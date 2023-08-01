Коронавирус способен убивать раковые клетки. Как это происходит, объяснили ученые

Уже в «ковидную эпоху» ученые описывают случаи излечения от рака после перенесенной коронавирусной инфекции. Один из них произошел в Британии. 61-летний мужчина с недавно диагностированной лимфомой Ходжкина третьей стадии попал в больницу с пневмонией. Тест на ковид оказался положительным. После успешной терапии пациента выписали, лимфому все это время не лечили. Однако спустя четыре месяца томография ее не обнаружила. Похожий случай произошел в Италии. Мужчина с осложненной лимфомой Ходжкина лечился в больнице от ковида и вызванной им пневмонии. Врачи обратили внимание на то, что опухоль в лимфатическом узле в районе кишечника то уменьшается, то растет. При этом у пациента пропали онкологические симптомы. Последующие томографии новообразований не выявили.