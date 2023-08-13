Что делать, если болят пальцы и кисти рук: врач показал простое упражнение

«Сгибайте и разгибайте пальцы рук — что важно, с акцентом на разгибание, а не на сгибание. И делайте так много-много раз, например сто раз. Это займет всего 2-3 минуты. Я вам гарантирую, что уже после одного подхода вы почувствуете, что кисть начала работать лучше, пальцы стали двигаться легче, в руках появилось приятное легкое ощущение.