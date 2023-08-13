Что делать, если болят пальцы и кисти рук: врач показал простое упражнение

Много работаете за компьютером? Тогда наверняка у вас побаливают запястья или хрустят пальцы. Остеопат рассказал про простое упражнение, которое поможет вернуть подвижность кистям.
Упражнение, которое работает
У некоторых людей пальцы хрустят, потому что они много работают руками. Это те, кто много пишет, вяжет, печатает на компьютере, те же массажисты и остеопаты.
«Могут болеть межфаланговые суставы, суставы кистей. Как с этим справляться? Есть миллион средств, но самое простое и эффективное — одно», —
Если пальчики устали
Если вы хотите, чтобы кисть лучше функционировала, выполняйте ее функции, советует доктор.
«Сгибайте и разгибайте пальцы рук — что важно, с акцентом на разгибание, а не на сгибание. И делайте так много-много раз, например сто раз. Это займет всего 2-3 минуты. Я вам гарантирую, что уже после одного подхода вы почувствуете, что кисть начала работать лучше, пальцы стали двигаться легче, в руках появилось приятное легкое ощущение.
Боль в суставах лечат движением
Миф о том, что физические упражнения запрещены пациентам, у которых болят суставы, и им показан только покой, развенчал и известный врач Александр Шишонин.
По его словам, чтобы качественно бороться с хроническими болями в суставах, пациенту, наоборот, нужны физические упражнения, которые надо выполнять до появления боли и даже чуть дольше. Например, постепенно разрабатывать лучезапястный сустав, сгибая и разгибая его.
А вот обезболивающие лучше не применять. Врач отмечает, что подойдут только мази разогревающе-охлаждающего действия на основе натуральных компонентов.
Что разрушает суставы
Ранее китайские ученые выяснили, у кого чаще болят суставы — коленные, плечевые и лучепястные — после перенесенной коронавирусной инфекции. Оказалось, дело не в вирусе, даже не в тяжести течения болезни и не в лекарствах, которыми лечили пациентов. Больше других на боли в суставах жаловались пожилые люди, заразившиеся ковидом, особенно женщины.
Как объяснил Евгений Трофимов, доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медпомощи СЗГМУ им. Мечникова, на самом деле после ковида часто развивается суставный синдром. У 90% пациентов этот синдром со временем проходит, но у 10% может перерасти в недифференцированный артрит и далее — в ревматоидный.
Подробнее о новом варианте коронавируса, который снова гуляет по Европе, читайте в материале «Доктора Питера».