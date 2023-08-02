Так делать нельзя: рекомендации врачей при боли в суставах, после которых станет только хуже

«И в официальной, и в народной медицине до сих пор распространены ошибочные представления о том, что больному суставу необходимы покой, тепло и обезболивающие мази. Эти заблуждения заложили основу пяти действиям, к которым часто прибегают многие в попытках избавиться от боли. К сожалению, эти широко известные средства „лечения“, по меньшей мере, бесполезны и даже препятствуют восстановлению и выздоровлению», — говорит Шишонин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».