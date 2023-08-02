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Так делать нельзя: рекомендации врачей при боли в суставах, после которых станет только хуже

Считается, что при хронических болях суставу необходимы покой и тепло. Однако некоторые врачи считают это стереотипом, укоренившимся в сознании еще с середины прошлого столетия.

2 августа 2023
ошибки в лечении боли в суставах
Источник:
iStockphoto

По мнению врача-терапевта Александра Шишонина, большинство людей, страдающих хроническими болями в суставах, допускают ошибки, делая лечение неэффективным. Причем эти ошибки совершают не только пациенты, но и врачи.

Александр Шишонин
Медицина

Терапевт, к.м.н., руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника доктора Шишонина»

«И в официальной, и в народной медицине до сих пор распространены ошибочные представления о том, что больному суставу необходимы покой, тепло и обезболивающие мази. Эти заблуждения заложили основу пяти действиям, к которым часто прибегают многие в попытках избавиться от боли. К сожалению, эти широко известные средства „лечения“, по меньшей мере, бесполезны и даже препятствуют восстановлению и выздоровлению», — говорит Шишонин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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1. Ограничивать движения в больном суставе

Это основная ошибка большинства пациентов и врачей. По словам терапевта, при такой проблеме пациенту, наоборот, нужно назначить физические упражнения, которые надо выполнять до появления боли в суставе и даже чуть дольше. Например, постепенно разрабатывать лучезапястный сустав, сгибая и разгибая его. По словам доктора, только так можно качественно бороться с хроническими болями в суставах.

2. Греть больной сустав

По словам доктора Шишонина, при хронической боли в суставах всегда есть отеки. И если такой сустав греть или специально держать в тепле, есть риск усилить отеки и спровоцировать дополнительную боль.

«Греть сустав не надо — надо, наоборот, применять криомассаж. Самый простой метод — взять кусочек льда из холодильника и круговыми движениями обрабатывать сустав со всех сторон в течение 30-60 секунд 3-6 раз в день. В конце процедуры вытираете это место насухо полотенцем. Такой массаж будет усиливать кровоток в суставе и снимать отечность», — рассказал врач-терапевт.

3. Не трогать больное место руками

Если врач дает такую рекомендацию, человек инстинктивно боится трогать сустав — вдруг что-нибудь еще спровоцирует. По словам Александра Шишонина, на самом деле в этом случае пойдет на пользу точечный массаж. Надо найти болевую точку в области сустава, нажать на нее до появления боли и прорабатывать это место круговыми движениями в одну и другую сторону до тех пор, пока боль не начнет стихать.

4. Использовать эластичный бинт

Или, например, надевать наколенник при болях в коленном суставе. Как говорит Александр Шишонин, такой способ ограничивает движение и микроциркуляцию, что только ухудшает питание сустава и усиливает артроз.

«Наоборот, надо легкими движениями растирать больной сустав и место, которое находится над ним и под ним. Это улучшит дренаж, — добавляет медик.

5. Применять обезболивающую мазь в качестве лечения

Такие средства действительно помогают снять болевой синдром и на время уменьшить отек, но не улучшают микроциркуляцию в больном суставе. Как уточняет доктор Шишонин, для получения лечебного эффекта нужны мази разогревающе-охлаждающего действия, лучше на основе натуральных компонентов. Они будут не только снимать отек, но и налаживать микроциркуляцию.

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Автор текста:Анастасия Романова
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