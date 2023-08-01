Коронавирус способен убивать раковые клетки. Как это происходит, объяснили ученые

О том, что вирусы могут убивать раковые клетки, известно давно. Еще в 20-е годы XX века зафиксировали случаи, когда люди, переболевшие гриппом, излечивались от рака.
Уже в «ковидную эпоху» ученые описывают случаи излечения от рака после перенесенной коронавирусной инфекции. Один из них произошел в Британии. 61-летний мужчина с недавно диагностированной лимфомой Ходжкина третьей стадии попал в больницу с пневмонией. Тест на ковид оказался положительным. После успешной терапии пациента выписали, лимфому все это время не лечили. Однако спустя четыре месяца томография ее не обнаружила. Похожий случай произошел в Италии. Мужчина с осложненной лимфомой Ходжкина лечился в больнице от ковида и вызванной им пневмонии. Врачи обратили внимание на то, что опухоль в лимфатическом узле в районе кишечника то уменьшается, то растет. При этом у пациента пропали онкологические симптомы. Последующие томографии новообразований не выявили.
Врачи-онкологи также отмечают, что пациенты со злокачественными опухолями легче переносят коронавирусную инфекцию — без цитокинового шторма. Но данный феномен требует изучения, важно понять отдаленные последствия COVID-19 на онкологических больных — в частности, будут ли у них обнаружены патологические изменения спустя время.
О воздействии коронавируса на раковые опухоли шла речь и на Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи — 2023». Врачи и ученые обсуждали конкретные примеры чудесного исцеления от рака пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.
Онколог, доктор медицинских наук, заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии Подольской городской клинической больницы
«Да, похожие случаи были и у нас. Я знаю двух онкологических пациентов, у которых после перенесенного COVID-19 исчезли метастазы в легких. Исчезли полностью, это факт, — говорит профессор Мехти Нариманов, заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии Подольской городской клинической больницы. — На МРТ, на КТ с контрастированием и на ПЭТ-КТ метастатические очаги перестали определяться».
Как объясняют этот феномен ученые?
Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
«Любой вирус, который есть в природе, обладает теми или иными онколитическими свойствами (способностью убивать раковые клетки. — Прим. ред.). Одни сильнее, другие слабее, — говорит Владимир Рихтер. — Однако для эффективного лечения опухолей собственного потенциала вирусов в основной массе недостаточно, хотя нам известны случаи, когда онкологические пациенты выздоравливали после того, как перенесли грипп или ковид.
Способность вирусов уничтожать раковые клетки ученые используют для создания уникального противоопухолевого препарата, своего рода «волшебной таблетки» от рака. Владимир Рихтер — один из разработчиков онколитического вируса на базе осповакцины.
«Этот вирус обладает собственным онколитическим потенциалом, то есть способен уничтожать раковые клетки, — рассказывает Владимир Рихтер. — Мы увеличили противоопухолевую эффективность вируса, встроив в его геном два гена: белок-убийцу лакаптин и GMCSF, стимулирующий местный иммунный ответ».
Использование онколитических вирусов для подавления злокачественных клеток становится глобальным трендом. Уже выпускается разрешенное к использованию в Европе и США лекарство такого происхождения — Imlygic. Это противораковое средство создано на базе герпес-вируса. При этом по всему миру сегодня проходят клинические испытания больше 70 противоопухолевых препаратов на основе онколитических вирусов.
По словам Владимира Рихтера, попадая в организм, вирус находит опухолевую клетку, заражает ее и начинает там размножаться, при этом ни в каких других клетках он размножаться неспособен. Размножаясь в раковой клетке, он, с одной стороны, начинает продуцировать белки, которые убивают эту клетку, с другой — успевает размножиться в этой клетке, попадает в кровоток, распространяется по организму и начинает искать другие опухолевые клетки, в том числе метастазы, и поражает их. Ученые предполагают, что однократное введение вируса в организм позволяет на достаточно длительный период сохранить его противоопухолевую активность.
Год назад в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова началась первая фаза клинических исследований препарата на основе генно-модифицированного онколитического вируса, применяемого для терапии рака молочной железы. В исследовании приняли участие 25 женщин, находящихся уже в терминальной (последней) стадии болезни, все известные методы лечения, к сожалению, должного эффекта не дали. Но после введения вакцины состояние некоторых улучшилось настолько, что они вернулись к традиционной терапии. И самое главное: спустя год после начала приема препарата все участницы исследования живы. Планируется, что в следующем году начнутся первые клинические испытания по использованию вакцины для лечения рака мозга, в частности глиобластомы (самая агрессивная и распространенная форма опухоли головного мозга), от которой погибли Дмитрий Хворостовский и Жанна Фриске.