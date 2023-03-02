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В Центре Мешалкина спасли мужчину с четвертой стадией рака, операция не потребовалась

У пациента была огромная опухоль возле уха. Она постоянно кровоточила, развился некроз тканей. Но врачи смогли сделать так, что на месте новообразования остался лишь небольшой шрам.

2 марта 20234
В Центре Мешалкина спасли мужчину с четвертой стадией рака, операция не потребовалась
Источник:
НМИЦ им. Мешалкина

77-летний мужчина из Новосибирска с анемией тяжелой степени и диагнозом «плоскоклеточный рак кожи четвертой стадии» поступил в отделение радиотерапии Центра Мешалкина. Пациент был очень слаб, возле ушной раковины у него было массивное злокачественное образование диаметром 15 сантиметров. Опухоль постоянно кровоточила, кое-где уже были очаги некроза тканей.

Мужчина был маломобилен, поэтому не обращался за помощью полтора года. В муниципальных и областных медицинских учреждениях на данной стадии ему предложили лишь симптоматическое лечение на дому. В Центре Мешалкина решили спасти пациента: для лечения подключились не только хирурги, но и трансфузиологи. Гемотрансфузия (переливание крови) позволила насытить кислородом ткани в зоне заживления.

Татьяна Воробьева
Онкология

Врач-радиотерапевт, специалист НМИЦ им. Мешалкина

Все образование было буквально пропитано кровью, потому что насквозь проросло очень мелкими сосудами, которые у опухоли не совсем полноценные: в силу ряда особенностей они не могут сокращаться нормально и дают кровотечения. При этом для самой опухоли такое усиленное кровоснабжение выгодно, так как помогает ей быстрее расти. Магистральные сосуды не играли в данной ситуации большой роли, поэтому эмболизировать («выключать») их сосудистым хирургам не имело смысла. Мы сделали ставку на лучевую терапию, — поясняет врач.

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С учетом расположения, морфологического варианта опухоли и стадии заболевания радиотерапевты Центра Мешалкина спланировали ускоренный самостоятельный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности.

На первом этапе облучение крупными фракциями позволило купировать кровотечение и создать оптимальные условия для заживления. Через 3 недели образование стало гораздо меньше — мужчину отправили на полноценную лучевую терапию.

Так выглядит ухо мужчины после курса лучевой терапии

Врачи исследуют опухоль

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Так выглядит ухо мужчины после курса лучевой терапии

Источник:
НМИЦ им. Мешалкина

Спустя 3 месяца после окончания курса врачи подтвердили полный регресс новообразования и выздоровление: опухолевая ткань заместилась здоровой соединительной тканью.

Вопреки тому, что агрессивный плоскоклеточный рак последней стадии, как правило, дает метастазы, сибиряку очень повезло — процесс никуда не распространился. О неприятном периоде жизни и перенесенной терапии теперь будет напоминать лишь небольшой шрам.

Автор текста:Софья Хромова
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