В Центре Мешалкина спасли мужчину с четвертой стадией рака, операция не потребовалась

77-летний мужчина из Новосибирска с анемией тяжелой степени и диагнозом «плоскоклеточный рак кожи четвертой стадии» поступил в отделение радиотерапии Центра Мешалкина. Пациент был очень слаб, возле ушной раковины у него было массивное злокачественное образование диаметром 15 сантиметров. Опухоль постоянно кровоточила, кое-где уже были очаги некроза тканей.

Мужчина был маломобилен, поэтому не обращался за помощью полтора года. В муниципальных и областных медицинских учреждениях на данной стадии ему предложили лишь симптоматическое лечение на дому. В Центре Мешалкина решили спасти пациента: для лечения подключились не только хирурги, но и трансфузиологи. Гемотрансфузия (переливание крови) позволила насытить кислородом ткани в зоне заживления.