, будто лучшее упражнение против надоедливого жирка на животе — планка. На самом деле это не так. Более того, зачастую классическая планка может привести даже к увеличению животика. Людям с диастазом и опущением органов делать ее противопоказано. А о том, какие упражнения на самом деле помогут избавиться от живота, можно узнать ЗДЕСЬ.