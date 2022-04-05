Мужчина страдал распространенной формой нарушения ритма сердца — фибрилляцией предсердий. Как рассказали в новосибирском НМИЦ им. Мешалкина, в стандартной ситуации хирурги выполняют таким пациентам радиочастотную аблацию (когда очаг «прижигают» токами высокой частоты — Прим. ред.) следующим способом: специальные катетеры заводят в полость сердца через бедренную вену, а доступ в левое предсердие, где собственно и проводят радиочастотное воздействие, выполняют через пункцию межпредсердной перегородки. Однако у этого пациента из-за врожденной аномалии развития сердечно-сосудистой системы сделать это было невозможно — у мужчины отсутствовала верхняя полая вена и существовала добавочная левая верхняя полая вена, а межпредсердная перегородка состояла из двух частей.

Единственным способом проникнуть в левые отделы сердца был доступ через аорту — главный артериальный сосуд. Через бедренную артерию хирурги завели катетеры в аорту, а затем через аортальный клапан сердца в левое предсердие — там они ликвидировали очаги патологической электрической активности. Вмешательство выполнили с помощью роботизированной навигационной системы. Как сообщили в центре, для российских кардиохирургов подобная операция стала первой, а в мире было выполнено всего лишь пять таких.

По словам Александра Романова, заместителя генерального директора по научной работе НМИЦ им. Мешалкина, без этой навигационной системы хирургам вряд ли удалось бы справиться с аритмией такого сложного пациента.

- У стандартных катетеров, используемых в мировой практике при лечении нарушений ритма сердца, ограничены кривизна и гибкость, что не позволяет эффективно позиционировать катетер в очаг аритмии при сложной анатомии сердечно-сосудистой системы. Единственной альтернативой является операция с использованием уникальной роботизированной навигационной системы. Высокие гибкость и маневренность катетера установки позволили хирургам достичь необходимых участков сердца, — объяснил Александр Романов.