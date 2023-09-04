Всего минута в день: простое упражнение, которое разгонит лимфу, оздоровит сердце и спину

Современный человек, как правило, очень мало двигается. Многие из нас работают в офисе и проводят весь день сидя. А в выходные мы нередко предпочитаем расслабляться лежа на диване. Все это может стать причиной застоя крови и лимфы, что сказывается на нашем состоянии: мы становимся вялыми, быстро устаем и чаще болеем ОРВИ.
Впрочем, разогнать кровь и лимфу можно с помощью простого и эффективного упражнения, доступного каждому. Попробуйте просто поднять руки.
Как правильно выполнять упражнение
Для лучшего эффекта лучше делать это движение по одной минуте в день, постепенно увеличивая время до 5 минут. Когда привыкнете, можно увеличить число повторов до 3 раз в день. Поднимайте руки в любой удобной для вас позе — стоя, лежа или сидя.
Что дает вам такое упражнение? Как пишет издание
Также это упражнение помогает снять напряжение трапециевидной мышцы, которая часто перегружена из-за долгого нахождения в неправильной позе. Наконец, это упражнение позволяет вытянуть и выровнять позвоночник — ваша спина скажет вам спасибо.
Кстати
У тех, кто вынужден много работать за компьютером, нередко возникают болезненные ощущения в кистях рук. Если ваши пальцы хрустят после долгого рабочего дня, есть простое упражнение, которое поможет быстро привести себя в порядок. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.
Есть миф, будто лучшее упражнение против надоедливого жирка на животе — планка. На самом деле это не так. Более того, зачастую классическая планка может привести даже к увеличению животика. Людям с диастазом и опущением органов делать ее противопоказано. А о том, какие упражнения на самом деле помогут избавиться от живота, можно узнать ЗДЕСЬ.
Другое известное и классическое упражнение — приседание. О том, что произойдет с вашим телом, если взять за правило выполнять его каждый день, можно узнать ЗДЕСЬ.