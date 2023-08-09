Названы 5 симптомов нового варианта коронавируса «Эрис», который распространяется в Европе

В Великобритании растет количество случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис» — это очередной потомок «Омикрона», известный также как EG.5.1. «Эрис» был впервые зафиксирован в Великобритании 31 июля, а сейчас на него уже приходится 1 из 10 случаев заболевания в стране. По данным Агентства здравоохранения Великобритании, он стал вторым по распространенности вариантом в Великобритании после «Арктура», который составляет почти половину всех случаев COVID-19. Как
Всемирная организация здравоохранения добавила этот штамм в список отслеживаемых вариантов.
Как проявляется «Эрис»
Хотя пока информации о новом варианте коронавируса не так много, эксперты говорят о его генетическом сходстве с «Омикроном». Как рассказал изданию фармацевт Дункан Рид, предварительные исследования показывают, что «Эрис» может демонстрировать сравнимую с «Омикроном» способность к передаче и уклонению от иммунитета.
Специалист назвал 5 симптомов, которыми он может проявляться:
насморк,
головная боль,
усталость,
чихание,
боль в горле.
Как показывают исследования, традиционные признаки COVID-19 — одышка, потеря обоняния и лихорадка, теперь встречаются гораздо реже, чем ранее. Между тем, у экспертов пока нет никаких доказательств, что «Эрис» может быть хуже «Омикрона». По словам Дункана Рида, у большинства пациентов с COVID-19 симптомы проявляются в легкой форме, и обычно они выздоравливают в течение нескольких недель. В то же время, некоторые считают, что Великобритания все же находится на грани новой волны ковида, хотя летние каникулы школьников и сезон отпусков могут замедлить скорость ее распространения.
А что в России?
Как накануне сообщали в Роспотребнадзоре, в России темпы снижения заболеваемости COVID-19 замедлились, что может говорить об изменении динамики эпидпроцесса.
«За 31-ю неделю (с 31 июля по 6 августа) зарегистрировано 2932 случая заболевания (за 30-ю — 2985). Преобладающими остаются геноварианты штамма „Омикрон“», —
Как рассказал «Доктору Питеру» врач-иммунолог Николай Крючков, официальных данных о появлении нового варианта «Эрис» в России пока нет. Причин тому может быть сразу несколько — ограничение авиасообщения с Европой, общее снижение объемов тестирования заболевших на коронавирус, а также секвенирования в рамках мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Даже раньше новые варианты выявляли с большой задержкой. Как правило, первые случаи скрыты. Когда их становится больше, они уже случайно попадают в выборку и потом регистрируются. Да, официально не подтверждено появления «Эриса» в России, и я теоретически допускаю, что он мог еще не попасть в страну. Но обязательно попадет в ближайшее время, — говорит Николай Крючков.
О реальной заболеваемости COVID-19, по словам эксперта, тоже судить сложно — опять же из-за снижения охвата тестированием населения на самом деле она может быть выше той, что показывает статистика.
Что касается «Эриса», пока не ясно, насколько он будет сильным. Однако специалист считает, что идет восстановление высокой заразности вируса.
- Пока это выглядит как очередная реинкарнация внутри ветви «омикрона», очередное восстановление силы, — добавил Николай Крючков.
Осенью-зимой многие специалисты предсказывают очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.
- Он обязательно произойдет — это очевидно. Но его характер и интенсивность будут зависеть от того, успеет ли к этому моменту распространиться новый «сильный» вариант коронавируса. Если нет, всплеск все равно будет очень заметным, но он будет значительно уступать всплескам в 2022-м или в 2021-м годах, — заключил иммунолог.