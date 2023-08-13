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Что делать, если болят пальцы и кисти рук: врач показал простое упражнение

Если у вас побаливают запястья, суставы рук или хрустят пальцы, врач посоветовал простое и полезное упражнение. Оно поможет вернуть подвижность кистям.

13 августа 2023
пальцы суставы болят
Источник:
iStockphoto

Много работаете за компьютером? Тогда наверняка у вас побаливают запястья или хрустят пальцы. Остеопат рассказал про простое упражнение, которое поможет вернуть подвижность кистям.

Владимир Животов
Медицина

Остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России

Упражнение, которое работает

У некоторых людей пальцы хрустят, потому что они много работают руками. Это те, кто много пишет, вяжет, печатает на компьютере, те же массажисты и остеопаты. 

«Могут болеть межфаланговые суставы, суставы кистей. Как с этим справляться? Есть миллион средств, но самое простое и эффективное  — одно», — объясняет Владимир Животов в своем блоге в телеграм-канале. 

Если пальчики устали

Если вы хотите, чтобы кисть лучше функционировала, выполняйте ее функции, советует доктор.

«Сгибайте и разгибайте пальцы рук — что важно, с акцентом на разгибание, а не на сгибание. И делайте так много-много раз, например сто раз. Это займет всего 2-3 минуты. Я вам гарантирую, что уже после одного подхода вы почувствуете, что кисть начала работать лучше, пальцы стали двигаться легче, в руках появилось приятное легкое ощущение.

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Боль в суставах лечат движением

Миф о том, что физические упражнения запрещены пациентам, у которых болят суставы, и им показан только покой, развенчал и известный врач Александр Шишонин.

По его словам, чтобы качественно бороться с хроническими болями в суставах, пациенту, наоборот, нужны физические упражнения, которые надо выполнять до появления боли и даже чуть дольше. Например, постепенно разрабатывать лучезапястный сустав, сгибая и разгибая его.

А вот обезболивающие лучше не применять. Врач отмечает, что подойдут только мази разогревающе-охлаждающего действия на основе натуральных компонентов.

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Что разрушает суставы

Ранее китайские ученые выяснили, у кого чаще болят суставы — коленные, плечевые и лучепястные — после перенесенной коронавирусной инфекции. Оказалось, дело не в вирусе, даже не в тяжести течения болезни и не в лекарствах, которыми лечили пациентов. Больше других на боли в суставах жаловались пожилые люди, заразившиеся ковидом, особенно женщины.

Как объяснил Евгений Трофимов, доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медпомощи СЗГМУ им. Мечникова, на самом деле после ковида часто развивается суставный синдром. У 90% пациентов этот синдром со временем проходит, но у 10% может перерасти в недифференцированный артрит и далее — в ревматоидный.

Подробнее о новом варианте коронавируса, который снова гуляет по Европе, читайте в материале «Доктора Питера».

Автор текста:Анна Майская
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