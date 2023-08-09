Названы 5 симптомов нового варианта коронавируса «Эрис», который распространяется в Европе

Как показывают исследования, традиционные признаки COVID-19 — одышка, потеря обоняния и лихорадка, теперь встречаются гораздо реже, чем ранее . Между тем, у экспертов пока нет никаких доказательств, что «Эрис» может быть хуже «Омикрона». По словам Дункана Рида, у большинства пациентов с COVID-19 симптомы проявляются в легкой форме, и обычно они выздоравливают в течение нескольких недель . В то же время, некоторые считают, что Великобритания все же находится на грани новой волны ковида, хотя летние каникулы школьников и сезон отпусков могут замедлить скорость ее распространения.